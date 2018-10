La amenaza de un concejal del PP a un funcionario que montó un partido: "Puedo publicar tus bienes"

El teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Cobeña (Madrid), Pedro Antonio López (PP), amenazó a un funcionario con las consecuencias que tendría su intención de fundar un partido político -Vecinos por Cobeña- y presentarse a las elecciones. Era febrero de 2015 y quedaban tres meses para los comicios. "Sabes que como funcionario no puedo publicar tu trabajo. Como candidato político sí puedo publicar tu trabajo y tus bienes", le exhortó López, también edil de Hacienda, al técnico de recaudación del consistorio, Federico Sánchez, según las grabaciones a las que ha tenido acceso eldiario.es.

La conversación se desarrolla en el despacho del funcionario, en el edificio municipal. A pocos meses de las elecciones, por el pueblo –de 7.000 habitantes– había rumores de que varios vecinos tenían intención de constituirse como partido en una candidatura municipalista que competiría con el PP, con mayoría absoluta. La candidatura finalmente se llamó Vecinos por Cobeña y obtuvo una concejala en las elecciones, que desde entonces está en la oposición junto a UPyD, Podemos e IU-COIP. Federico Sánchez iba de número uno en la lista pero renunció por incompatibilidad con su puesto de funcionario.

El concejal del PP es uno de los superiores jerárquicos de Sánchez en el consistorio y le interpela en horario laboral para que le confirme que el nuevo partido sigue adelante para presentarse a las elecciones. "Por curiosidad, si no me quieres contestar no me contestes, ¿me han dicho que estás montando un partido político? Te lo digo porque me alegra mucho, de verdad. Me alegra muchísimo, si es así, eh. Si tiras para delante con eso", le espeta Pedro Antonio López Navarro, que mantiene hoy los mismos cargos que en 2015. La formación lleva gobernando en el municipio desde 2011.

Después llegan las advertencias: "Sabes que como funcionario no puedo publicar tu trabajo. Como candidato político sí puedo publicar tu trabajo y tus bienes", amenaza el edil, que se marcha del despacho repitiendo que se alegra "muchísimo".

eldiario.es se ha puesto en contacto con el concejal Pedro Antonio López, que admite que ha tenido "múltiples discusiones" con el funcionario y justifica que "esa grabación puede estar en un contexto muy amplio". López niega un tono elevado con el empleado: "Una grabación si no se está presente no se puede saber el tono, puede ser una conversación distendida".

Discusiones y presión en el puesto de trabajo

En Cobeña, los problemas entre el equipo municipal y el funcionario continuaron tras las elecciones de 2015. Un año y medio después de que Vecinos por Cobeña empezara a ejercer de oposición al PP, el equipo municipal ordenó al funcionario rellenar partes de trabajo diarios para controlar sus tareas en horario laboral.

Según se desprende de otra grabación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el concejal de Hacienda y el alcalde, Jorge Amatos, se presentan en el despacho del técnico para increparle por haber reflejado en el motivo del parte de trabajo "presunto hostigamiento". "Lo de hostigar es una apreciación tuya que sobra, como si dices el resultado del Real Madrid", afirma Pedro Antonio López. El concejal de Hacienda también le reprocha, según los audios a los que ha tenido acceso eldiario.es, que trabaja lento. "Si te tiras media hora para sumar cuatro apuntes y no te da la fórmula, no digas que te interrumpo", zanja.

El alcalde, con quien también se ha puesto en contacto eldiario.es, confirma que obligan al técnico de recaudación a hacer estos partes "para ver lo que hace" y tanto él como el concejal de Hacienda describen las visitas constantes al despacho como "habituales" en el funcionamiento del consistorio. "Constantemente pasamos por los despachos. Todos los días estamos encima para ver qué les falta y para darles órdenes. No se le está dando un trato diferente al resto", defienden.

La conversación, tirante desde el inicio, termina estallando. "Ten cojones en el próximo pleno y me lo preguntas", le dice el Pedro Antonio López a Federico Sánchez. La tensión escala cuando el funcionario acusa al edil de haberle señalado en el pleno por "no trabajar". "Estás sacando cosas del trabajo a tu tema personal, de tu partido político", le responde el concejal. Actualmente la concejala de Vecinos por Cobeña es la cuarta en la lista de la candidatura, tras la renuncia de los tres primeros, y es la pareja de Federico Sánchez.

El alcalde: "Creó un partido para atacarnos"

En conversación con eldiario.es, el alcalde enmarca las grabaciones, en las que él mismo aparece, en un contexto de problemas laborales con el técnico, a quien acusa de querer una "vendetta". Jorge Amatos sitúa el origen del conflicto en las aspiraciones laborales frustradas del funcionario. Según su versión, en 2011 intentó que el nuevo equipo de Gobierno le ascendiera a tesorero, un extremo que Federico Sánchez niega. "Como no accedimos a sus peticiones, años después llegó a crear un partido para atacarnos", sostiene Amatos, que asegura que Sánchez ya "denunció al concejal de Hacienda por acoso pero se lo archivaron". Esta afirmación también es negada por el funcionario.

Unos días después de las grabaciones, en marzo de 2016, el funcionario se dio de baja por tercera vez. Ya había dejado de trabajar por prescripción médica en dos ocasiones antes de que echara a andar el partido que preside –una de ellas cuando gobernaba Izquierda Unida–. En el curso de la segunda baja, el Ayuntamiento de Cobeña aprueba una modificación de la relación de puestos de trabajo que provoca una bajada del sueldo del técnico. Todavía no existía Vecinos por Cobeña.

Una bajada de sueldo y dos sanciones recurridas

En el pleno de julio de 2014, el equipo de Gobierno justificó que el cambio se debía a que "las competencias [en recaudación] que tenía ahora eran realizadas por una empresa". El técnico recurrió la RPT, pero la justicia no le dio la razón y está en curso el recurso a esta decisión judicial.

Dos años después, el enfrentamiento continuaba. El funcionario recibió dos sanciones administrativas en solo dos meses, que fueron impugnadas. En ambos casos los tribunales le dieron la razón y los expedientes fueron anulados.

La primera, en marzo de 2016, se tramitó tras un pleno tenso. El funcionario, que acude habitualmente a estas citas como vecino e interviene en el espacio reservado a ruegos y preguntas, llamó "caradura" al alcalde, según consta en la sentencia que resolvió que este apelativo está dentro del ámbito "del derecho a la libertad de expresión". La segunda sanción estuvo motivada por la ausencia del funcionario de su despacho en horas de trabajo, según el Ayuntamiento. La justicia admitió las "razones exculpatorias" dadas por el funcionario, pues "se encontraba en todo momento dentro del recinto del Consistorio, colocando una cámara de grabación para grabar las sesiones del Pleno".

Fuentes de otros partidos políticos del municipio contactadas por eldiario.es sostienen que los dos grupos, PP y Vecinos por Cobeña, son "personalistas" y mantienen "un fuerte enfrentamiento" desde hace años.

Las amenazas de un edil del PP a la alcaldesa de otro municipio madrileño, Torrelodones, le costaron la dimisión hace tres semanas. En este caso, unas conversaciones publicadas por la Cadena SER mostraban cómo el concejal Ángel Viñas chantajeó a la regidora Elena Biurrun, de la candidatura municipalista de Vecinos por Torrelodones, con denunciar ante el Tribunal de Cuentas las obras del paso subterráneo de la A6 si su partido se presentaba a las próximas elecciones de mayo. "Lo que queremos es la silla en la que estás sentada", le dijo Viñas a Biurrun, según los audios de la SER.