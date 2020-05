El fallido acuerdo de Díaz Ayuso y Cerezo para ofertar hasta 50.000 menús solidarios al día: "Nos olía a mamoneo"

"Me retiré [del proyecto] porque iban súper despacio, súper despacio. Nos olía a mamoneo". Son las palabras del cocinero Chema De Isidro, promotor de la ONG Gastronomía Solidaria, sobre el acto que organizaron el lunes 20 de abril el Atlético de Madrid y la Comunidad de Madrid, con Enrique Cerezo e Isabel Díaz Ayuso al frente, para anunciar la firma de un acuerdo con el que pondrían en marcha las cocinas del estadio Wanda Metropolitano. El Gobierno regional hizo pública la colaboración en una nota de prensa en la que explicaban que los fogones del estadio colchonero, con una superficie de 1.000 metros cuadrados, tenía una "capacidad de hasta 50.000 menús diarios" para "las familias más vulnerables".

Díaz Ayuso y Cerezo recorrieron las cocinas. Se hicieron fotos en ellas y la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo unas declaraciones con los fogones de fondo asegurando que "estas iniciativas son dignas de admiración". "Queremos que sean conocidas por todo el mundo", añadió. Un mes después de este acto no ha habido más información sobre el gran proyecto solidario anunciado por las dos entidades, hasta que el club de fútbol explicaba que lo habían descartado "por cuestiones operativas", en la última frase de un comunicado difundido el pasado martes a última hora, tras reiteradas peticiones de información de eldiario.es.

En ese comunicado, la Fundación del Atlético de Madrid anuncia que reorienta el ambicioso proyecto, que anunciaron que iba a dar de comer a decenas de miles de familias, y pasan a elaborar 400 menús hasta el próximo 30 de junio para que los servicios sociales municipales los distribuyan "entre familias sin recursos". No dicen desde cuándo está en marcha. Los alimentos serán donados por la Comunidad y el Ayuntamiento. Fuentes de la Comunidad de Madrid confirman que este miércoles comenzaron a mandar esa materia prima, a pesar de que Cerezo y Ayuso se hicieron la foto el 20 de abril.

"Ha sido un despropósito"

"Ha sido un despropósito todo", comienza señalando De Isidro, que a través de la asociación Turismo Solidario, formada por representantes del sector turístico, ha puesto en marcha, gracias a voluntarios, cocinas para alimentar a transportistas y familias en riesgo de exclusión. Según explica, y tal y como recogieron varios medios, él intermedió con el equipo madrileño para hacerse cargo de las cocinas del Wanda días antes de que Cerezo y Ayuso anunciasen el acuerdo. "No sé de quién es el despropósito, pero no tienen ninguna agilidad. ¿Sabes lo que pasa? Que ante la hambruna, con gente pasando hambre, no podíamos esperar a que estos [Comunidad y Atlético] se pusiesen de acuerdo". El portavoz de Turismo Solidario explica que al inicio del estado de alarma contaba con 400 voluntarios, ahora aglutinan a alrededor de 1.000.

De Isidro planeaba utilizar los fogones del Wanda para ofertar "menús saludables". "No mierda de pizzas", aclara, en alusión a la oferta que la Comunidad de Madrid puso en marcha junto a Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes para garantizar el servicio de comedor tras el cierre de los centros escolares. El cocinero explica que los primeros contactos para convertir al Wanda en una cocina solidaria se produjeron entre Center Plate España, la empresa que gestiona las instalaciones culinarias del estadio, y él. Desde la compañía le plantearon la idea y le sedujo la posibilidad de trabajar en una cocina que "tenía capacidad para dar de comer a 65.000 familias", siempre según su versión. La compañía ha rechazado hacer declaraciones sobre el acuerdo, aunque fuentes cercanas a la empresa confirman que han intermediado con De Isidro.

A partir de ese momento, el cocinero cuenta que por un lado se puso en contacto con un medio deportivo para que el proyecto llegase a oídos de la dirección del Atlético de Madrid. "Llamé al Marca y dije oye, mira, estamos en negociación. Era una forma de meter presión para que la abrieran", explica. El 11 de abril el citado diario deportivo publicó un artículo en el que contaban que la ONG buscaba una cocina para alimentar a familias en riesgo de exclusión. A partir de ese momento, otros medios también recogieron esas negociaciones.

Chema de Isidro, cocinero e impulsor de la inciativa Turismo Solidario para repartir comida durante la crisis

Por otro lado, según apunta, desde su ONG contactaron con "con David Pérez, directamente", porque tenían un "contacto en común", para trasladarle esta propuesta. De Isidro pretendía que la Comunidad aportase la materia prima, los alimentos, con los que cocinar cada día. Según sus cálculos, los guisos diarios que realizan se pueden asumir con un coste de dos euros por menú.

Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local del Gobierno de Ayuso, también estuvo presente en las fotos que la Comunidad distribuyó para anunciar el fallido acuerdo. Su departamento, que no es el encargado de asumir la coordinación de las donaciones recibidas por la Comunidad – Sanidad es la Consejería que lo gestiona –, ha sido el responsable de explicar a eldiario.es en qué punto se encuentran las negociaciones con el Atlético de Madrid. Fuentes oficiales de este departamento reconocen que el político del PP contactó con las ONG de De Isidro. "Les conoce de tiempo atrás", apuntan. Desde el Atlético explican que el colectivo del cocinero participó "en una serie de propuestas sobre cómo llevar a cabo" la acción solidaria propuesta. "Decidieron abandonar el proyecto porque tenían otras prioridades", añade un portavoz del equipo rojiblanco sobre la retirada del chef.

Con experiencia en atención social

De Isidro no es un novato en la gestión de proyectos solidarios. Además de su escuela de cocina en Tetuán, también saca adelante la ONG Gastronomía Solidaria, donde forma a jóvenes sin estudios que buscan una salida profesional. Al ver que las negociaciones no avanzaban y no se materializaba la apertura de las cocinas, optó por abandonar el proyecto un par de días antes de que Cerezo y Ayuso anunciasen una iniciativa que no estaba cerrado. "El día de la foto teníamos que haber ido, pero no fuimos porque no lo vimos nada claro. Dos días antes dije que me retiraba, que la gente estaba sin comer y que nosotros teníamos que ir más rápido que todo eso", apunta, para reseñar posteriormente que su ONG es "de acción, no de papeles".

En el comunicado distribuido el pasado 20 de abril, el Atlético aseguró que puso "a disposición de la Comunidad sus instalaciones y Centerplate a su personal". Además, reseñaban que era el gobierno regional quién tenía que "estudiar la puesta en marcha de un plan destinado a ofrecer alimentación diaria a las familias en situación de vulnerabilidad social". Por su parte, fuentes de la Comunidad de Madrid descargan su responsabilidad asegurando que "le compete al Atlético ver cómo quiere articular esta acción entre las entidades del tercer sector, Centerplace y el propio club".

Además, estas mismas fuentes aseguran que el Gobierno regional estaba en disposición de ofrecer alimentos a través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, dependiente del Ejecutivo autonómico. ¿Por qué al final el club deportivo ha descartado el ambicioso proyecto anunciado? Un portavoz del Atlético no lo aclara. "El proyecto ha ido tomando forma y adaptándose a las posibilidades operativas y se decidió utilizar las cocinas de El Gran Escenario después de estudiar las diferentes cocinas disponibles en el estadio", aseguran. La empresa que iba a facilitar personal y las cocinas tampoco aporta información. Esta compañía tampoco figura en el nuevo anuncio realizado por la Fundación del Atlético. Los 400 menús anunciados se realizarán en la cocinas de El Gran Escenario, otro restaurante situado en el Wanda.

Colaboración con el Ayuntamiento

Ante la situación denunciada por el promotor de Gastronomía Solidaria, De Isidro optó por abandonar el proyecto que tenía capacidad de 50.000 menús diarios. Sus voluntarios comenzaron una colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Coordinados con el Consistorio, De Isidro y sus voluntarios realizan alrededor de 2.000 menús diarios en las cocinas de dos colegios públicos: Nuestra Señora de Loreto, en el distrito de Latina, y Costa Rica, en Aluche. Sus voluntarios no solo están presentes en los comedores de estos colegios, también han facilitado comidas a transportistas en Mercamadrid y colaboran con World Central Kitchen, otra de las asociaciones que está cocinando altruistamente durante la emergencia sanitaria.

A diferencia de sus palabras sobre la gestión de Díaz Ayuso y Cerezo, el cocinero se quita el sombrero con las facilidades que le han puesto tanto el alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís y el concejal-presidente del distrito de Latina, Alberto Serrano. "Están a tope con nosotros. Al concejal [Serrano] ponle en un altar porque está descargando camiones con nosotros", explica.

Preguntado sobre qué opinión le merece que la presidenta de la Comunidad y el del Atlético de Madrid anunciasen un convenio que no se había firmado, se muestra tajante. "¿Te lo tengo que contar o te lo imaginas? Yo creo que no fue a mala fe, pero yo nunca me haría una foto si no tengo el acuerdo cerrado", sentencia.