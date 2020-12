Cómo hacer nuestro trayecto diario en bici

Por nuestro post anterior sabemos cuál es la bici más apropiada para nosotros y nuestros trayectos preferidos. Hoy aprenderemos qué ropa y qué complementos llevar en nuestra bicicleta: no es lo mismo ir al trabajo que quedar con amigos y tampoco es lo mismo que llueva, haga viento, frío o que sea un día soleado.

Madrid tiene varios aspectos a tener en cuenta por los ciclistas y que pueden ser engañosos. Pensar en estas características nos hará elegir unos elementos u otros:

Antes de comprar luces, ropa y artilugios y aparatos varios pensemos qué trayectos vamos a hacer y qué necesidades tenemos. ¿Es para primera hora de la mañana? ¿Hace frío? ¿Es un trayecto largo? ¿Vamos a sudar mucho pero las manos las tendremos frías? ¿Hay cuestas arriba o cuestas abajo?

La visibilidad y la iluminación son los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando hablamos de ropa y de complementos para ciclistas. La norma marca que en invierno siempre vayamos con ropa oscura y en verano con ropa colorida pero en nuestra bici será todo lo contrario. Llevar el cuerpo con ropa amarilla o naranja (similar a los chalecos reflectantes del coche) será la clave para ser visibles. Además, también existen cascos, guantes, gorros, bragas, bandas, etc, de alta visibilidad.

Es importante que nuestros brazos o manos sean visibles para marcar los giros o cambios de carril.

Para los cruces es también básico cuidar nuestra visibilidad lateral. Para eso vale el cuadradito naranja que se pone en los radios de las ruedas, los llamados catadióptricos. ¿Te preguntaste alguna vez para qué son? No cuestan ni pesan nada y pero nos dan mucha visibilidad.

En cuanto a las luces, es obligatorio llevarlas tanto delante como detrás. La de delante tiene que ser blanca y fija y la de detrás roja. A la hora de comprar una luz tenemos que fijarnos en 2 aspectos: los lúmenes y los lux. Tanto los lúmenes como los lux son 2 unidades de medida. La primera hace referencia a la potencia y la segunda, a la dimensión. Cuantos más lúmenes, más visibles seremos o más lejos podremos ver. Y 1 Lux es 1 metro cuadrado; es decir, nuestra luz abarcará más espacio.

Es muy importante también que nuestra luz no moleste. Tiene que estar orientada hacia el suelo (como los faros de los coches) y no hacia delante. Como recomendación, esta marca, Sigma, tiene luces variadas y de muy buena calidad.

Hablando ya de la ropa que podemos llevar al circular en bicicleta mi criterio es que hay que emplear el dinero en prendas transpirables. Mi recomendación es que al inicio de nuestros trayectos pasemos un poco de frío porque luego romperemos a sudar, sobre todo en las cuestas, y si lo que llevamos puesto no transpira bien acabaremos teniendo frío, porque el sudor hará que se moje la ropa.

Nos valdrá con una camiseta térmica (mejor de manga larga) y una chaqueta de bici (suelen ser de colores fluorescentes) con bolsillo trasero y transpirable como esta de la marca Spiuk que, además, es cortavientos e impermeable.

Para cuando llueve, existen impermeables para tronco, piernas y pies y un elemento que en Madrid no puede faltar es el cortavientos. Tanto para llano como para cuestas abajo es un elemento muy recomendable.

Para las piernas recomiendo que vayas cómodos y que no pasemos frío. Entonces, si hay cuestas arriba en nuestro trayecto lo normal es que las piernas se nos calienten rápido. Si la mayoría es cuesta abajo, o llano, podremos utilizar unos pantalones cortos para montar en bici que son a la vez calentadores y tienen una cremallera lateral que nos permitirá ponérnoslos y quitárnoslos rápidamente sin necesidad de descalzarnos. (Se los veréis puestos a los riders, o repartidores de comida en bici).

En cuanto a las manos, nuestra recomendación es o que tengamos unos guantes para el frío o un doble guante. Es decir, hay guantes más gruesos (como éstos de la marca Mammoth), parecidos a los de moto o nieve, y que no permiten utilizar mucho las manos, y otros muy finos y que nos harán tener unas manos útiles pero menos abrigadas (como éstos de Decathlon). En el segundo caso lo que podríamos hacer es ponernos un doble guante, uno para el frío y otro que sea cortavientos y preparado para la lluvia. Con los guantes más gordos no nos será necesario utilizar unos añadidos. En las tiendas y marcas especializadas podremos encontrarlos con la especificidad de las horas que aguantan (la impermeabilidad y el frío) y la temperatura que soportan.

Por otra parte, si vamos al trabajo en bici (cosa más que recomendable por los beneficios que aporta) será recomendable siempre tener una bolsa de transporte, una alforja de viaje, con nosotros. Llevar una mochila a la espalda solo nos traerá consecuencias negativas: a la larga nos dolerá la espalda y, además, nos hará sudar mucho y luego pasar frío. Las alforjas van colocadas en un transportín, por lo que también necesitaremos contar con este elemento. Hay un montón de alforjas pero de entre todas recomiendo una marca llamada Ortlieb. También recomiendo que optemos por una alforja de 20 litros e impermeable. La “Back-Roller free” de Ortlieb resulta ideal: se pone y se quita rápidamente, es impermeable -algo fundamental- y tiene un doble fondo en su pared interna con red en la que guardar cosas como el portátil o una agenda.

Por último, consideraremos algo indispensable en estos tiempos de Covid: el binomino gafas-mascarilla. No es obligatorio utilizar mascarilla mientras pedaleamos, pero sí es recomendable utilizarla aunque se nos empañen las gafas. Lo que yo hago es utilizar una braga de la marca buff, una firma que hace complementos para garganta y cabeza. Las tienen desde para temperaturas veraniegas hasta para temperaturas de alta montaña; ahora, además, ha sacado una colección de mascarilla acorde a su línea.

