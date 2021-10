Toda la tecnología conectada de Lexus, en el bolsillo

El desarrollo de los equipos multimedia en los últimos tiempos ha crecido tanto, que literalmente ya no caben en las pantallas por más que los fabricantes las multipliquen en tamaño o cantidad. Muchos sistemas antes reservados al concesionario o al fabricante, se prestan a ser interrogados en un plano técnico. Otros comunes de la vida cotidiana, pueden ser enviados hacia el coche. Y así, detectar las fases de aceleración, relacionarlas con el consumo sobre una ruta o colocar al coche sobre un mapa, son un tipo de funcionalidades que hoy en día prolongan el uso y la vinculación con el automóvil también cuando permanece estacionado en un garaje, o en un punto de recarga. La arquitectura de información y seguridad del coche, junto a la potencia actual de los teléfonos móviles, lo hacen realidad.

En Lexus, este ecosistema se denomina Lexus Link, y aunque viene evolucionando en eficiencia y servicios desde 2019, se ha consolidado con el mayor número de funciones en el Lexus UX 300e, el nuevo y exclusivo todocamino compacto de propulsión 100% eléctrica. Por un lado, el sistema multimedia (CY17, el más reciente) establece contacto con el teléfono y lo utiliza para salir hacia internet. Por el otro, una app (para Android e IOS) diseñada y albergada con los estándares de seguridad y disponibilidad de Lexus, identifica a un usuario único con un vehículo concreto y lo empareja con un número de bastidor concreto.

Este ecosistema de tecnología, ofrece media docena de funcionalidades inteligentes que han salido tanto del fabricante como de los estudios de mercado y encuestas que maneja Lexus. Algunas tan imprescindibles en un vehículo eléctrico como el control preciso de la carga y el estado de la batería. Otras encaminadas a facilitar la comodidad del día a día.

Control de carga y climatización remota

Fundamental en un coche eléctrico y exclusivo para el UX 330e, permite conocer el estado de la batería, su nivel de carga y cualquier incidencia durante el proceso. Porque no hay nada más frustrante que enterarse de que la tensión a la que estaba conectado al cargador, no tiene la calidad adecuada y se ha detenido la carga, la aplicación advierte de errores como éste, cada vez más habituales. Del análisis constante del flujo de tensión, es también posible saber cuándo estará cargado por completo, programarlo para que empiece a hacerlo en el horario que más convenga por el tipo de tarifa contratada. Y como la información va y viene en dos direcciones, Lexus Link ofrece la activación remota de la climatización, de forma que cuando el UX300e está enchufado, no consuma energía de la batería principal, prolongando la autonomía total.

'Hybrid coaching' y análisis de la conducción

Porque lo natural es que nadie llegue enseñado de casa, el sistema de entrenamiento para la conducción, concentra los consejos que daría un asesor de servicio o un conductor experimentado en el tipo de cadena de motor y transmisión que monta el Lexus UX 300e. Desarrollado para toda la gama Lexus auto recargable, Hybrid Coaching monitoriza el estilo de conducción sobre una ruta determinada, calcula las emisiones de dióxido de carbono (lógicamente, solo cuando opera sobre modelos Lexus con motor térmico), y recomienda cambios en las fases de aceleración y frenada en el último recorrido realizado, para reducir el consumo.

En combinación con el coaching, la app Lexus Link permite acotar los recorridos por kilometraje, fecha o posición en el mapa, para extraer aprendizajes personalizados, por ejemplo, en aquellos itinerarios que se repiten con regularidad. La ECU, los acelerómetros de sistemas de seguridad como el control de estabilidad y las coordenadas que fija la antena GPS, conforman una fuente de información muy valiosa.

Servicios de localización

Hablando de GPS, el Lexus UX 300e ofrece tres sistemas relacionados con la cartografía, presentada con comodidad mediante la pantalla del smartphone: localización del vehículo, posición de puntos de recarga, y envío de destinos al navegador con cálculo peatonal de la última milla.

El primero de ellos se auto explica y devuelve información de dónde hemos aparcado el coche, incluso si está dentro de un parking subterráneo. Las estaciones de recarga, fundamentales en el UX 300e completamente eléctrico, reciben de la aplicación Lexus Link la identificación del usuario antes de cargar, de manera que es posible asociarla con sistemas de pago o suscripción de diferentes operadores. Desde la comodidad del propio teléfono fuera del coche, o incluso desde el equipo de sobremesa, Lexus Link alimenta la lista de destinos “favoritos” del navegador del UX 300e, para que no haya que perder tiempo interactuando con la pantalla o el trackpad central. Cuando se llega al destino y en función de los aparcamientos disponibles, Lexus Link realiza un cálculo óptimo de la ruta peatonal hasta llegar al destino.

El silencio, la suavidad, la seguridad al máximo nivel y una autonomía en uso urbano que supera los 300 kilómetros, hacen del Lexus UX 300h una apuesta muy razonable para el cambio hacia la electrificación pura. Y sus sistemas a distancia, un añadido muy interesante para controlar y aprender cada día de esta nueva forma de movilidad.