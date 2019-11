El pelotón de los sensibles

Tengo coche, pero desde hace semanas, debato conmigo mismo si soy realmente coherente con mis pensamientos. No entiendo cómo alguna vez pude asociar la libertad a tener un coche. O lo que es lo mismo, asociar la libertad al petróleo Me gusta llevar uniforme. Este que ahora va con pantalón gris y camisa a cuadros, soy yo. Pero sólo a medias. Así es que este uniforme, me ayuda a no olvidarlo Gerencia decidió hace unos meses, que daba mejor imagen al supermercado que nos mantuviéramos en pie todo el tiempo. Así es que nos quitaron los taburetes. Y ya no nos podemos sentar. Ni reposar