Raúl Lledó, concejal de Cultura de Torre Pacheco: "No nos asusta la gente con pensamiento crítico, la cultura es fundamental"

Raúl Lledó (1975), oriundo de Torre Pacheco, está al frente de la concejalía de Cultura desde el año 2015. Es miembro del Partido Independiente de Torre Pacheco que gobierna en coalición con el Partido Socialista.

Con 7 años inscribieron a Lledó en la escuela de fútbol municipal. Duró un día. De las clases de fútbol pasó a las que impartía Pedro Inglés, un ceramista del campo de Cartagena. De esos primeros coqueteos con la plastilina, el barro y la pintura hasta los estudios de escultura en la Escuela de Arte y Oficios.

De familia humilde y trabajadora, su padre se crió en una casa de campo entre los Urrutias y el Algar, sin agua corriente ni electricidad. Como tantas personas en esta Región, comenzó a trabajar desde muy niño en el campo hasta que montó su propia empresa de construcciones. Su madre, empleada en una emisora de radio de la Palma y una fábrica de caramelos, tras casarse, se dedicó al cuidado de sus 9 hijos. De ellos ha aprendido a valorar lo que tiene, el respeto hacia los demás y lo que cuesta ganar un sueldo o criar una familia.

15 años de camarero, otros tantos de escultor en la fundación Prometeo y una activa participación en el tejido asociativo del municipio lo lanzaron a la concejalía de Cultura de la mano de su actual alcalde, Antonio León. Una decisión meditada y consultada con su nueva familia numerosa -dos hijos y una perra adoptada-. Lledó entiende la cultura sin privilegios y pegada a las demandas de vecinos y artistas. Es de la opinión que al teatro se va a pasárselo bien y reír, aunque no se olvida de las grandes tragedias como 'Yerma', de Lorca.

¿Cómo llegas a la política después de trabajar de camarero y escultor en la Fundación Prometeo?

Comencé en la hostelería con 15 años. En mi casa somos 8 hermanos y enseguida me puse a trabajar los fines de semana para ayudar con mis gastos. Me gusta el contacto con la gente. Disfruté mucho mi trabajo los 15 años que estuve en el restaurante Venezuela.

A la política llegué después de algún tiempo vinculado a la asociación Prometeo y otras asociaciones culturales del municipio. He estado en grupos de canto coral, en la banda de música y también en un grupo de teatro. Un día el actual alcalde, Antonio León, me dijo: "Sabemos que tienes mucho que aportar, nos gustaría que lo hicieras a través del Partido Independiente". Después de meditarlo algún tiempo y consultarlo con la familia acepté la propuesta. He estado mucho tiempo en el otro lado, como político ahora me pongo mucho en el lado de los artistas y vecinos y empatizo con las demandas.

¿En qué ha mejorado el área de cultura de Torre Pacheco desde que estáis en el gobierno?

En la cercanía con la gente. Siempre que podemos lo organizamos para realizar las actividades que nos proponen. Estamos abiertos a cualquier iniciativa. Realizamos visitas con colegios al CAES y a las bibliotecas. Somos proactivos en la oferta de actividades a los centros escolares.

Lo primero que hicimos al llegar fue eliminar todas las entradas de protocolo. Mi alcalde cuando va al teatro paga su entrada. Cuando yo voy con mi mujer exactamente igual. Antes el teatro era más para la élite. A nosotros hay algo que no nos asusta, que es tener gente con pensamiento crítico y para eso la cultura es fundamental, es un bien de primera necesidad.

Hicimos un esfuerzo enorme. Nos costó mucho trabajo recuperar el público teatral después de la gestión del anterior equipo de gobierno. Entonces llegó la DANA y tuvimos unas inundaciones con unas pérdidas económicas muy importantes. Cuando parecía que remontábamos sobrevino la pandemia. Ahora nos da mucha alegría tener 400 espectadores para ver a Doble K Teatro.

¿Qué importancia tiene la programación teatral para la concejalía de Cultura que actualmente dirige?

Una parte muy importante del presupuesto está destinada única y exclusivamente a programar teatro. Durante la pandemia hemos programado en el espacio joven de Torre Pacheco que facilitaba los controles de aforo y sanitarios. Hemos programado mucho teatro de calle con compañías murcianas en su inmensa mayoría. Tenemos que romper la barrera del teatro y sacar todo lo que podamos a la calle. Al programar, pensamos también en todos los municipios de alrededor de Torre Pacheco que no tienen teatro. Las obras están a un precio muy asequible y hacemos una campaña de comunicación muy potente.

¿De qué manera se promueve el teatro en los jóvenes de Torre Pacheco?

Hemos tenido campañas específicas pero ahora mismo han desaparecido. Tenemos grupos de teatro municipales para personas mayores y jóvenes. Con más de 30 años de historia, del grupo de teatro el Mantón, han salido algunos artistas que están triunfando en Madrid como Agustín Otón o Ángel Roca.

En los institutos y colegios había pequeños grupos de teatro en los que organizábamos un festival que se llamaba Educaescena. Este tipo de medidas son muy importantes ya que se forma el público teatral del mañana y despierta vocaciones. Sin estas actuaciones de sensibilización nos podemos encontrar los teatros vacíos y nada de lo que estamos haciendo tendría sentido.

¿Qué medidas se han tomado para apoyar a las industrias culturales locales?

En la programación del año que viene tenemos a la Aye Cía de la que forman parte Fran Ros y Sofía Acosta, que son de Torre Pacheco. Estamos en contacto permanente con ellos y con todos los agentes culturales locales. Vemos lo que tienen en cartelera y estudiamos la posibilidad de traerlos a Pacheco.

¿Cuándo podremos visitar el Museo Paleontológico y de la Evolución Humana de Torre Pacheco?

Cuando la comunidad autónoma asuma las competencias que le corresponde. La sima de las Palomas es el yacimiento Neandertal más importante, después de Atapuerca, en el arco mediterráneo. Yo no estaba en política cuando alguien decidió hacer ese edificio.

Es nuestro Prestige cultural.

Es un edificio que está desubicado y sobredimensionado. Los gastos anuales de mantenimiento están en torno al millón doscientos mil euros, algo que el ayuntamiento no puede asumir. No es competencia del ayuntamiento dotar de contenido y finalizar la obra. Cuando la Comunidad autónoma entienda la importancia del proyecto volveremos a hablar de cómo gestionarlo. Si es que se decide que ese sea el entorno y el edificio adecuado.

Si, al menos, el edificio estuviese en un entorno urbano se generaría un retorno de la actividad cultural. Está perdido en un mar de invernaderos dando la espalda al Cabezo Gordo que es donde está el yacimiento de la sima de las Palomas.

¿Qué opinas de la problemática medioambiental y la gestión del ecocidio del mar Menor?

Cada uno debe tener claro sus competencias y actuar en consecuencia. Si hay regadíos ilegales, transformarlos en lo que deba ser. Ayudar a los agricultores a recuperar la inversión que se les ha permitido hacer. Indemnizarlos. Son personas que se han dejado mucho dinero para sacar su familia adelante. Los agricultores son los primeros interesados en que toda esta problemática se solucione y que se les deje de culpar. Los mayoría de agricultores realizan un aprovechamiento ejemplar del agua.

Torre Pacheco tiene un porcentaje alto de personas migrantes y, por otro lado, Vox, un fuerte respaldo electoral, ¿hay tensiones entre los vecinos?

Un tercio de la población de Torre Pacheco es de fuera. Para nosotros es positivo. Buena parte de ellos trabajan en el campo y ahora es difícil ver gente española trabajando en el campo sino es en puestos de responsabilidad. El mayor problema es el arraigo de los jóvenes. No terminan de sentirse de aquí porque no se les termina de aceptar y no se sienten del país de origen de sus progenitores porque nacieron aquí. Se debe trabajar mucho desde las escuelas. En Roldán hay un colegio público con un porcentaje muy alto de inmigrantes y es uno de los mejores de la Región de Murcia, no hay problema de convivencia. Es necesario invertir en educación y dejar hacer al profesorado.

Formas parte el Partido Independiente de Torre Pacheco, ¿ni de izquierdas ni de derechas?

Dentro de los afiliados tenemos personas que se identifican más con la derecha y otros con la izquierda. Afortunadamente, nosotros nos centramos en el municipio y en los vecinos. Estaremos más de acuerdo en unas prioridades que en otras pero las necesidades reales del municipio las tenemos claras. La gestión diaria no nos impide pensar en el Pacheco del futuro. Ni de derechas ni de izquierdas, del municipio y de sus vecinos.

En estos cuatro años ¿qué te ha sorprendido y decepcionado de la política?

Me ha sorprendido lo difícil que es gestionar algunas cosas. No porque no se puedan hacer, sino por los trámites burocráticos. Estuve mucho tiempo trabajando en la empresa de reformas y construcciones de mi padre y hermanos donde estaba acostumbrado a solucionar muchas cosas a golpe de teléfono. Ahora, estamos más de un año tratando de terminar el expediente de mantenimiento de los molinos de viento que dependen de Patrimonio y Cultura. Por cualquier nimiedad lo rechazan y debes empezar de nuevo. Eso es lo peor que llevo, no poder solucionar las cosas de forma inmediata. Los molinos tienen un problema de termitas que no entienden de papeles, ni de firmas, ni de periodos de contratación.

La ciudadanía no quiere políticos de chaqueta y corbata. Quieren que les lleguen y sean cercanos. Y si no puedes resolver sus demandas en el momento por lo menos que los atiendas y expliques porqué.