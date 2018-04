Hablamos con Deskaradas Murzia: el feminismo subversivo y disidente de nuestra Región

Deskaradas Murzia/ 20millas

DeskaradasMurzia ha venido a bajarle la erección al Patriarcado. Si desde los roles de género más tradicionales se nos quiere discretas y complacientes, un solo vistazo a la puesta en escena que tiene esta organización feminista las sitúa en un plano totalmente opuesto. Ellas son las que llevan las caras tapadas en las manis, van vestidas todas de negro y portan bengalas rojas que no dejan lugar a dudas: su feminismo es fiero. ¿Cómo surge Deskaradas? ¿Quiénes sois?

Deskaradas Murzia nace en septiembre de 2016, a raíz de un grupo de whatsapp de unas 50 personas que era de ámbito feminista y mixto, en el que se debatía sobre machismo, capacitismo, clasismo, racismo y comentarios opresivos en general.

El 28 de noviembre, tras haber coincidido varias integrantes el 25N, decidimos en asamblea formar un colectivo con unas bases y un modo de trabajo distinto al que se conocía en el movimiento feminista de la Región de Murcia. Creamos un nuevo grupo de Whatsapp, elegimos el nombre del colectivo en honor a la canción “Con tol deskaro” de Tremenda Jauría y comenzamos a trabajar. Desde ese momento hasta hoy, Deskaradas Murzia es un colectivo feminista no mixto interseccional, es decir, en contra de toda opresión que ejerce la sociedad.

En vuestro logo visualizamos ya una actitud política que se adivina subversiva: desafío al Sistema y también distanciamiento respecto de ese feminismo institucional y hegemónico que, por así decirlo, es más partidario de mantenerse en el marco de lo políticamente correcto, de lo tibio como estrategia política. Quizá por eso -y por coherencia con vuestros principios anarquistas- estéis cómodas trabajando en los márgenes. Estos márgenes no son sólo políticos, sino también físicos; en el Centro Social Okupado y Autogestionado de El Retal tengo entendido que es dónde celebráis vuestras asambleas. ¿Qué actividades realizáis dentro y fuera del CSOA El Retal? ¿Conviven bien el feminismo y el anarquismo?

En el CSOA hacemos charlas de formación en feminismo, antiespecismo, lgtbfobia, ect., eventos solidarios donde el dinero se destina a gastos judiciales, invitamos a otros colectivos y personas individuales a que expongan sus luchas, actos de empoderamiento femenino como el “Reggaetón Fest” o los “espacios soror”, siendo el colofón de cada actividad nuestro típico cenador vegano y no faltando nunca los brazaletes morados.

Fuera de éste, nuestro lugar está en la calle, siendo el bloque negro de las manifestaciones feministas y apoyando el resto de las luchas sociales de Murcia de forma interseccional y directa. También intentamos seguir un protocolo de actuación fijo y funcional con las víctimas de cualquier tipo de violencia de género y/o abuso sexual, creando con ellas un espacio seguro y de apoyo.

Dentro del espacio libertario que es El Retal y su anarquismo, Deskaradas se siente cómoda, segura y libre para organizarse y crecer en feminismo.

Decía Simone de Beauvoir que “No se nace mujer, se llega a serlo”, y sabemos por la Butler y otrxs autorxs de tradición foucaultiana que el género es una construcción social. Algunas feministas ven cumplidas en las mujeres trans sus peores pesadillas al constatar cómo una identidad de género sigue el protocolo que dicta lo que nos han enseñado que es la feminidad. Otras feministas diríamos que esto no es más que misoginia de toda la vida al relacionar el mostrarse/ser femenina con una muestra de debilidad o con rasgos inferiores o denostables. Vosotras hacéis todo un posicionamiento político sobre feminidad en vuestro look: os mostráis agresivas y belicosas, sois una amenaza para el Patriarcado y está claro que habéis venido a comeros al lobo pero, ¿qué vais a hacerle a Caperucita?

Desde Deskaradas creemos que cada mujer es libre de empoderarse en lo que quiera y como quiera, siempre que se trate de un empoderamiento real. Por ejemplo, aceptamos y apoyamos que las mujeres se maquillen (muchas de nosotras lo hacemos) siempre que lo hagan porque quieren y no como parte de una obligación de las mujeres. Para ello, es necesaria una deconstrucción previa que te ayude saber cuáles son las cosas que te oprimen y cómo se lleva a cabo esta opresión, para que cada una de nosotras sea capaz de elegir sin ser víctima de la manipulación patriarcal.

Sin embargo, queremos recordar que la feminista perfecta no existe. No eres más o menos feminista por no depilarte, maquillarte o usar tacones. Las feministas también hemos crecido en una sociedad patriarcal y somos víctimas de ello, por eso también podemos reproducir estos comportamientos, aunque llevemos 10 años deconstruyéndonos, y eso no significa fracasar en nuestra lucha.