El cuarto oscuro del confinamiento

“Aunque los desahucios han parado no significa que nos vaya mejor, al contrario, hay que trabajar el triple para afrontar situaciones que no habíamos barajado anteriormente con los decretos del Estado soplándonos la nuca. Nos vemos con la necesidad de crear redes casi clandestinas de alimentos ya que el aislamiento ha pegado fuerte. Si antes íbamos al contrario de todo, ahora vamos más que antes: reunirse es una movida ya que tenemos a los polis dando vueltas por el barrio todo el rato y cuando te vean las pintas de maricón y punki te aseguro que te van a parar con toda la intención de meterte una multa”.

“Yo me resigno a toda esta situación, pero es duro. Dejé mi país perseguido por ser gay teniendo un buen trabajo. Llego aquí y me encuentro con que hay que trabajar sin ningún tipo de seguridad social ya que llevo cinco meses sin poder resolver mi solicitud de asilo y con el miedo a que venga alguien a decirte que es del Ministerio del Trabajo, Sanidad o qué se yo. Lo que no teníamos nadie previsto es que no puedo tener ningún tipo de prestación ya que no soy parte del sistema. Ahora tengo más miedo a salir, no por el virus, sino porque me paren en la calle, aunque es verdad que tengo un montón de amigos que me han podido ayudar con techo y comida, aparte de que algunos de los servicios a los que iba, como Cruz Roja, me ayudan como pueden. Al final, me siento muy agradecido por estas cosas”.

En conclusión, #QuedateenCasa no es un mensaje global de cuidados individuales y colectivos. Es una declaración de privilegios, una implícita reafirmación de clases sociales para todas aquellas unidades domésticas que pueden declararse como tal y que apela directamente al derecho universal a tener una vivienda – digna-. Éste es un derecho al que cada vez menos personas pueden acceder y que en estos momentos nos sirve de barrera arquitectónica para protegernos de las lacras del Estado. No sé, a lo mejor, ante tantísimas necesidades surgidas, estamos enfocando mal el problema.