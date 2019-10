Un alumno de la UPCT demuestra que todos los vehículos de la Región podrían ser eléctricos sin que eso afectara a la Red Eléctrica Española

La Red Eléctrica Española no se saturaría si todos los vehículos de la Región fueran eléctricos. Esta es una de las principales conclusiones alcanzadas por Junior Villanueva, alumno del Máster Universitario en Energías Renovables, que se ha llevado el premio al mejor póster durante las II Jornadas de Proyectos en Energías Renovables y Eficiencia Energética. Villanueva ha realizado un estudio sobre la transición energética de los sistemas de calefacción y movilidad urbana basados en combustibles fósiles a un sistema basado en energía eléctrica de origen renovable. Asegura que los 1.048.000 vehículos contaminantes que hay en la Región podrían ser eléctricos sin que eso supusiera un problema para la Red Eléctrica Española.



Según explica, en su estudio ha llegado a la conclusión de que si hubiese más de un millón de vehículos eléctricos, la demanda de electricidad "no superaría los 4.000 mW, por lo que para la Red Eléctrica Española eso es insignificante y totalmente asumible". Para llegar a esa conclusión realizó tres hipótesis, una si la carga energética era inteligente, otra en el caso de haber una discriminación horaria en la factura y una tercera en la que no existiese alguna gestión de carga y para este último supuesto la demanda de electricidad era de 4.000 mW.



No obstante, en las encuestas realizadas para llevar a cabo su trabajo, Villanueva observa que en la Comunidad existen problemas para implantar este tipo de sistemas como una insuficiente red de puntos de recarga eléctrica. Para ello propone más puntos de recarga y que existan incentivos para aquellos que se decidan a disponer de un vehículo de estas características, como la bajada de impuestos, subvenciones e incluso que dispongan de exclusividad para circular por algunas zonas de la ciudad.



En cuanto a cambiar el sistema de calefacción por uno que funcione con energía eléctrica renovable, afirma que en la Región se podría usar "su potencial solar para satisfacer todas las necesidades térmicas de la Región si las autoridades lo dispusieran porque es un tema normativo más que técnico".



Villanueva ha presentado su TFM junto a otros compañeros como Andrea Tartaglia, que ha elaborado un trabajo sobre la tecnología fotovoltaica bifacial a través del cual explica que se basa en el uso de paneles fotovoltaicos de dos caras para generar energía con mayor rendimiento que a través de los paneles actuales y que se ha llevado el premio a la mejor exposición. Actualmente, asegura que las empresas emplean un 10% de paneles bifaciales, mientras que se estima que esta tecnología irá en aumento y que en 2029 la previsión es de que se incremente un uso un 50%.



Del mismo tema es el trabajo de Ariel Feliciano, aunque él ha estudiado sobre qué tipo de suelos habría que colocar los paneles bifaciales para obtener un mejor rendimiento. Según su trabajo, el panel debería instalarse sobre piedras blanqueadas para que el aprovechamiento de la energía que se genera sea mayor.



Por último, Tzu-Hsuan Chou ha estudiado los sistemas fotovoltaicos para la electrificación rural en la República Dominicana. Él propone instalar un sistema de micro red de 125 KW con módulos fotovoltaicos para abastecer a cerca de 400 hogares.

En las jornadas también se ha premiado la exposición de Sergio Sirvent, que ha realizado un trabajo sobre el aprovechamiento de la climatización doméstica con energía solar.