Tierra de reinas

La Región de Murcia sigue haciendo historia en el plano del deporte femenino. Hasta hace poco tiempo no era el mejor lugar para las deportistas, ya que no había buenos proyectos y los talentos que salían de esta tierra tenían que emigrar para triunfar (como es el caso de la jugadora de baloncesto Laura Gil, que ha desempeñado toda su carrera lejos de casa). Por suerte, esto ha cambiado radicalmente en los últimos años. El último gran éxito lo ha firmado hace apenas tres días el Alhama El Pozo ascendiendo a la Liga Iberdrola, la élite del fútbol femenino español. Por primera vez en la historia, la Región tendrá un equipo de mujeres en la máxima categoría de este deporte (que, además, será el único club murciano en Primera División, porque en hombres no hay ninguno). Un hito de tal envergadura como éste ha tenido calado también en el mundo de la política ya que la alcaldesa de Alhama, Mariola Guevara, preparó un recibimiento para el equipo en el Ayuntamiento de su localidad, en el que también estuvo el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez. Otra muestra más de que deporte femenino vende.

El camino hasta alcanzar el éxito no ha sido fácil. Es cierto que el Alhama Féminas, hoy también con el patrocinio de una empresa muy fuerte como El Pozo, no nació con la idea de llegar a la élite, pero poco a poco ha ido dando pasos para conseguirla. El club fue fundado en el año 2009, cuando se creó un equipo para competir en categoría autonómica femenina. Desde ahí, han ido subiendo escalones pasito a pasito. “Los primeros años fueron muy duros porque el fútbol femenino no estaba tan bien visto como ahora. Por fin se ha conseguido el ascenso, esto es increíble. Venía acumulando nervios desde hace muchísimo tiempo, pero ya está hecho. Algún día seremos conscientes de que lo que hemos logrado una entidad tan humilde como ésta es muy grande”, comentaba el presidente Antonio García.

El año más importante

Casualidades del destino, el Alhama El Pozo jugará en la máxima categoría la temporada en la que el fútbol femenino será considerado deporte profesional. El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, habló de deuda histórica el día en el que se rubricó este acuerdo, el verano pasado: “Hoy saldamos una deuda histórica con las mujeres futbolistas, pero también con todo el colectivo de mujeres deportistas históricamente discriminadas simplemente por su género. La profesionalización era necesaria, es justa y será un éxito. Vamos a contar con una de las mejores ligas de fútbol femenino del mundo, y lo vamos a hacer acordando los términos de la futura competición con todos los agentes del ámbito deportivo”.

Esta declaración ayudará, además, a mejorar el convenio colectivo que se había firmado en 2020 y que expiraba el próximo 30 de junio, ya que estaba supeditado a los derechos televisivos (que son importantísimos porque reportan entre 300.000 y 400.000 euros anuales a los clubes). “Sin liga profesional y sin televisión es imposible plantear una modificación del convenio vigente. En él se establece el salario mínimo de las futbolistas en 16.000 euros al 75% de parcialidad y 12.000 euros a contrato parcial. Pero sobre la mesa de este futuro convenio colectivo hay otras cuestiones capitales como el plus de antigüedad, la conciliación familiar y maternidad, los derechos de imagen o los riesgos laborales” cuenta el periodista Ramón Fuentes. La Asociación de Jugadoras también quiere poner sobre la mesa los seguros médicos y la creación de un fondo de garantía salarial por si se producen impagos en algún club.

En este marco de cambios en la lucha por la igualdad, la visibilidad y los derechos de las futbolistas debutará la próxima temporada en Primera División el Alhama El Pozo. Desde la entidad murciana son conscientes de que este ascenso llega en el mejor momento, cuando la repercusión de este deporte es muy alta: “Somos unos afortunados de subir de categoría justamente este año, que es cuando se va a profesionalizar la liga. Esto creemos que repercutirá en un aumento de ayudas, de contratos de patrocinio y de subvenciones. Hemos llegado en el momento justo porque cada vez se pondrá todo más igualado, a partir de ahora. El crecimiento del fútbol femenino entra en una magnitud y en una dimensión muy grande. Para Alhama, como localidad, es una satisfacción y un orgullo por todo lo que significa para las mujeres”, comenta Tamara García, la coordinadora de la parcela deportiva en el club.

El deporte femenino está de enhorabuena en la Región de Murcia. El próximo curso habrá equipos de mujeres en la máxima categoría en fútbol sala, fútbol, baloncesto y tenis de mesa. No es un moda pasajera. Es el momento de apostar por ellas. Porque a través del deporte se visibilizan temas tan importantes como la igualdad, la maternidad, la conciliación familiar, los derechos de las mujeres, el convenio colectivo, la superación, el trabajo y el sacrificio.