La empresa de plásticos Sabic, multada por la emisión de metales pesados en La Aljorra: "No sabemos lo que nos están envenando"

La Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia multó el pasado mes de abril a la empresa de plásticos Sabic con 52.000 euros por encontrar durante 2016 y 2017 la presencia de "doce metales pesados" que "han de estar ausentes en los procesos de incineración y coincineración" de los residuos. Así lo especifica la resolución dictada por la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor que ha adelantado el martes La Verdad y a la que también ha tenido acceso este periódico a raíz de las reclamaciones realizadas por Ecologistas en Acción y la Asociación de Vecinos de La Aljorra.

Esta empresa ha cometido dos infracciones graves, multadas con 26.000 y 22.000 euros respectivamente; y de una infracción leve de 4.000 euros por incumplir varios aspectos de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), al tiempo que se le insta a realizar una nueva Declaración de Impacto Ambiental. En la resolución también se recogen "numerosas deficiencias documentales" respecto al almacenamiento de residuos peligrosos.

En 1989 se instaló en la diputación cartagenera de La Aljorra la empresa americana General Electric Plastics dedicada al plástico. En 2007 la compró una de las mayores compañías químicas del mundo, la saudí Sabic Basic Industries. Los vecinos de La Aljorra, una pedanía de 15.000 habitantes, lleva años preocupados por si las emisiones generado por la incineración de los plásticos del polígono industrial situado a cuatro kilómetros de la población está relacionado con los niveles de incidencia de cáncer.

"Se estaban quemando cosas que no debían y la Comunidad Autónoma era quien tenía que defendernos de quién esté contaminando. Llevamos mucho tiempo reclamando porque no sabemos lo que están quemando y lo que nos están envenando", dijo a eldiario.es Paco Cavas, presidente de la Asociación de Vecinos de La Aljorra. Cavas también señaló que no han obtenido ninguna respuesta de la Comunidad Autonóma cuando han intentado ponerse en contacto con ellos.

Ecologistas en Acción lleva desde 2014 pidiendo actividades de inspección de esta planta industrial. "Eso ha tenido como resultado la apertura de un expediente sancionador y unas multas que, a nosotros, nos parecen escasas", señaló Pedro Belmonte, miembro de la organización ecologista.

"Por otro lado, también queremos que se acabe con la incineración de residuos plásticos. Pensamos que quemarlos no es la mejor manera de gestionar esos residuos, sino que haya una gestión de manera controlada a vertederos", señaló Belmonte.

"Las multas son absolutamente ridículas teniendo en cuenta cómo se han saltado todas las limitaciones impuestas por la Comunidad Autónoma y que, además, lo llevan haciendo muchísimos años", apuntó Pilar Marcos, portavoz de Unidas Podemos IU Equo en Cartagena. "Es muy grave también cómo han engañado a la población con jornadas de puertas abiertas diciendo que Sabic no vierte ningún tipo de contaminante al aire. Estamos bastante indignados", añadió la concejal.

Multa en Alabama

La empresa saudí también se ha enfrentado a denuncias en otros países y se vio obligada a pagar en 2012 una multa de un millón de dólares por vulnerar la ley de Aire Limpio con una planta similar en el Estado norteamericano de Alabama.

La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), por su parte, otorgó el pasado mes de marzo por tercera vez consecutiva a este complejo industrial la certificación RSE Empresa Responsable de Responsible Care, que la reconoce como empresa responsable con el medio ambiente, la seguridad y su entorno.

El triple de casos de cáncer infantil en La Aljorra

Cartagena triplica las tasas de cáncer regional y, específicamente, en La Aljorra se triplican los casos de cáncer infantil, tal y como fue analizado en un estudio publicado en 2017 y dirigido por el doctor en pediatría y director de la Unidad de Salud Mediambiental del hospital Virgen de la Arrixaca, Juan Antonio Ortega. El estudio establece una correlación entre la acumulación de industrias en la zona y la incidencia tres veces superior de cáncer entre los niños.

"No podemos señalar una relación causal con las denuncias de cánceres en el pueblo, pero lo que sí hemos demandado es la necesidad de realizar estudios epidemiológicos en La Aljorra sobre el tema de la exposición ciudadana a este tipo de episodios de contaminación", apuntó Belmonte.

Este periódico se puso en contacto con Sabic, pero la empresa rechazó realizar comentarios al respecto.