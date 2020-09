Jumilla anuncia más restricciones ante la escalada de positivos por COVID-19

La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, acompañada del concejal de Salubridad Pública, Antonio López, y del responsable médico de la COVID-19 en el municipio, José Luis Arranz, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en el salón de plenos del Ayuntamiento en la que ha anunciado nuevas medidas a aplicar en la localidad ante “la preocupante y grave evolución de la pandemia en Jumilla”.

El Mercado Semanal, han adelantado, estará restringido solo puestos de alimentación y con accesos controlados; se cerrarán los juegos infantiles en parques y jardines; así como las pistas deportivas de la Avenida Ronda Poniente y el Velódromo al no tener sus accesos controlados; no abrirán por el momento ni la Universidad Popular, ni la Piscina Climatizada, ni se programarán actos culturales en espacios interiores "hasta conocer la evolución de la pandemia", ha anunciado la alcaldesa.

Estas restricciones se unen a las que entraron en vigor este miércoles a través de la Orden de la Consejería de Salud y que reducen al 40% el aforo interior de hostelería y restauración, así como la recomendación a los mayores de 65 años de salir a la calle únicamente por cuestiones estrictamente necesarias. Igualmente, permanecen cerrados los centros de día del municipio. “No se descarta tomar más medidas, porque lo importante es preservar la salud de las personas, como se ha hecho en todo momento”, ha añadido la alcaldesa.

Las cifras actualizadas en Jumilla son de 111 casos positivos activos, de los que 6 están hospitalizados. Se está haciendo seguimiento a otras 180 personas, contactos estrechos de los que han dado positivo. Se prevé que el número de contagios siga aumentando, al menos en los próximos 15 días. “Apelo de nuevo a la responsabilidad individual para conseguir que la situación revierta, ya que solo así, cumpliendo normas es posible”, ha indicado Juana Guardiola.

El foco de las reuniones familiares

El doctor José Luis Arranz ha resaltado el contacto interpersonal y las reuniones familiares como el principal foco de la mayoría de los contagios que se están detectando. Además, ha explicado que el Centro de Salud se encuentra desde este miércoles en nivel rojo, lo que significa que solo se atenderán las urgencias, los enfermos crónicos o con patologías previas y los asuntos de la pandemia. “Que estén tranquilos los jumillanos que no vamos a dejar a nadie desatendido”, ha asegurado. Igualmente, ha solicitado que “cualquier persona que se encuentre con síntomas de la COVID-19 y que tras tres días no nos hayamos puesto en contacto que llame al Centro de Salud aunque se encuentre bien”. Se ha reforzado la plantilla a nivel administrativo para coger más llamadas telefónicas y “no dar la sensación de que no queremos atender. Sí pido por favor que aquellas personas que no necesiten nada importante que no llamen porque hay que priorizar”.

Por último, tanto la alcaldesa como el responsable COVID en Jumilla han resaltado la importancia que tiene la labor ciudadana en estos momentos para cortar la cadena de contagios. “Da igual que haya mil policías detrás, si cada uno de nosotros no es responsable el virus se va a seguir expandiendo. Evitar llevar a los nietos a los abuelos y toda aquella persona que se haga la prueba PCR que se aísle sea positiva o negativa”, ha recomendado el doctor Arranz.