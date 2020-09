Podemos denuncia que el Ayuntamiento de Murcia sigue sin abonar las becas comedor "desde junio"

“No entendemos que pasa por la cabeza de nuestros gobernantes que no son capaces de ver que dar de comer a los menores en situación de vulnerabilidad tiene que ser una de sus prioridades”. La concejala de Podemos, Clara Martínez Baeza, asegura que la situación que están pasando estos niños y niñas, “no es tolerable en democracia”.

La historia se repite "mes a mes", desde el momento en el que se decidió que la tarjeta recargable sería el sistema para garantizar la alimentación de los menores beneficiarios de las becas comedor, según la formación morada. El Ayuntamiento “no ha sido capaz de abonar el dinero de manera puntual, dando lugar a que las familias pasen semanas, e incluso meses, para poder hacer uso de las tarjetas”. Los retrasos han sido constantes, y por más que desde Podemos se ha denunciado la situación, “la única respuesta que hemos obtenido es que están garantizadas”.

A pesar de prometer que las becas están garantizadas, ha pasado otro mes y las tarjetas siguen sin ser recargadas. “Con garantías y avales no se come, se come con dinero en las tarjetas y eso, a día de hoy, siguen sin tenerlo, con un retraso acumulado desde el mes de junio”.

Desde Podemos exigen el pago inmediato de los atrasos y que el equipo de gobierno “asuma de una vez por todas su responsabilidad” con los menores, en lugar de “perder el tiempo inaugurando corazones de flores”. La concejala Clara Martínez Baeza le pide, además, a la edil Pilar Torres que asuma que “no es capaz de gestionar esto, que su trabajo está dejando mucho que desear y que su incompetencia la están pagando los más vulnerables, los niños y niñas”.