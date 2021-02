Limpiadores van a la huelga por el impago de salarios desde el Ayuntamiento de Murcia: "Muchas familias dependen de este sueldo"

"El trabajo que estamos haciendo es un servicio esencial, y más en tiempos de pandemia; pero el Ayuntamiento y la empresa no se ponen de acuerdo para pagarnos este mes". Habla enfadada al otro lado del teléfono Encarna, una de las 90 personas contratadas por la empresa STI Levante para la limpieza de 47 colegios en la capital murciana y que han anunciado una huelga de 48 horas el lunes 8 y martes 9 de febrero ante los impagos de la empresa de la nómina de este mes y de un suplemento por incremento de productividad que tenían que cobrar en enero. "Da rabia llegar a esta situación pero la compañía y el Ayuntamiento no se ponen de acuerdo; nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo y tienen que pagarnos".

La convocatoria de huelga está originada por un conflicto laboral entre STI Levante y el Ayuntamiento de Murcia. "La empresa argumenta que no puede pagar a los trabajadores porque el Consistorio no le abona el servicio, a su vez, desde el pasado 15 de septiembre", explica a elDiario.es Región de Murcia José Cánovas, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras (CCOO). STI Levante, continúa Cánovas, "ha estado pagando nóminas hasta diciembre pero -aseguran- ya no pueden pagar más porque la cantidad que el Ayuntamiento debe a la empresa asciende a los 700 mil euros".

La empresa de limpieza recurrió el pasado mes de abril la adjudicación del servicio, que se le había asignado a otra entidad, y el Ayuntamiento dejó de pagarle desde ese momento aunque hasta que se resuelva el recurso tienen que seguir prestando el servicio. Para Cánovas, es "incomprensible" que el Consistorio haya dejado de abonar a la empresa los pagos, "es el único ayuntamiento de España que deja de pagar cuando la empresa recurre".

El salario máximo, para aquellos empleados que están a jornada completa, es de alrededor de 900 euros, "aunque muchos cobran 600 de media", explica Encarna, "y ahora nos quitarán dos días del sueldo por la huelga". Esta mujer reconoce que "hay muchas familias que dependen de este sueldo", madres solas a cargo de sus hijos, familias en las que a raíz de la pandemia solo se ha podido mantener este empleo "y empleados a los que ya les han pasado en el banco la hipoteca y han tenido que hacer frente a una penalización".

Por parte del Ayuntamiento, han explicado a elDiario.es, se está trabajando "con todos los escenarios posibles abiertos para garantizar la continuidad del servicio de limpieza en los 47 colegios, conscientes de la importancia de la situación en la que nos encontramos", aunque no han especificado cuáles son esos escenarios. Mientras que desde la empresa han declinado hacer declaraciones.

"Como los colegios no están adjudicados, por convenio la empresa nos tiene que mantener pero ellos no cobran y ya no pueden hacer frente a los pagos; el Ayuntamiento no está abonando ni las dos horas que tenemos que hacer en los centros por la mañana por el COVID", se queja Encarna. "Dicen que nos van a pagar y que no vamos a tener que hacer huelga, pero no nos han comunicado nada al respecto".

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Ginés Ruiz Maciá, ha registrado este miércoles una comunicación interior pidiendo explicaciones al Ayuntamiento sobre el impago a las trabajadoras de limpieza de los colegios del municipio e instando al equipo de gobierno a que “emplee las herramientas legales que le permiten evitar que las trabajadoras sigan sin cobrar sus nóminas”.

Según Ruiz Maciá, “la empresa no paga a las trabajadoras porque no recibe el dinero del Ayuntamiento, por tanto, es el Consistorio el que tiene que poner solución a este conflicto laboral”. El portavoz del grupo municipal ha indicado que el Ayuntamiento puede “reconocer la deuda de los servicios prestados por la empresa desde mediados de septiembre, mediante la aprobación de su pago” o bien “exigir a las nuevas adjudicatarias que se hagan cargo, mediante subrogación, de esos derechos ya devengados por las trabajadoras”.

Por su parte, el grupo municipal socialista ha lamentado “el poco interés y la ineptitud del PP” para evitar la huelga anunciada por los trabajadores y trabajadoras de la empresa encargada de la limpieza. Para el concejal del PSOE Antonio Benito, esta situación es “un ejemplo más de la incapacidad y hasta menosprecio de este equipo de Gobierno que no paga por los servicios que les presta una empresa, provocando así que esta no pueda abonar las nóminas a sus empleados y empleadas”.

“Esto es muy grave en cualquier situación, pero ahora mismo mucho más porque la actual pandemia con su alta tasa de contagios nos obliga a extremar la limpieza y la higiene, sobre todo en los centros donde llevamos a nuestros hijos", ha señalado Antonio Benito. El socialista se ha preguntado "por qué no lo entiende así la concejala de Educación, Belén López, que cuando denunciamos esta situación nos intentó enmendar afirmando que esto estaba casi solucionado y no solo no se ha resuelto sino que ayer no se presentó al acto del conciliación".

Igualmente, Benito ha apuntado que “estamos ante una pyme murciana que está intentando salir adelante; en otras circunstancias, al PP se le llenaría la boca para reclamar ayudas para las pequeñas empresas, pero cuando les toca a ellos ser ágiles, se ponen de perfil”.