Los vecinos de Santa Eulalia trasplantan el brócoli de HuertoLab por el barrio a modo de “denuncia” por su cierre

Los vecinos de Santa Eulalia han decidido trasplantar la mañana del sábado algunos de los brócolis de HuertoLab a diez “supuestas zonas verdes” del barrio de la capital murciana a modo de denuncia por el cierre de este espacio para uso público el próximo 8 de noviembre.

Azada en mano y en equipos de dos o tres personas los vecinos han encontrado algún macetero aislado en las plazas de este céntrico barrio de la capital murciana en lo que ha tratado de ser una recopilado una colección de “descubrimiento de falsos espacios verdes”. Los últimos brócolis han acabado plantados en el parterre de la plaza de Jesucristo Resucitado.

“Hoy se cierran dos cosas a la vez: un proceso de autogestión de cinco años de un conjunto de vecinos en este espacio de Murcia y también se está cerrrando un rincón que está haciendo las funciones de zona verde, aunque sea un espacio privado, que no están haciendo diez de las otras zonas presuntamente verdes del barrio” y que están catalogadas como tales, apunta Antonio Abellán, arquitecto que está detrás de la iniciativa urbana. “Las zonas verdes en el barrio son plazas duras donde la gente se está tomando un aperitivo sobre mesas”.

“Los vecinos han convertido este huerto urbano en parte de sus vidas y su tiempo”, ha señalado emocionado Abellán. “El huerto ha sido un aprendizaje de conciliación para mí y para todos”, añade.

Por su parte, Antonia, una señora del barrio asidua al espacio urbano, asegura que no se hace a la idea del cierre del huerto porque “cuando tengo un hueco vengo”. “Unas veces abro la puerta, otras veces planto y en los aperitivos nos lo pasamos muy bien. También me traigo a mi nieta, que le encanta. No sé cómo voy a decírselo”, señala.