Vox se haría con su décimo diputado en la Región y el PP ganaría las elecciones, según el barómetro del CEMOP

No hay cambios sustanciales respecto a los resultados de las últimas elecciones del 28M. Según el Barómetro de Invierno del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), el PP seguiría siendo el ganador de los comicios mientras que Vox arrebataría un diputado al PSOE, alcanzando el décimo parlamentario en la Asamblea Regional. El informe detalla que López Miras obtendría un 41,8% de los votos, una cifra inferior al 42,8% de las pasadas elecciones y mantendría sus 21 diputados. De esta manera, los socios de gobierno contarían con 31 diputados frente a los 14 de la oposición.

El PSOE pasaría del 25,6 al 24,8% de los votos, 6 décimas menos que se traducen en la pérdida de un diputado, pasando de los 13 que tiene ahora a 12. Y Podemos mantendría sus dos diputados del Grupo Mixto al mejorar y alcanzar el 5% de los votos. Unos resultados que no penalizan con un “castigo extraordinario” a los socialistas murcianos por los pactos del partido a nivel nacional con los soberanistas catalanes ni el compromiso de aprobar la Ley de Amnistía.

El sondeo, con una muestra de 817 casos, se realizó entre el 11 y el 22 de diciembre, cuando se cumplían los primeros cien días del Ejecutivo de coalición.

La población murciana no está demasiado satisfecha con la gestión que ha hecho el Ejecutivo regional en sus primeros cien días de gobierno. Así, el 39,9% la califica de regular y el 13,5 no sabe o no se posiciona. “Solo un 24,9% la considera buena o muy buena; mientras que un 21,7% la califica como mala o muy mala”. Aunque también reciben críticas los partidos de la oposición y el 45,5% de los encuestados censura la labor del PSOE y la califica como mala o muy mala y el 54,6% opina lo mismo de la coalición Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde. Un 32,7% de los consultados valora positivamente la coalición de gobierno PP- Vox.

Fernando López Miras y Alberto Núñez Feijóo (PP) son los dos líderes mejor valorados, con un 5,3 de nota y un 5,1 respectivamente; mientras que la siguiente mejor valorada en la Región es la líder de Podemos, María Marín (4,3). Tras Marín, se sitúa José Vélez, (4,1) y el que peor puntuación consigue es el presidente de Vox, José Ángel Antelo, con un 4.