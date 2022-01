Los caminos del flamenco son inescrutables

¿Qué es el flamenco y qué no es flamenco, aunque lo parezca? ¿Dónde surgió y de quién es el flamenco? ¿Por qué fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010? ¿Quiénes son los puristas que lo defienden? ¿Es el flamenco un mestizaje de un conjunto de diferentes culturas y de escalas musicales? Esas y otras cuestiones me he preguntado algunas veces, después de leer algunos libros al respecto.

Si uno recorre esos caminos inescrutables en un pequeño viaje llegará al siglo XVIII en el que empieza a aparecer el término de flamenco. Por mucho que intentemos saber cómo se cantaba en aquellos momentos, no dejarán de ser meras conjeturas. Solo tenemos la certeza de cómo se canta y se toca la guitarra con las primeras grabaciones, en aquellos cilindros de cera, que comenzaron en 1897 con 'El Mochuelo', y que ahora podemos escuchar la forma de hacer la malagueña o los tangos, o las milongas que cantaba Encarnación Santisteban 'La Rubia'. A los que seguían los primeros discos de pizarra, con grabaciones de 'El Canario chico' o 'El niño de Cabra'. Esa revolución que supuso grabar las voces y los cantes en aquellos primigenios discos, ahora en esa otra revolución que vivimos en esta era de internet, nos permite escuchar desde casa todas las grabaciones de la historia del flamenco. Si nos adentramos en la multitud de caminos que conforman esas grabaciones nos encontraremos con auténticas joyas, entre lo ortodoxo y lo heterodoxo y la incorporación de nuevos instrumentos al flamenco. Si escuchamos, por ejemplo, a 'El negro Atilano' tocar el saxofón, acompañado por la guitarra de Manolo de Badajoz o del gran Sabicas, allá por los años 30, muy pronto nos daremos cuenta del mestizaje y la modernidad del flamenco, mucho antes de que los grandes del jazz se adentraran en lo jondo. Esas modernidades de la época siempre tenían las voces críticas de los flamencos ortodoxos, que pensaban que el flamenco se contagiaba y que iba a perder sus raíces. Si volvemos hacia esos otros caminos, más recientes, nos encontraremos otra vez con el mismo esquema.

Allá por 1979 Camarón de la Isla grababa su décimo disco, con un nuevo registro y otra vuelta de tuerca, aquel álbum llamado 'La leyenda del tiempo' se ha convertido en toda una leyenda en el tiempo; ahí se introducían nuevos instrumentos como la flauta de Jorge Pardo; el sitar de Gualberto o las percusiones de Rubén Dalton y Tino di Geraldo o el bajo eléctrico de Carles Benavent. Aquel álbum fue vilipendiado por los ortodoxos de las esencias flamencas y hoy es todo un clásico.

Más de lo mismo ocurrió con 'Omega', uno de los mejores discos de la historia, en la que Enrique Morente, con su genialidad, volvía a destapar el tarro de las esencias, con los riffs de las guitarras del grupo rockero Lagartija Nick, con adaptación de los poemas de García Lorca y las canciones de Leonard Cohen. Un disco impagable, que después de 25 años, cada día parece más joven. Algunas veces eso de que el tiempo pone a cada en su lugar se produce. Y ahí Morente, un mito para los jóvenes de entonces, y los de ahora que se acercan, por vez primera al flamenco. Los caminos del flamenco son inescrutables. Desde hace un par de semanas TVE emite un nuevo programa de flamenco: 'Caminos del flamenco', los martes a las 11 en la 2. El programa hace un viaje por los diversos territorios de nuestro país. Lo presentan Miguel Poveda y Soleá Morente, obviamente para darle un punto mediático y con intención, creo que el flamenco llegué a otros públicos. Ya han surgido algunas voces criticando a algunos de los artistas invitados o echando de menos a algunos cantaores en el primer programa que trascurría por tierras de Cádiz. Yo también eché de menos a Mayte Martín, en el segundo programa, que llegaba a tierras catalanas. Seguiré esperando a que lleguen los martes para seguir viendo esos caminos del flamenco. Me gustan. Que se podrían hacer otros caminos, por supuesto, yo tengo mi propia cartografía. Bienvenido ese nuevo programa de música y ojalá se hagan otros. Los caminos del flamenco son inescrutables.