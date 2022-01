Caravaca: noticias y pifias que acechan a un alcalde en peligro

Dormitaba yo en mi mecedora al persistente sol de un invierno equívoco, y fungía de vacacional atípico, sin que la incesante información que me llegaba me diese cuartelillo. Mayormente, eran alcaldes los que perturbaban mi merecida tregua, como el de Lorca, que se hace el loco cuando le piden que mire hacia sus pedanías altas, o el de Mazarrón, que le da por discursear en vacío cuando se le requiere sobre sus playas tentadoras; y el de Caravaca se me plantaba, con novedades de alcance, entre mis neuronas alarmadas, haciendo finalmente imposible el descanso apetecible.

De don José Francisco García Fernández, alcalde popular de la ciudad de la Cruz, me llegaba su bloqueo, escasamente diplomático, a que se celebrase una mesa redonda sobre recursos naturales y culturales del municipio, con motivo de la anual Fiesta de las Cuadrillas prevista para finales de enero. Se atrevió el preocupado edil a motivar sus reparos en el riesgo de “desorden público” lo que, haciendo sonreír a mis informantes, a mí –que estaba entre los afectados por ese veto– maldita la gracia que me hizo.

También me dijeron, con escaso margen para diluir el cabreo, que el señor García Fernández, que se ha apropiado la idea de una Mesa del Agua lanzada por el Consejo de Defensa del Noroeste, entidad creada para salvaguardar esa comarca de los mismos problemas que machacan al Mar Menor, está convocando a todas las entidades locales con la cuidadosa excepción del dicho Consejo de Defensa del Noroeste: qué detalle más feo. Conociendo su sensibilidad, seguro que teme también algún tipo de “desorden público” en esas reuniones, algo, quizás, que le haga enrojecer de vergüenza sin que para ello, estoy seguro, se haga necesaria la presencia de las fuerzas de orden público.

Este político, que tan empeñado parece en que se le saquen los colores, se las dio al inicio de su mandato de primer defensor de los intereses ecológicos de su pueblo, tratando de hacernos creer que iba en serio y que asumía las exigencias ecológicas que necesita y merece su municipio y todo el noroeste murciano. Cuando se le señaló la necesidad de salvaguardar el muy generoso, y productivo, secano con sus ganados de calidad, y la insoportable ilegalidad de la masiva puesta en regadío de cientos de hectáreas ante sus ojos indiferentes aseguró, acerca de esto último, que preparaba una multa millonaria sobre una bien visible, por masiva, plantación de uva de mesa. Pero no ha tardado en olvidarse del prestigio, los intereses y el futuro del cordero segureño, patrimonio de excepción de tanta gente, para apoyar la masiva producción de cerdos estabulados, a la que añade un más que preocupante e incondicional alineamiento con el empresariado invasor, incesante generador de ilegalidad. Por supuesto que tampoco ha movido un dedo por castigar al parral pirata, prefiriendo encubrirlo y esperar a que se olvide el tema.

Más feo todavía: cuando se le ha seguido la pista a un comportamiento tan frívolo y sospechoso, se ha dado con asuntos tan terribles como esa autorización municipal otorgada, bajo su mandato, a una ampliación de granja porcina en las Oicas de Arriba, que no disponía de concesión de agua ni, en consecuencia, autorización por la Confederación Hidrográfica del Segura; esto apunta a una posible prevaricación, claramente incursa en el ámbito de lo penal: feo asunto del que, sin embargo, no sólo don José Francisco no parece percatarse sino que no impide que esté aceptando con buenísima disposición la oleada de proyectos porcinos que pretenden pespuntear su municipio sin que existan posibilidades legales de disponibilidad de agua. Y él sabe que unas cuantas de estas granjas y sus ampliaciones prosperan sin el agua formalmente adjudicada, es decir, con pozos ilegales.

Le hago saber al alcalde de Caravaca, con el respeto debido y la más fraternal de las intenciones, que su comportamiento rebasa la temeridad y entra en un terreno ciertamente peligroso; y que debe amarrarse, ya que se le ve dispuesto a persistir por ese camino de complacencia con los malos y de hostilidad hacia los buenos, es decir, la gente responsable que no solamente aporta ideas y energías en bien de su pueblo, su gente y su futuro, sino que vigilan sus actos político-administrativos en favor de que la legalidad impere en municipio tan bien dotado (aunque poco bien administrado). En realidad, la prudencia elemental parece señalarle que, lejos de declarar le la guerra, debiera aceptar la asistencia generosa de ese Consejo de Defensa del Noroeste, reconociendo que se trata de una institución oportuna, bienintencionada y capaz. Los tiempos no recomiendan ignorar a la sociedad civil, ni la política municipal, de franca negativa a la protección de los recursos naturales, puede continuar escandalizando e ignorando la colaboración ciudadana.