LomceNO. Educación contra los bulos

Si algo ha marcado la vida de las aulas de los últimos años han sido los recortes y la LOMCE, la maldita LOMCE, esa que nos puso a todos enfrente y que nos unió en la Marea Verde al grito de #LOMCENoEduca o #LomceNO, y si los pongo con hashtag porque la marea no solo fue en las calles que tintamos de verde, también se dio en las redes. La LOMCE atacaba la línea de flotación de lo más valioso de nuestro sistema educativo, la equidad y la función de ascensor social que sólo puede dar la educación pública.

Si hacían falta razones para una nueva Ley de Educación, esta semana las tres derechas nos han dado aún más con una campaña de bulos encabezada por el presidente López Miras. Hoy más que nunca es urgente reforzar nuestro sistema educativo para que nuestro pueblo tenga la capacidad de contrastar todas las fuentes de información, oficiales y no oficiales, y distinguir la realidad de lo que no es más que una vergonzosa campaña de propaganda partidista. Hoy vemos con asombro a dirigentes políticos, concejales y diputados se colocan orgullosos un lazo naranja para defender que los centros concertados puedan cobrar cuotas ilegales, ¡qué desfachatez!, pero jamás les vimos con una camiseta verde o con un simple pin en defensa de la escuela pública.

Se ataca la libertad de elección de las familias, nos dicen, cuando lo que recoge la ley es un compromiso decidido por “aumentar las plazas educativas públicas”. Buenos tiempos para una nueva ley de educación son estos en los que defender lo público, lo de todos, quiere hacerse pasar por un ataque, cuando debería ser el primer compromiso de cualquier dirigente. No es de extrañar cuando quienes lideran esta ofensiva contra la LOMLOE son los mismos que acaban de privatizar las enseñanzas no obligatorias en la Región de Murcia.

Enfadados andan porque se prohíbe a los centros financiados con fondos públicos cobrar cuotas ilegales, hace poco leía que esto era como si los ladrones se manifestaran porque ponemos cerraduras y les va a costar mas robar. Vista la polémica, tal vez haga falta recordarlo. Los centros concertados ya reciben una generosa contribución del Estado. Exigir más cuotas es algo que atenta contra la ley y son las familias de la concertada las principales beneficiadas de esta medida. Y si digo que les va a costar mas, porque conociendo esta tierra como la conozco me temo que buscaran la forma de hacerlo o de saltarse la ley, como con el curioso caso del colegio Nebrija en Murcia, condenado a 317.000€ en 2009 por cobrar cuotas ilegales, pero cuya ejecución de sentencia nunca llegó y ayer prescribió el cobro de la deuda, ¡qué casualidad!

Con frecuencia nos comparamos con los países nórdicos como modelo de desarrollo. En Suecia el 90% del alumnado está escolarizado en un centro público. En España el 67%. ¿Decimos por esto que el gobierno de Suecia ataca a las familias o es España la que vive en una anomalía?

Otro bulo criminal es que este gobierno quiera cerrar los centros de educación especial. Al contrario, los centros públicos ordinarios recibirán más recursos para que cuando acojan a estos alumnos tengan los recursos necesarios, si alguno de vosotros habéis entrado a un aula abierta de un centro ordinario sabéis bien lo necesarios que son estos recursos. Reforzar la educación inclusiva, cumpliendo con las recomendaciones del Comité de Derechos de las personas con discapacidad de la ONU, no es incompatible con garantizar la educación especial al alumnado que la necesita en centros propios.

Lo cierto es que la cantidad de bulos es tan extensa que seguro me dejo alguno, pero no me quería olvidar de uno de los bulos estrella de la caverna: “Se prohíbe el castellano”, a este bulo se nos ha sumado desde Pablo Casado a López Miras, que se queda tan pancho. Deberían haber aprovechado el tiempo que pasó en la escuela para leer la Constitución española, ambos dicen ser abogados. Lo que dice la Constitución española y lo que dice la LOMLOE es que las distintas lenguas que se hablan en España son cooficiales. Lo de vehicular es un invento que Wert se sacó de la manga en 2013. Lo único que hace la ley es volver a la situación anterior. ¿Estaba en los gobiernos de Aznar prohibido el castellano en las escuelas catalanas? Otro bulo desmontado.

Hoy más que nunca es necesario un sistema público educativo robusto, que cumpla su función socializadora y que nos una. Cuando la derecha se echa al monte y confía a la generación de discordia y divisiones toda su estrategia para volver a mandar algún día la educación es el más preciado tesoro.

La LOMLOE no es todo lo que la comunidad educativa quería pero, a pesar de eso, hoy es un buen día para quienes nos pusimos nuestra camiseta verde y salimos a luchar contra la LOMCE, yo hoy me la volveré a poner para decirle adiós a la LOMCE y la tendré siempre a mano para luchar por una Educación Pública de calidad.