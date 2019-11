"Fuck Vox"

Por esas cosas de la popularidad, el tuit de Rosalía, dos sílabas en inglés, diez segundos, apenas un click, ha hecho más por la lucha antifascista que todas las asambleas, mítines, artículos, ensayos y panfletos juntos en lo que va de año, inspirando a miles de jóvenes que no saben quiénes son Gramsci ni Laclau, que no conocen a otro Pablo Iglesias que el Coletas, que seguramente no irían ni a una asamblea ni a un mitin ni a una manifestación, que no se leerían un programa electoral ni discutirían de política con los colegas.

Pero votan y deciden y quieren un futuro que no apeste a bota militar, a sacristía, a caspa, a hostia consagrada y de la otra, a encierro, a racismo, a sangre de toro, a conejos muertos, a mujer en la cocina y con la pata quebrada, a que se mueran los maricones, a los inmigrantes nos quitan el trabajo, a vinazo, a puro rancio, a palillo de dientes y barra de bar.

Con un tuit, apenas un click, Rosalía ha hecho la campaña política más eficaz que existe: un disparo certero entre los ojos de la bestia, esa bestia que arquea el lomo y afila las garras, preparando el zarpazo.

Cabe un manifiesto en dos sílabas. ¡Bien por ti Rosalía, tratrá!