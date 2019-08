Cumplir las leyes del Mar con el Open Arms, un barco varado más de dos semanas en mitad del Mediterráneo

España y todos los países del continente europeo, sin excepción, son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar Como ciudadana estoy obligada a reclamar de quiénes me representan que también ahora, como en el futuro, no pasen dos semanas para que quien lo necesite pueda entrar a puerto seguro, que son todos los de Europa Es un hecho, no se puede parar. El miedo, el hambre y la desolación no entienden de fronteras ni de vallas. Las saltarán, las traspasarán, como lo han hecho siempre, desde que existen las fronteras y desde que existe el miedo