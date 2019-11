Contra aquellos que nos gobiernan: sobre la ausencia de conciencia social

Tolstói es altamente conocido por ser autor de grandes novelas de la literatura universal como ‘Ana Karenina’ o ‘Guerra y Paz’, pero también escribió multitud de ensayos políticos, los cuáles son menos conocidos pero tan relevantes como sus novelas.

Precisamente en uno de sus ensayos, ‘Contra aquellos que nos gobiernan’, plantea una pregunta que quiero que se convierta en el punto de partida de este artículo, si me permiten parafrasearla: ¿Cómo es posible que habiendo miles de personas con nefastos trabajos y paupérrimas condiciones de vida sigamos tan tranquilos preocupándonos de otras nimiedades?

Me vino a la cabeza esta antigua lectura el día de las pasadas elecciones generales, especialmente al ver el color que teñía nuestra querida región. Que un partido de extrema derecha ganase las elecciones en una comunidad autónoma me parecía algo sumamente triste y desalentador, no solo por la toxicidad del ideario de dicha agrupación política, también porque dejaba de manifiesta algo que llevaba temiendo mucho tiempo: la derecha ha ganado la lucha por la conciencia social a la izquierda.

Permítanme que aporte una serie de datos antes de proseguir con mi monólogo. La Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma más pobre de España (en renta per cápita), estando un 20% por debajo de la media nacional. Además de haber crecido en el periodo 2000-2018 por debajo de lo que lo ha hecho la nación en su conjunto. Podría seguir aportando datos sobre la Región de Murcia en materia de desigualdad, de educación, de paro, de precariedad laboral, pero creo que ya se hacen una idea de la situación en la que estamos.

Sería inconcebible pensar que en una región tan pobre pudiera llegar a apoyarse un partido abiertamente contrario a lo social, es decir, un partido que apoya la ley de la selva, el 'tanto tienes, tanto vales', pero así fue. Y no solo se ha apoyado, también ha logrado ganar. ¿Por qué? Porque la derecha ha logrado que el pueblo olvide sus verdaderos problemas, los ha sustituido por absurdeces que magnifican para ponerlas en la cima de prioridades políticas de los ciudadanos.

La derecha ha logrado que importen más las banderas, los colores que llevan, el orden de las franjas, que poder llegar a fin de mes, que estar endeudado de por vida con bancos carroñeros. Han logrado que importen más falsos sentimientos patriotas que nuestro mayor tesoro natural, el Mar Menor, se esté pudriendo, pues por si lo olvidaban ustedes este partido es abiertamente negacionista de la crisis climática.

No solo han sustituido unos problemas por necedades, también han puesto en el foco a falsos culpables de la situación de nuestra región, dejando en la sombra a los verdaderos culpables. No culpan al que contrata trabajo precario en el campo para ahorrarse un dinero, culpan al inmigrante que solo busca una vida mejor y un pan que llevarse a la boca; no culpan al poderoso banco que oprime hasta echar de su hogar a las personas. Tampoco culpan a las casas de apuestas que destruyen bancos, no culpan a los hombres que violan y asesinan mujeres a diario, no culpan a los grandes fondos de inversión de la subida del precio del alquiler.

No encontrarán a los verdaderos culpables en ninguno de sus discursos. No escucharán los verdaderos problemas del pueblo. Por eso debemos ser nosotros, ese pueblo que digo, el que alce la voz y ponga de manifiesto el sufrimiento que padecemos, nuestra problemática, y quién tiene la culpa de todo ello.