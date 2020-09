El rescate de los bomberos de la gatita Rali

Durante varios días un gatito de menos de dos meses estuvo atrapado en un tejado a una altura de 9 metros. En cuanto me enteré del caso, llamé al 112. Sé por mi trabajo que cuando hay una emergencia para una persona y también para casos de animales, hay que llamar a este número para pedir auxilio. Lo bueno de llamar al 112 es que que las llamadas se quedan grabadas.

La respuesta que recibí de la chica que me cogió el teléfono, fue básicamente las dos siguientes preguntas:

“1. ¿Cuál es la dirección?

2. ¿De quién es el gato?“

Le di la dirección y también le expliqué que el gato era del Ayuntamiento de Murcia, porque el artículo 2.4 g de la Ley 6/2017 de protección y defensa de los animales de compañía regula la definición del gato feral (gato doméstico no sociable) y el artículo 25 regula que el Ayuntamiento debe ponerle el microchip a su nombre a los gatos ferales, así como debe aplicar el método CER (captura/esterilización/retorno) a las colonias felinas (agrupaciones de gatos no sociables que habitan en nuestras calles).

Posteriormente, me dijo que daría aviso, sin dar más datos de a quién.

Una hora después de mi llamada, no se había personado ni la policía local, ni bomberos, ni nadie. No daba crédito de lo que estaba sucediendo. Otros dos vecinos más también llamaron al 112 y comentaron lo mismo sobre el gatito y además añadieron que llevaban varias noches sin dormir, porque el gatito se tiraba maullando desesperado toda la noche.

A la mañana siguiente, como todas las mañanas, el gato no se veía y no teníamos claro si se había bajado solo o si lo había bajado la madre o si seguía escondido en la canaleta o en alguna parte del tejado. Llegaron las 20 horas del miércoles 26 de agosto, se estaba haciendo de noche, y comenzamos a oír nuevamente al gatito maullando.

Esta vez nos movilizamos el 80% de los vecinos de mi calle, ideando y buscando cómo bajar al pobre gato. Vino un vecino de otra calle que es exbombero y fue a casa de otro vecino de la otra parte del pueblo a buscar una escalera triple, ya que con una escalera triple era bastante posible poder bajar al gatito.

Mientras tanto, llamé de nuevo a 112 di el aviso otra vez, y esta vez, llamé a la policía local también. Previamente durante todo el día estuve llamando a policías que conozco para ver cuál era su protocolo de actuación en casos similares a éste. Sobre las 22 horas de la noche, no había aparecido nadie, ni bomberos, ni policía. Poco después llamé al jefe de guardia del parque de bomberos de la zona.

A los pocos segundos de llamar, me lo cogió una persona y le dije que por favor, me pasara con el responsable. Recuerdo que eso hizo esta persona y que el jefe del parque de bomberos fue muy amable.

Le expliqué que había un gatito atrapado a 9 metros de altura durante 4 días, que llevábamos varias noches oyéndolo, que salía de noche maullando desesperado, ya que durante el día hacía mucho calor y se ve que se refugiaba del sol, escondido en algún sitio y por eso no lo veíamos ni escuchábamos.

El jefe de guardia de bomberos me dijo lo siguiente:

“Vamos sin problema, pero la salida cuesta un mínimo de 300 euros. No obstante, si mañana me llaman desde el Ayuntamiento, el centro de Zoonosis, si el gato no es de nadie, no tiene que abonar la factura; además de noche es muy complicado que podamos capturarlo, por lo que le aconsejo que se espere a mañana. Seguro que si ha avisado al 112 y a la policía local, mañana nos darán el aviso por la mañana e iremos mañana mismo por la mañana a bajarlo”.

Finalicé la llamada, diciéndole que ok, que así lo haríamos, siguiendo su consejo.

No obstante, como no tenía claro que desde el 112 realmente avisaran al centro de Zoonosis de Murcia (perrera municipal) y/o que les hubieran pasado el aviso, ya que llevábamos los vecinos y yo llamando dos noches consecutivas al 112, opté por poner en mi perfil personal de Facebook las imágenes del gatito en el tejado maullando, para ver si a alguien se le ocurría alguna idea sobre cómo bajarlo, aparte de la opción de los bomberos.

En las redes sociales me dieron un montón de opciones, las cuales yo desconocía en gran parte y que te comparto, por si t no las conoces todas.

Se puede pedir ayuda a

Un antenista Empresas que ponen las luces porque tienen máquinas elevadoras Empresas de jardinería, ya que los palmeros suelen subirse a las alturas y/o tienen máquinas elevadoras Empresas de telefonía y de internet porque suelen tener escaleras altas y/o máquinas elevadoras Albañiles que puedan tener andamios . Bomberos (esto ya lo había hecho yo) Empresas que alquilen máquinas elevadoras Empresas de grúas Empresas de mudanzas que suelen tener máquinas elevadoras

Si conoces algún otro modo sobre cómo bajar a un gato atrapado en una altura y conoces algún caso, cuéntamelo a través de la sección de contacto del IPA (Instituto de Protección Animal).

Finalmente los bomberos acudieron al día siguiente y bajaron al gatito, que resultó ser una gatita preciosa de color gris atigrado con reflejos dorados, a la que hemos llamado Rali. Si quieres adoptarla, puedes pedirme información y te pondré en contacto con la protectora que gestiona su adopción.