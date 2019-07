Cómo solicitar la creación de un cementerio de animales

La primera vez que escuché hablar de un cementerio de animales me sonó rarísimo, sin embargo, a día de hoy es frecuente conocer la existencia de estos sitios. Sin ir más lejos, yo misma visité uno en Arganda del Rey en Madrid llamado el `Último parque´ que abrió en 1983 y según su web, a día de hoy tiene enterradas a más de 4.000 mascotas.

Hoy recuerdo este tema porque muchas personas me preguntan cómo se puede hacer para que se construya un cementerio de animales en su municipio. Además, hoy me encuentro en uno de los momentos más tristes de mi vida en los que hubiera agradecido que en mi municipio existiera un cementerio de animales porque mi perrita Tania acaba de fallecer.

Tania (pastora alemana) en mi coche con su amiga Happy (perrito negro) un año después de haber sido rescatada / R.L.T.

Mi querida perrita Tania, una preciosa pastora alemana que mi pareja rescató abandonada y atropellada en la autovía un sábado de marzo del año 2012, acaba de fallecer en mis brazos. Después de haber realizado su paseo matutino se ha desplomado de repente y ha fallecido por un infarto o algo similar, según me ha explicado el veterinario.

Esta perrita me cambió la vida, me dio tanta rabia que la abandonaran y que la atropellarán en la autovía que juré que, siendo abogada, trabajaría para poner límites a casos de abandono como el suyo. A raíz de ahí, le dí un giro a mi vida y me dediqué solo como abogada al Derecho Animal y más tarde a la formación especializada en esta materia. Formo actualmente a agentes de la autoridad, abogados, jueces y fiscales en legislación de protección animal para que sepan como actuar legalmente en casos de maltrato y abandono de animales.

Tania en la playa (4 meses después de haber sido rescatada) / R.L.T.

Si eres miembro de una protectora de animales, de una asociación de propietarios de animales, si eres un profesional o activa en la protección animal te aconsejo que si tienes interés en la creación de un cementerio de animales en tu municipio sigas leyendo este post.

En este artículo voy a explicarte dónde se regulan los cementarios de animales, cómo solicitar a un Ayuntamiento la creación de un cementerio de animales y en qué sitios puedes sugerir este tema.

1. ¿Dónde se regulan los cementerios de animales?

La Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local es una ley administrativa de carácter estatal, es decir, de aplicación para toda España. Dicha norma dice en su artículo 25.2.j que los municipios, es decir todos los Ayuntamientos de España, tienen la competencia para crear cementerios.

De ahí que nos podemos encontrar que en muchas leyes de protección animal de carácter autónomico y también en ordenanzas municipales de protección animal se atribuya expresamente la competencia para crear cementerios de animales a los Ayuntamientos.

2. ¿Qué puedo hacer para solicitar que se construya un cementerio de animales?

Puedes solicitar la creación de un cementerio de animales en tu municipio por escrito a través de ventanilla única por registro o de forma telemática con tu firma digital.

El escrito debe ir dirigido a las siguientes personas:

Alcalde

Teniente alcalde

Concejal con competencias en materia de protección animal.

3. ¿En qué sitios puedo personalmente alegar la legalidad y la necesidad de la creación de un cementerio de animales?

Puedes hacerlo personalmente en varios sitios, de los cuales te cito algunos a modo de ejemplo, a continuación:

1. Puedes proponer la creación del Cementerio de Animales como uno de los puntos a debatir en la próxima reunión de la Mesa de Bienestar Animal de tu municipio.

2. Puedes alegar este tema como punto a tratar en un pleno de un Ayuntamiento.

3. Puedes solicitar una reunión y reunirte con el concejal con competencias en materia de protección animal y/o el alcalde y/o el teniente alcalde de tu municipio.

4. Puedes proponerlo a los partidos políticos de la oposición.

5. Puedes recoger firmas entre los vecinos del municipio y presentarlas en el Ayuntamiento.

Aspectos positivos de los cementerios de animales

Por otro lado, te aconsejo que comentes los aspectos positivos que para el municipio puede tener la creación de un cementerio de animales, a continuación te cito dos de ellos:

1) Cubre una necesidad social para los vecinos del municipio ya que más del 50% de la ciudadanía tenemos familiares de cuatro patas (o menos) a los que queremos como a un miembro más de nuestra familia.

2) Proporciona buena imagen para el Ayuntamiento, sus políticos y el municipio en general ya que pone de relieve que se trata de un Ayuntamiento petfriendly y respetuoso, no solo con los animales, sino también con sus propietarios, quienes deseamos tener un sitio tranquilo donde visitar a nuestros animales más queridos ya fallecidos.

Si estás interesado en algún tema de protección animal, tienes alguna duda legal, quieres formarte y especializarte en esta materia a nivel profesional o quieres que participe en un evento de protección animal dando una conferencia sobre estos temas, puedes contactarme en mi web www.deanimals.com.

Este artículo está dedicado a mi querida pastora alemana fallecida el día 17 de julio de 2019. D.E.P mi pequeña y también para todos los lectores que hayáis perdido un animal.