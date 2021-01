Baile de cifras de vacunados por la concejalía de Salud de Murcia: "Lo publicado en el Portal de Transparencia es un ejemplo de que los datos no cuadran"

El portal de Transparencia del ayuntamiento de Murcia arroja nuevas dudas sobre las vacunaciones llevadas a cabo en la consejería de Salud y Deportes. Las dos rectificaciones publicadas hasta ahora del documento, que pretendían confirmar la fecha de vacunación del concejal de Salud y Deportes, Felipe Coello, contradicen el número de vacunados defendido hasta ahora tanto por el concejal como por el jefe de los servicios municipales de salud del ayuntamiento de Murcia, Eduardo González: 44 en total.

En las dos últimas ediciones del documento de Transparencia el número de vacunados en el servicio de Salud del ayuntamiento de Murcia asciende a 45: 44 vacunados el 13 de enero y uno -Coello- el 21 de enero.

En la primera versión del documento figuraban un total de 44 vacunados provenientes del servicio de Salud del ayuntamiento de Murcia a fecha del día 13 de enero. Coello asegura haberse vacunado el día 21, por lo que la tabla fue modificada días después añadiendo la fecha de vacunación del consejero. Una tercera edición rectificó la entrada del día 21, cambiando la vacuna de Coello de segunda a primera dosis.

González defiende que las vacunaciones se realizaron "siguiendo, como en todas las dosis que se han administrado en los servicios municipales de Salud, instrucciones de la dirección general de Salud pública".

Ante las contradicciones en el portal de transparencia asegura que "hemos podido cometer errores. Todas esas 44 personas forman parte del personal del servicio de Salud del ayuntamiento de Murcia. Cuando recibimos la instrucción de la Dirección general de salud pública lo que le transmití a mi gente es que nada de vacunarnos todos en bloque. Nos hemos vacunado a lo largo de 11 días. Con las dosis sobrantes que iban resultando cada día. Algunos se vacunaron el día 31 de diciembre porque el día 27 habían empezado a vacunar en Jesús Abandonado y estaban clarísimamente dentro del protocolo".

Para Esther Nevado, concejala socialista en el ayuntamiento de Murcia, "en un intento por demostrar transparencia en el proceso, el Parido Popular está demostrando todo lo contrario: lo turbio y opaco que está resultando".

Documento modificado hasta en tres ocasiones

"El documento presentado en el portal de transparencia está siendo una broma de mal gusto. Un documento que pretende dar luz y ser transparente para que la gente comprenda como se están haciendo las cosas no puede ser modificado hasta en tres ocasiones como estamos viendo", subraya Nevado, que asegura que estas modificaciones se realizan para "evitar pisar la coartada de Coello, que asegura que se vacunó porque estaba vacunando".

Nevado vaticina que debido a que ahora figuran 45 personas vacunadas en el servicio de Salud del ayuntamiento de Murcia en lugar de 44 "el documento tendrá que ser modificado por tercera vez. Esto es solo un ejemplo de que los datos no cuadran, un documento de transparencia no puede ser modificado contantemente. Desde el Partido Popular se justifican asegurando que lo están actualizando, pero se trata de rectificaciones en fechas de hace dos semanas. Eso no es transparencia".

La concejala socialista considera "inconcebible" que su homóloga, la concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé, "deje que su gestión al frente de la transparencia se vea perjudicada por algo que en principio no le tocaba": "No está haciendo una gestión adecuada de la transparencia, ya que está modificando constantemente los datos que se le está dando al ciudadano".