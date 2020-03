Dos ediles del PP en Murcia, de fiesta durante el estado de alarma: "No hagas directos que no estamos confinados"

Silvia Ruiz Serna, concejala y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento murciano de Alguazas, celebró hace dos semanas (el 17 de marzo) su aniversario en su sótano, tres días después de declararse el confinamiento a nivel nacional. En un vídeo del evento, difundido en redes sociales, se puede ver a una decena de personas, entre ellas, otra concejala popular del Ayuntamiento de Alguazas, bailando con luces y música.

En declaraciones a eldiario.es de Murcia, la edil señala que no entiende el revuelo por celebrar un encuentro privado: "Lo organizó mi hija para la familia". Ruiz Serna argumenta que la otra concejala presente es su vecina y que ambas tienen el sótano conectado, por lo que las dos familias están pasando el confinamiento juntas.

En el vídeo se escucha como su compañera en el Consistorio pide que no se hagan grabaciones: "No hagas directos que no estamos confinados". Ruiz Serna sostiene que la concejala se expresa en esos términos para que sus hijos "no estuviera subiendo [a redes sociales] todo": "Ella quería decir que va a parecer que no estamos confinados".

"Si no dimite deberían cesarla"

Diferentes partido políticos se han mostrado críticos ante la celebración de la fiesta por parte de la edil de Alguazas, de la que se han hecho eco diferentes medios. La diputada regional de Podemos, María Marín, ha tachado de "irresponsable" realizar una fiesta "en estas circunstancias". Además, ha señalado que si la portavoz "no dimite, el Partido Popular debería cesarla".

Realizar una fiesta en estas circunstancias es de ser una irresponsable y además está penado.

Pero si eres un cargo público también debe tener consecuencias políticas: si la portavoz del PP de Alguazas no dimite, @PopularesMurcia debería cesarla.https://t.co/AStDGC5Bfb — María Marín (@MariaMarinMart) March 30, 2020

José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox en Murcia, ha pedido la dimisión de Silvia Ruiz por la "nula ejemplaridad que como política ha mostrado". Antelo ha insistido en que a ningún ciudadano se le permite "estar de fiesta" con una decena de personas y que la concejala "no puede ser una excepción".

El también edil de Vox en el Ayuntamiento de Murcia ha expresado que la fecha de la celebración es "alarmante" ya que coincide con que "miles de españoles ya permanecíamos en alerta sanitaria y en pleno estado de confinamiento, con numerosos afectados y fallecidos". Antelo ha señalado que "hay que dar ejemplo desde los cargos públicos y por ello desde Vox Murcia pedimos a Silvia Ruiz que abandone el cargo que ostenta actualmente", ha concluido.

La Consejería de Salud del Gobierno regional ha registrado ya 25 fallecimientos por contagios de COVID-19, según han confirmado en la noche del domingo 29 de marzo. Desde el inicio del brote se han confirmado 939 personas con coronavirus, de los que 17 han superado el virus.

Actualmente, son 897 los afectados por coronavirus -según los datos que maneja la Consejería de Salud-, de los que 632 se encuentran en aislamiento domiciliario y 265 ingresados en centros hospitalarios (57 en la Unidad de Cuidados Intensivos).