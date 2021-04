Una consejera tránsfuga del Gobierno de Murcia fue apoderada durante 15 años de un empresario condenado por fraude y huido de la justicia

Valle Miguélez (Palencia, 1980), una de los tres dirigentes que se saltaron la disciplina de partido de Ciudadanos y pactaron con el PP a cambio de cargos en el Gobierno regional para frustrar la moción de censura contra Fernando López Miras, fue apoderada durante 15 años de la sociedad de un constructor condenado por fraude fiscal y hoy huido de la Justicia. Según consta en la documentación en poder de este diario, Miguélez operó con poderes en el GrupoNexco SL desde 2004 hasta 2019, cuando entró en la Asamblea de Murcia elegida en la lista de Ciudadanos. Y también fue apoderada de Triveka Inversiones y Desarrollo SL hasta 2016, fecha en que fue nombrada secretaria de Organización regional del partido que entonces dirigía Albert Rivera. Ambas empresas están vinculadas al empresario murciano Armando Gómez Trigueros, condenado por evadir impuestos y que huyó del país cuando estaba a punto de ser juzgado de nuevo.

"Fui apoderada de varias empresas, pero no recuerdo si de esas específicamente", dijo Miguélez a este periódico. "Me dedicaba a tareas administrativas, normales", apuntó.

Miguélez es hoy una de las dirigentes con más poder en el Ejecutivo murciano, después del reparto de carteras que se vio obligado a hacer el popular López Miras para conservar el Gobierno. La 'superconsejera' primero asumió los departamentos de Empresa e Industria y la portavocía del Gobierno y 26 días después de entrar en el gabinete se hizo también con las áreas de Empleo, Investigación y Universidades, que dejó el también tránsfuga Francisco Álvarez. Este último abandonó sus cargos tras menos de un mes en el Gobierno para tomar el control del grupo parlamentario de Ciudadanos, en contra de las directrices que llegaban desde Madrid.

A diferencia de lo declarado en la prensa regional, Miguélez no lleva fuera de "esos ámbitos" empresariales desde 2015 sino que permaneció en el organigrama del conglomerado empresarial del polémico Armando Gómez hasta hasta hace apenas dos años, mucho después de su entrada en política. Las "varias empresas" privadas en las que afirmó haber trabajado durante 15 años, tanto en "asesoría" como en el "sector de la construcción", pertenecen al entramado societario creado por Gómez Trigueros.

"Lo que hacía Armando era sencillo y complejo a la vez en el mundo de la construcción y de la consultoría: tenía muchas empresas y ponía a testaferros delante. Todas ellas solían morir por impago a la Seguridad Social y Hacienda", relatan fuentes que investigaron al empresario. Gómez Trigueros ha estado vinculado directamente a 35 sociedades limitadas en las que ocupó 40 cargos. "Tenía mucho encanto y era capaz de convencer a todo el mundo", le describen.

Un empresario en busca y captura

Gómez Trigueros está en busca y captura por cuatro procedimientos judiciales solo en la Región de Murcia. En dos de ellos, los relativos a Nexco Desarrollos y Mundo Verde Jardinerías, el empresario murciano ya ha recibido dos condenas firmes por las secciones 3 y 2 de la Audiencia Provincial en febrero y noviembre de 2018, respectivamente, por fraude tributario; mientras que en los casos relacionados con Estructuras Bahía de Mazarrón y PMC Gestión Patrimonial, los Juzgados de lo Penal número 1 y 3 de Murcia no han podido resolver los recursos de apelación al huir el enjuiciado del país. El empresario murciano ya había sido condenado en sentencia firme en 2007 por la comisión de dos delitos de fraude fiscal "con el agravante de reincidencia en la conducta".

"Gómez Trigueros fue requerido para ingresar en prisión con una sentencia en primera instancia que luego fue confirmada por la Audiencia por delitos de falsedad y contra la Hacienda pública desde la empresa Nexco Desarrollos", explican fuentes judiciales. En junio de 2019, Gómez Trigueros se despidió de sus trabajadores, cogió las maletas y huyó en coche a Portugal. Su destino final, como prófugo de la justicia, era Emiratos Árabes. Días antes la Fiscalía le había advertido de que su entrada en prisión era inminente. Su mujer, Gema Marín, investigada en una de las causas, volvió el pasado junio de Dubái a Murcia a raíz de la COVID-19, según contó al periódico La Opinión.

En la sentencia de Nexco Desarrollos se refleja cómo el empresario murciano tiene varias empresas intermedias que van emitiendo y recibiendo facturación falsa, como las del GrupoNexco, una de las dos empresas en las que Miguélez fue apoderada. "GrupoNexco SL está vinculada a Nexco Desarrollos SL, hasta el extremo de que tienen el mismo domicilio, administrador y socio único, el aquí apelante, lo que facilita enormemente la operación delictiva, amén de que no tiene lógica que sociedades administradas por la misma persona se expidan facturas unas a otras por cesión de clientes", dice la sentencia. Y añade: "De todas las facturas emitidas por GrupoNexco SL, durante los años 2005 y 2006, no existe ni una sola factura emitida por estas sociedades y por tanto [...] no tiene sentido que esta le cediese unos clientes que no aparecían en su contabilidad ni, por ende, la intermediación comercial que describen las facturas aquí cuestionadas".

Por su parte, la administradora única de Triveka Inversiones y Desarrollo SL, la otra empresa de la que fue apoderada Miguélez, con sede en Marbella e inactiva desde 2015, es Ana Belén Garrigós Zambudio, la misma persona que administra la compañía Bynok, de la que también fue su primer CEO y, posteriormente apoderado, Gómez Trigueros. También se podía encontrar a Miguélez en la web de la compañía como trabajadora de esta empresa, aunque actualmente ya no aparezca en ella. El Juzgado de instrucción número 1 de Marbella admitió a trámite en junio de 2020 una querella contra ambos directivos de Bynok, Gómez Trigueros y Garrigós Zambudio, por presunto alzamiento de bienes y administración desleal, según publicó El Confidencial. La empresa vendía promociones de casas de superlujo en la Costa del Sol con un precio entre un 20% y un 40% por debajo del valor de mercado para las que no había adquirido todavía el terreno.

"Los estafadores suelen utilizar como testaferros a indigentes o personas que se encuentran en la marginalidad. No era el caso de Armando, que pagaba muy bien a sus apoderados, les alquilaba coches de gama alta y no eran personas marginadas", afirma una fuente judicial que conoce los procesos seguidos contra el polémico empresario murciano. "De hecho, algunos de ellos han sido condenados en procedimientos en los que la intervención de estos ha sido muy importante. Si la actuación era más tangencial, como retirar dinero del banco, normalmente se les dejaba fuera", añade la misma fuente.

Miguélez llegó como becaria a una empresa de Gómez Trigueros al terminar sus estudios de Formación Profesional en Administración de Sistemas Informáticos en 2001. "En los primeros meses hace funciones básicas y luego empieza a hacerse con su confianza y se convierte en su secretaria principal. Como otros de sus empleados o conocidos acaba siendo apoderada de algunas empresas", señalan las mismas fuentes. "No destacaba en nada, por eso nos sorprendió tanto su ascenso en Ciudadanos como ahora en el Gobierno regional. Tenía poca formación, pocos recursos y habilidades. Eso sí, era una persona de confianza que adulaba al jefe y estaba siempre para lo que necesitara, como ser apoderada", apuntan.

"Ha trabajado cercana a muchos movimientos bancarios y directores de banco con pagarés que no se devolvían", añaden esas mismas fuentes. "Ella llegó a ir al banco y retiraba dinero con pagarés al portador emitidos por el GrupoNexco. Estamos hablando de 2006 y 2007. Se la propuso como testigo y no sé si llegó a declarar o no", apunta una fuente judicial.

"La construcción normalmente se lleva al lado de la corrupción y resulta que no porque mi rama en las promociones y construcciones es la rama administrativa. Yo estoy muy orgullosa de haber trabajado en este tipo de empresas", afirmó Miguélez en el programa de la Televisión Murciana El Poligrama al ser preguntada por el "escepcticismo de la militancia" a quien "no le gustaba" su carrera profesional en ese "sector" cuando asumió en mayo de 2016 el cargo de secretaria de Organización de la formación en la Región.

Un juego a dos bandas

Miguélez fue la tránsfuga que más sorpresa causó de los tres. Había formado parte del comité negociador de Ciudadanos con el PSOE para la moción de censura y "se le ofreció la Consejería de Turismo del nuevo Gobierno, pero ella tenía pactada la estrategia desde hacía meses con el PP a través del muñidor de la misma, Fran Hervías, a quien todavía llamaba 'jefe'", señalan fuentes cercanas a Ciudadanos.

"Fue llamada a Madrid a una reunión con Cuadrado previa a la moción para informarle de todo y pedirle su apoyo", añaden. El exvicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, por su parte, terminó presentando una demanda contra Isabel Franco, María del Valle Miguélez y Francisco Álvarez García, en la que se pide que se retracten "de forma clara, pública, expresa y terminante" de las declaraciones en las que aseguraban que les había coaccionado para que firmaran la moción. Isabel Franco y Francisco Álvarez, por su parte, conocidos como el 'clan de Alcantarilla', estaban fuertemente enemistados con la coordinadora regional, Ana Martínez Vidal. Con su segunda abstención, que les permitió a los tránsfugas apoderarse del grupo parlamentario, Alberto Castillo, diputado de Cs y presidente del Parlamento, se convertiría la semana pasada en el cuarto tránsfuga de la formación.

Miguélez también había sido presidenta de la comisión de investigación creada en la Asamblea Regional para sacar a la luz el escándalo de la vacunación contra la COVID-19 por el que tuvo que dimitir el exconsejero murciano de Salud Manuel Villegas: se habían inyectado la primera dosis fuera de protocolo tanto el máximo responsable de Salud como 600 altos cargos y funcionarios de la Consejería y del Servicio Murciano de Salud.

"Considerada manejable" e "infravalorada"

Junto con 'Paco' Álvarez como exsecretario de Acción Institucional, la 'superconsejera' fue la responsable de configurar la lista de "meritocracia inversa" para la Asamblea Regional cuando era secretaria de Organización. Había llegado a ese puesto en 2016 tras darle paso Mario Gómez, quien se vio obligado a dimitir por el escándalo del abono de las facturas de campaña electoral con cargo a la cuenta del grupo parlamentario en la Asamblea Regional en vez de la del partido y la "consideraba manejable". Pero Miguélez a los pocos meses tuvo "hilo directo" con Hervías, antiguo secretario de Organización de Cs, ahora integrado en el PP, y se distanció de su mentor murciano. Hasta ese momento llevaba un año afiliada a Ciudadanos, formaba parte de la Junta Municipal del partido en Algezares y había militado en el PP. Miguélez perdió peso en el partido con el nombramiento de Martínez Vidal como coordinadora regional en septiembre del año pasado, aunque se mantuvo en la Ejecutiva autonómica y el Consejo General.

De familia "humilde", la menor de seis hermanos, vino a Murcia con 18 años y "no tiene relaciones con la sociedad civil, de ahí que sus fichajes en el partido no eran buenos", cuentan fuentes cercanas. "Entre la afiliación había gente brillantísima, con currículos espectaculares y Paco y Valle no querían saber nada de ellos, preferían a gente que les debiera lealtad personal", señala otra persona próxima al partido. "Se tenía que encargar de buscar a la candidata" para las elecciones autonómicas y municipales de 2019 "y como no tenía a nadie lo dejó en manos de Paco Álvarez, que eligió a su amiga Isabel Franco". "A la dirección nacional no le gustó el resultado", con la investigación de las primarias investigadas por la UDEF en las que salió elegida Franco, y "la responsabilizaron de ello".

Siempre había eludido el primer plano de la política hasta este último giro. "Es muy insegura", afirman quienes la conocen y "ha sido infravalorada, como les pasa a muchas mujeres en política", añaden. Desde el entorno tanto del partido como de su antiguo trabajo varias personas se muestran "sorprendidas" de que el año pasado acabara el Grado en Economía en la Universidad de Murcia, una de las áreas de la 'superconsejera'. "En la estrategia de Hervías solo está Valle, no el resto de tránsfugas. Es la única de ellos que se ha asegurado bien su salida en 2023, afiliada al PP. Lo veremos dentro de poco", añaden.