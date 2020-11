PSOE propone en la Asamblea reforzar los servicios de inspección en las residencias de ancianos en la Región

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado el lunes por la mañana una moción de ley en Asamblea Regional en la que se pide el refuerzo de los servicios de inspección en las residencias de ancianos de la Región de Murcia. El número de ancianos fallecidos en los geriátricos en la Región de Murcia asciende a 106 en esta segunda ola, lo que supone 40 más que en la anterior. Tanto familiares de los fallecidos en las residencias de mayores como los trabajadores del Servicio Murciano de Salud que han intervenido estos lugares ante la presencia de brotes de COVID han denunciado condiciones de abandono y precariedad de estos centros.

La diputada socialista Toñi Abenza ha declarado que el objetivo de esta iniciativa es garantizar la seguridad y la calidad de vida de “nuestros mayores en futuras situaciones de peligro” con la puesta en marcha de un Plan Regional de Formación Higiénico Sanitario. Además, desde el Partido Socialista aseguraron haber escuchado las demandas de los trabajadores en situación de precariedad y expresan que "pretenden reforzar los equipos de protección individual para proteger tanto a los usuarios como a los empleados".

“A través de las mociones queremos intentar que la situación sociosanitaria de las residencias sea un elemento determinante en los próximos presupuestos regionales”, declaró el secretario general del PSRM, Diego Conesa. El también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista denunció el hecho de que los trabajadores tengan miedo a hablar sobre las condiciones de abandono que están viviendo en las residencias. Conesa señaló que la situación tan indigna en las residencias es un “problema real” y exigió al Gobierno de López Miras que “no siga mirando para otro lado”.

“No entendemos esta obstaculización por parte del Gobierno regional” apuntó la diputada socialista. El pasado 11 de noviembre se presentó en el pleno de la Asamblea Regional a propuesta de Podemos la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de las residencias de mayores de la Región. Con los votos en contra de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox, la iniciativa de la formación morada no consiguió salir adelante. Toñi Abenza lamenta la decisión del Gobierno regional y manifiesta que “esta comisión es necesaria para mejorar el actual modelo de residencias, que la pandemia ha evidenciado como desfasado y obsoleto”. No obstante, aseguró que el PSOE llegará hasta el final y trabajará de forma incansable para que no se repita esta situación “inhumana” en los geriátricos de la Región.

Ante la negativa de investigar la situación por parte de las derechas en el Parlamento autonómico, la semana pasada el Partido Socialista presentó una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia sobre el “abandono que están sufriendo los usuarios de algunas residencias de personas mayores y dependientes en la Región de Murcia”.