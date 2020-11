El "anhelo interrumpido" de honrar a los fallecidos: el Día de Todos los Santos con COVID-19

Este 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos con restricciones severas en los cementerios del país debido a la pandemia por el Coronavirus. El cementerio Municipal de Abarán ha sido uno de los muchos que ha vivido una jornada atípica en la celebración de este día. “Lo único que me ha faltado este año es que hubieran estado mis hijos y mis nietos, que no han venido por miedo” confiesa Encarna, una vecina del municipio, que ha venido a recordar la memoria de sus padres y su marido desde hace 11 años.

El día ha sido soleado y con una temperatura atípica para las fechas que corren, eso no ha impedido que los habitantes de Abarán acataran todas las recomendaciones sanitarias permitiendo que durante el día, el tránsito de personas haya sido fluido y sin ningún tipo de aglomeracion. “Este año con las nuevas medidas nos lo hemos tomado con tiempo, vinimos a limpiar antes de lo normal, y hoy hemos venido, tomando precauciones, y sin nuestras familias” afirman Victoria y Maria José, dos hermanas que desde el fallecimiento de su madre hace 9 años, no han faltado nunca en este día.

En el camposanto no se permitían los grupos de más de 6 personas no convivientes, aconsejaban evitar el contacto personal, como besos, abrazos, también se prohibia el consumo de alimentos y recomendaban a los grupos de riesgo no acudir a las horas que se esperaba mayor afluencia de personas.

Aunque la mayoría de los abaraneros han asegurado que las medidas no les ha interrumpido realizar su cometido: venir a visitar a sus difuntos y rezar por ellos. Sin embargo, hay algunas tradiciones que sí anhelan este año: “Otros años nos hemos juntado más familiares por la tarde y hemos estado aquí con las puertas abiertas un rato. Hoy evitando eso hemos venido por la mañana a poner las flores y ya nos vamos” lamentan Maria y Pilar, también hermanas, vecinas del municipio.

“Como yo vivo en el mismo sitio donde está enterrado mi padre estoy viviendo el día igual que otros años. Imagino que la gente que viven en otros municipios, debido a las restricciones de movilidad sin poder venir, lo verán como un deseo interrumpido, o un anhelo que no ha podido llevarse a cabo” cuenta Sandra, que también ha acudido a recordar a su padre, haciendo referencia al confinamiento perimetral decretado el pasado viernes en toda la región y a su vez en todos los municipios.

Misa de Difuntos al aire libre

Hasta el año pasado, en este día de Todos los Santos se solía celebrar la misa a los difuntos en la capilla del cementerio. Debido a las nuevas restricciones por la COVID-19, se ha decidido hacer la misa al aire libre, en un espacio amplio con un aforo máximo de 100 personas para así poder respetar la distancia de seguridad entre todos los asistentes. “Me ha parecido muy emotiva” comenta Sandra, añadiendo que ha sido una celebración conjunta y no a nivel individual como se presentaba debido a las circunstancias.

La Región de Murcia cuenta con su primera semana con toque de queda nocturno, al igual que el resto de España, y anunció el confinamiento perimetral de la región y de sus 45 municipios hace tres días, debido a la alta incidencia de casos en esta segunda ola de la Covid en el territorio. Según los datos recogidos por el Servicio Murciano de Salud y la Consejería de Sanidad se han registrado en la Comunidad Autónoma en los últimos 14 días 10.054 casos, con una incidencia acumulada de 673 por cada 100.000 habitantes. A su vez en Abarán, cuentan con 67 casos en los ultimos 14 días y una incidencia acumulada de 517 casos por cada 100.000 habitantes.