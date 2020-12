POTOPOTO: un proyecto de educación para la diversidad que visibiliza los cuentos infantiles africanos

'POTOPOTO' es una palabra utilizada en Guinea Ecuatorial que significa “barro”. A partir de este concepto Alejandra Salmerón Ntutumu, junto con su hermana Belinda, han creado el proyecto POTOPOTO, cuyo principal objetivo es “ensuciar” los libros infantiles, creando una plataforma de educación en la diversidad y empoderamiento afro, y afrodescendiente: “Lo que hacemos principalmente es editar y visibilizar cuentos africanos, tanto a través de la página web como mediante edición de cuentos y otros recursos que pueden de alguna manera acercar o facilitar esa educación para la diversidad”, explican las hermanas.

Alejandra y Belinda son afrodescendientes, su madre llegó a España desde Guinea Ecuatorial. Ellas son españolas y su madre siempre ha procurado que mantengan un “vínculo cultural” con África. “Cuando nosotras estábamos aquí y empezamos a ir a la escuela, veíamos que en los libros no aparecíamos representados y no había prácticamente referentes, no se nos visibilizaba” cuenta Alejandra, la fundadora y directora de POTOPOTO, añadiendo que a partir de ahí fue cuando se le ocurrió hacer una plataforma que visibilizara los cuentos africanos, “porque el cuento africano tiene bastantes componentes culturales y educativos”.

Lo que más motivó a las hermanas para seguir adelante con el proyecto, fue que se les permitiera romper con los estereotipos que se tenían sobre el continente africano: “queremos que cada vez que se mencione África, no sea la penuria lo primero que se te venga a la cabeza sino que sea que es un continente muy extenso, donde ocurren muchas cosas y entre ellas hay creación cultural, artística, personas que están haciendo cosas maravillosas, proyectos increíbles que hay que darlos a conocer y que eso forma parte de nuestra sociedad y de la humanidad en general”.

Tras la edición de su primer libro, ‘el viaje de Ilombe’, han seguido añadiendo recursos a su página web, como juguetes, películas, documentales y nanas para bebés: “Herramientas que se pueden utilizar en la labor docente para romper estereotipos y para conformar un nuevo paradigma educativo. Todas esas herramientas al final facilitan al educador y a toda la sociedad descolonizar nuestras mentes”.

Alejandra sostiene que también han hecho talleres con el libro, y seminarios destinados tanto a docentes, como a educadores sociales para “visibilizar todo este trabajo y todos esos referentes para la diversidad y que sepan que existe este lugar, que lo puedan tener como referente al que acudir para acceder a ello ya que es muy difícil encontrar este tipo de materiales”.

El viaje de Ilombe

El viaje de Ilombe relata la historia de una niña pequeña llamada ILombe, que vive en Guinea Ecuatorial y que decide ir en busca de su madre cuando ésta no regresa a casa. En su viaje, nuestra pequeña pero valiente protagonista, vivirá diferentes aventuras. Se encontrará con una anciana misteriosa que le dará un objeto mágico en forma de tambor y le enseñará el mejor camino a seguir. Descubrirá como la soberbia es castigada al encontrarse con un majestuoso Ceiba que discute acaloradamente con un arbusto. Asistirá a un banquete muy especial con los animales de la selva. Para finalmente, tras un largo camino, enfrentarse a un último reto que la llevará a enfrentarse a sus miedos más profundos en el interior del bosque EcuatoGuineano.