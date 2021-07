Dos fallecidos más y 23 ingresados en la UCI por COVID-19 en la Región de Murcia

La Consejería de Salud de Murcia ha registrado 66 nuevos positivos en COVID-19 en las últimas 24 horas, con un total de 539 infectados. Si bien ha disminuido el número de ingresos totales, de 139 a 132, ha aumentado el número de pacientes ingresado en la Unidad de Cuidados Intesitvos (UCI): de 19 a 23 afectados. Además, otras dos personas han fallecido a causa del coronavirus, una mujer y de un varón de 40 y 89 años, de las áreas de salud II (Cartagena) y III (Lorca). La cifra de decesos alcanza las 1.616 personas desde el comienzo de la pandemia.

De los 539 nuevos casos, 163 corresponden al municipio de Murcia, 39 a Cartagena, 32 a Molina de Segura, 31 a Lorca, 28 a Caravaca de la Cruz, 17 a Alcantarilla, 15 a San Javier, 14 a Jumilla, 14 a Torre Pacheco, 14 a Totana, 13 a San Pedro del Pinatar, 13 a Yecla, 12 a Archena, 10 a Mazarrón, 10 a Santomera, 9 a Alhama de Murcia, 9 a Lorquí, 9 a Las Torres de Cotillas, 8 a Águilas, 6 a Calasparra, 5 a Alguazas, 5 a Fuente Álamo. El resto están repartidos por los demás municipios

El pasado lunes 26 de julio, el Gobierno regional anunció la restricción de las reuniones y encuentros sociales a partir de las 2 y hasta las 6 horas entre no convivientes, y tanto en espacios públicos como privados, interiores o exteriores, debido al aumento de la incidencia en las últimas semanas, que se hizo efectiva hoy, miércoles 28.También adelantó que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Murcia aumentar el plazo concedido de la limitación del derecho de reunión a un máximo de diez personas no convivientes más allá del día 3 de agosto, fecha en la que acaba dicha autorización. Además, mantendrán vigente el horario de cierre de 2 a 6 horas para toda actividad no esencial, y la prohibición de venta de alcohol entre las 22 y las 6 horas.

La nueva medida, en palabras del consejero de Salud, Juan José Pedreño, va destinada a "disminuir la interacción y evitar aglomeraciones de personas que al final terminar realizando botellones y eventos que lo que hacen es fomentar el contagio". La incidencia de contagios ha crecido un 30 por ciento en la última semana, llegando a los 237 contagios por cada 100.000 personas en 7 días y a 424 en 14 días.