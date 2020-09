Las FAPAS murcianas presentarán un recurso contra el modelo semipresencial de la Consejería de Educación

La FAPA Juan González -la que aglutina a más asociaciones de padres y madres de la Región- ha anunciado este martes que va a presentar un recurso de alzada contra la orden de la Consejería de Educación en la que se establece el modelo semipresencial durante este curso escolar con el argumento de reducir las ratios en los centros educativos un 20% al dejar fuera de las aulas a un grupo de alumnos cada día en aquellos grupos que superan los 20 alumnos.

Esta orden, publicada del 31 de Agosto, "ataca al derecho de la educación y genera desigualdad entre los alumnos", han considerado desde la FAPA Juan González. En su opinión, los 1.500 docentes extra anunciados por la Consejería "siguen sin garantizar la presencialidad al 100%, siendo la única Comunidad que plantea que los niños y niñas falten un día a la semana en Infantil y Primaria y el 50% en Secundaria, con el grave problema añadido de la conciliación laboral de los padres". Y han advertido de que también se está impidiendo que haya grupos en diversos centros de Secundaria que asistan a diario "aun cuando no superan las ratios establecidas".

La contratación de los docentes -que se ha llevado a cabo con los 73 millones de euros comprometidos por el Gobierno de España- "no ha servido para desdoblar los grupos". Desde la FAPA se preguntan en un comunicado "¿para qué queremos 1.500 docentes en los centros si no se pueden mantener las medidas de seguridad, no hay desdobles y no se está garantizando la prevención en salud?".

"No hay directrices claras"

Para la FAPA Juan González a pesar de que se retrasó el inicio de curso una semana para organizar e implementar las medidas anunciadas, "la realidad es que no hay unas directrices claras, ni recursos, ni criterios de organización transparentes y eficaces". En cuanto al modelo de semipresencialidad, se quejan del caos organizativo que supone para el día a día en los hogares, afectando a la conciliación y la vida familiar. "Las familias no tienen recursos de conectividad y la mal llamada teleformación se limita a un volcado de deberes para los días que deben permanecer en su domicilio sin que haya profesores que los puedan atender".

Desde la organización critican la "inacción" de la Administración autonómica, la "racanería" en la asignación de recursos humanos y la implementación de las medidas "tarde y de manera insuficiente" para atender las necesidades existentes.