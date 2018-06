Un informe de 2015 advirtió de los efectos perjudiciales en la salud con el AVE en superficie

Un informe pericial, al que ha tenido acceso Onda Cero, ya advirtió en marzo de 2015 de que la entrada del AVE en superficie en Murcia supondría efectos perniciosos para la salud de las personas de los que destacó tres aspectos: el efecto barrera de la propia infraestructura, las emisiones de ruido y vibraciones y la habilitación de vertederos.

En el informe pericial, firmado por el ecotoxicólogo forense Luis Burillo y realizado por el Instituto de Medicina Legal de Valencia a petición de la Fiscalía de Murcia, concluyó que era necesario realizar una nueva evaluación ambiental del proyecto modificado ya que éste adolecía de determinadas deficiencias en cuanto al control y minimización de su impacto ambiental en comparación con el autorizado por la Declaración de Impacto Ambiental de 2009 que podían suponer un riesgo para la salud de las personas.

La Fiscalía de Murcia presentó en 2015 un recurso para paralizar las obras del AVE, aludiendo a que las mejoras ferroviarias no podían prevalecer sobre los derechos de los ciudadanos, al igual que los derechos de ADIF no podían supner un "perjuicio" para las personas. La Audiencia Nacional rechazó el recurso del fiscal al entender que "no era parte legitimada activa".

La Plataforma Pro Soterramiento viene denunciando que el proyecto de obras que se está acometiendo la empresa ALDESA no posee la Declaración de Impacto Ambiental porque la de 2009 correspondiente al proyecto de soterramiento integral caducó en 2014 según la documentación del ministerio de Medio Ambiente. Incluso la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a finales de 2017, acabó exigiendo al gobierno de España una nueva evaluación de impacto ambiental sobre las obras que ADIF está realizando en las vías de Murcia para la llegada del AVE superficie.