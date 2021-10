Hasta 230 alumnos de Primaria esperan finalizar en Navarra su cuarentena con el antiguo protocolo de Salud Pública

La desescalada aplicada al ámbito educativo no ha tenido aún su reflejo en el volumen de alumnos en cuarentena en Navarra. Desde que el pasado 1 de octubre entraran en vigor las nuevas pautas de actuación ante un contagio de COVID-19 en Primaria, por las que ya no se confina un aula de producirse un solo positivo, un total de 230 escolares de esta etapa educativa permanecen aislados en sus domicilios por el protocolo antiguo. Así, de los 307 confinados en total actualmente, 58 corresponden a Infantil -donde el sistema no ha variado- a la vez que apenas 19 estudiantes de un mismo grupo de Primaria del colegio Zizur Camino de Santiago, en Zizur Mayor, comenzaron una cuarentena de 10 días el pasado lunes con el nuevo protocolo.

De esta manera, en la Educación navarra conviven actualmente dos protocolos distintos de actuación, mientras el antiguo se extingue progresivamente conforme finalizan su periodo de aislamiento 230 escolares de Primaria. En concreto, de las 16 aulas confinadas en 12 centros educativos, trece pertenecen a dicha etapa mientras que tres corresponden a Infantil, donde sí se seguirá aplicando este severo sistema al ser los únicos escolares que no están obligados a usar mascarilla.

De hecho, cabe recordar que apenas 24 horas antes de la entrada en vigor de las flexibilizaciones, un total de 128 alumnos repartidos en siete aulas de cinco centros fueron confinados en la comunidad foral. Seis de estos grupos pertenecían a Primaria.

En la actualidad, en la red educativa navarra hasta 49 escolares han sido diagnosticados con COVID-19 en los últimos 10 días, a la vez que sólo dos profesores han contraído la enfermedad en el mismo periodo.