EH Bildu, ERC y BNG exhiben unidad en Pamplona: “Se puede construir un dique de contención a la extrema derecha”

EH Bildu, ERC y BNG han exhibido unidad este viernes en el acto central de campaña de la coalición electoral Ahora Repúblicas con la que se presentan a las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. Las tres formaciones han reclamado “construir un dique de contención” a la extrema derecha y “avanzar hacia la libertad” de las “naciones sin estado” en referencia a Euskal Herria, Catalunya y Galicia.

Ha abierto el acto político Pernando Barrena, de EH Bildu y número dos en la lista de Ahora Repúblicas. En su intervención ha resaltado que “las cosas no son inmutables, cambian, y Nafarroa atestigua eso”. “Parecía que era imposible el cambio de régimen, y lo ha sido, y no sólo eso, Nafarroa es ya más de izquierdas y más soberanista que nunca, y es la punta de lanza que emprendió el cambio de ciclo político que ahora, el domingo que viene, debemos redoblar llevando el voto transformador que es el voto de Ahora Repúblicas, porque Europa tampoco es inmutable y sí se puede construir un dique de contención real al auge de las derechas extremas”, ha asegurado.

A continuación le ha seguido la cabeza de lista de la coalición, Diana Riba, de ERC, quien ha comenzado su intervención celebrando la aprobación de la ley de amnistía aprobada este jueves en el Congreso. “Recogimos los frutos de trabajo de estos últimos años para torcer el brazo del Estado y hacerle rectificar en la estrategia represiva”, ha señalado para continuar que ese es “solo el primer paso” para acabar con el “régimen del 78”.

Por último, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien ha cerrado el acto, ha pedido el voto para su formación asegurando que es “un voto por la democracia y contra el autoritarismo en Europa”. “A quienes pretenden gobernar con Meloni nosotros no les apoyaremos ni en el Estado español ni en Europa. Ese es nuestro compromiso. Porque los intereses de Euskal Herria y de los vascos y de las vascas son contrapuestos a los que defienden las derechas, porque nos meten en aventuras militares con total irresponsabilidad, porque han sacrificado la autonomía militar y económica de Europa, porque gobiernan para las élites, en contra de los intereses de la mayoría, porque no respetan a las naciones sin Estado. No hay alcance estratégico para Europa construido desde los valores de las derechas”, ha asegurado.