Navarra registra un repunte de positivos tras detectar 335 nuevos contagios, aunque "la tendencia sigue a la baja"

Tras dos días consecutivos registrando un descenso tanto del número de contagios como de la positividad, este viernes Navarra ha notificado un repunte en los positivos (referidos al jueves) que también ha provocado un aumento de la positividad. Con todo, la presidenta María Chivite ha querido remarcar que en el cómputo semanal los datos de estos últimos siete días son mejores que los de los siete anteriores. "Hoy los datos no son tan buenos como los de ayer, ha pegado una subida, pero en estos últimos siete días ha habido menos casos que en los anteriores siete, por lo que entendemos que puede haber una tendencia a la baja", ha señalado. "Tenemos que ver la evolución al menos en siete días, porque la foto de un día no nos da un dibujo claro de la situación".

Así, en las últimas 24 horas, Navarra ha notificado 335 nuevos contagios tras realizar 3.035 pruebas PCR, casi 300 menos que en la jornada anterior. Estas cifras han provocado un aumento en la positividad, que sube hasta el 11% en este jueves, tras un día en el que había caído hasta el 6,7%. Además, otras cuatro personas han fallecido con COVID-19, dos mujeres de 64 y 88 años y dos hombres de 86 y 97 años, que elevan el total de muertes desde el comienzo de la pandemia a las 577.

Por otro lado, este jueves se registraron 13 ingresos en los hospitales de la Comunidad foral, uno de ellos en la UCI. Así, actualmente permanecen ingresadas 196 personas con COVID-19 en Navarra (16 menos que en el día anterior), de las que 27 están en la UCI (una más que ayer), que continúan por debajo del 35% de su ocupación.

De los 335 nuevos contagios detectados, 19 corresponden al brote notificado ayer en la residencia de Mutilva, 30 a la zona básica de salud de Peralta y 14 a la de San Adrián, recientemente confinadas. El 56% de los positivos se diagnosticaron en el Área de Pamplona, seguida del Área de Tudela, con un 12% de los casos, y la de Estella/Lizarra con un 9%. El resto de positivos (23%) se reparten por otras zonas de Navarra. En cuanto a las franjas de edad, el grupo mayoritario en la jornada de ayer fue el de 30 a 44 años, con un 23%, seguido por el grupo de 15 a 29 años, con un 21%. A continuación, se sitúa el grupo de 45 a 59 años, con un 18%; luego el de menores de 15 años y el de 60 a 75 años, ambos con un 13%; y, finalmente, el grupo de mayores de 75 años, con un 12%. La edad media de los nuevos casos es 42,6 años.

Chivite: "Varias localidades están en naranja"

Tras haber confinado la localidad de San Adrián por tener una incidencia acumulada en los últimos 13 días de 1.399 contagios por 100.000 habitantes, la presidenta María Chivite ha señalado que hay "varias localidades que están en naranja". Chivite ha explicado que "tenemos varias localidades que estamos vigilando" y que se está "monitorizando día a día los resultados". "Cada dato lo asociamos a un brote, se hace un seguimiento muy detallado de las cosas y tenemos algunos otros municipios que están en naranja, pero no los voy a nombrar porque si estos días van bajando los datos no se tomarán esas decisiones de confinamiento que esperemos que no tengamos que tomar en ningún otro municipio de Navarra", ha declarado.

En este sentido, la presidenta ha informado de que este mismo jueves el Gobierno foral decidió confinar el municipio de San Adrián ante la "tendencia clara" de aumento de contagios. Según ha dicho, "ya se le había comunicado al alcalde que estábamos pensándolo" y "ha compartido la decisión, que entrará en vigor a las 00.00 de este viernes".