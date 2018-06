'Jefe', el nuevo álbum de Jimmy Barnatán & The Cocooners

El nuevo álbum de Jimmy Barnatán, titulado 'Jefe', verá la luz este próximo 8 de junio. Es el sexto trabajo musical del actor y cantante cántabro, conocido también por algunos de sus papeles en televisión, y el cuarto álbum junto a 'The Cocooners', la banda integrada por Ángel Camacho, Sergio González y Rubén Rodríguez. Estos temas componen la banda sonora original de la película 'Jefe', que ha sido presentada en el Festival de Cine de Málaga y llegará a las salas este verano.

El tono divertido de la película, dirigida por Sergio Barrejón y protagonizada por Juana Acosta y Luis Callejo, ha permitido al grupo mezclar su estilo habitual, el blues, con sonidos de otros géneros como el rock o el funk. Ha cambiado también su manera de trabajar, porque al componer para cine "hay que acompasar el tono de los temas a las secuencias", aseguró el artista en una reciente entrevista a este medio. El primer single del álbum, que acompaña los créditos finales de la película, es 'How deep is your love'.

Para la grabación del álbum, el grupo ha trabajado con el músico y productor Ludovico Vagnone, quien ha colaborado con grupos como Maná. Además, han contado con la colaboración del director de cine, también cántabro, Nacho Vigalondo y la artista de blues catalana Big Mama Montse.

Jimmy Barnatán y 'The Cocooners' llevan de gira desde febrero con 'El Jefe Tour'. Su segunda parada, tras Madrid, fue Santander y van a recorrer la geografía española hasta octubre. A partir de ese mes, el grupo viajará a Portugal y a Estados Unidos para continuar con sus conciertos.

El cántabro, por su parte, está inmerso también en su trabajo como actor, que compagina con la música. En 2018 ha vuelto a la televisión, diez años después, para interpretar a Edu, un policía, en la serie de la sobremesa de TVE 'Servir y Proteger'.