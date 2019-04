El Día de la Marmota de las promesas electorales: el AVE, Valdecilla o La Remonta repiten otra campaña más

"Obras son amores. No hay más que hablar. Se está haciendo. No es una promesa. El compromiso es claro", recalcó la responsable de Sanidad al ser preguntada si, en caso de seguir Pedro Sánchez en La Moncloa tras las elecciones del 28A, la financiación de las obras de Valdecilla por el Estado estaba garantizada. Además, Carcedo insistió en que el compromiso del Gobierno del PSOE con Valdecilla no se circunscribe únicamente a la financiación, sino también al "papel que juega" el hospital cántabro en el Sistema Nacional de Salud.

La Remonta, un proyecto sin fin

La finca de La Remonta, ubicada en el extrarradio de Santander y propiedad del Ministerio de Defensa cuando saltó a los titulares, lleva siendo objeto de deseo de los partidos políticos desde hace al menos una década. Fue el Ejecutivo socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero el que aprobó en 2008 la cesión de este espacio, que iba a acoger un gran parque urbano de 15 hectáreas, un área de equipamientos en torno a los edificios militares, una zona residencial con 1.300 viviendas de protección oficial y una torre bioclimática como "edificio emblemático".

De momento, todas esas infraestructuras están muy lejos de ser una realidad. Más bien parecen una quimera. Un paseo por la zona rebaja las expectativas casi al máximo, igual que ha ocurrido con la última propuesta del PRC durante esta campaña: Mazón se ha comprometido a reivindicar ante el Ministerio de Defensa la "cesión íntegra y gratuita" de la finca de La Remonta al Ayuntamiento de Santander y al Gobierno de Cantabria para la creación de "un gran corredor verde y un parque infantil".

Inversiones y ayudas millonarias

A la reordenación del frente marítimo o la integración ferroviaria de Santander, por ejemplo, que suman decenas de propuestas en todas las convocatorias electorales y millones de euros de inversión que no han acabado de llegar nunca, hay que incorporar en la lista de tareas pendientes por parte de los partidos políticos la finalización de las obras en la carretera del Desfiladero de La Hermida o la Variante de Potes, que han sido también objeto de disputa en las últimas semanas.

El cabeza de lista del PP de Cantabria al Congreso de los Diputados, Diego Movellán, garantizó en plena campaña y desde Liébana que, si tras las elecciones del 28 de abril gobierna Pablo Casado en España, impulsará la finalización de "obras vitales" en la comarca, como la del Desfiladero o la Variante de Potes, que en conjunto tendrían un coste cercano a los 60 millones de euros.

Por su parte, la candidatura de Unidas Podemos, que integra a Podemos, Izquierda Unida y Equo y está encabezada por Luis del Piñal- ha considerado que los partidos de Cantabria deberían de vincular su voto en la investidura del futuro presidente de España y en los Presupuestos Generales del Estado a que, entre otros aspectos, el Gobierno que salga de las urnas "garantice el desarrollo del Plan de Reindustrialización de las comarcas del Besaya y Campoo con una dotación de 250 millones de euros", una propuesta que llevó esta legislatura al Congreso sin conseguir resultados.