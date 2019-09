"Hay una psicosis lógica entre los vecinos por las inundaciones para las que demandamos soluciones definitivas"

Pablo Diestro consiguió en las elecciones de mayo aglutinar todo el poder en Reocín en manos regionalistas. Repite como alcalde otros cuatro años, pero esta vez sin la necesidad de pactar con el PSOE, partido que fue su socio la pasada legislatura, lo que, según señala, "facilita mucho la tramitación de los proyectos" gracias a la mayoría absoluta que cosechó en las urnas.

Respecto a las inundaciones que sufrió Cantabria en enero, y que Reocín fue uno de los municipios más afectados, Diestro asegura que "hay una psicosis lógica entre los vecinos" por lo que los alcaldes del Saja se han unido para "reclamar soluciones integrales y definitivas". "Lo más importante es que no vuelva a pasar", subraya.

Repite otros cuatro años como alcalde de Reocín, esta vez con mayoría absoluta para el PRC, ¿qué cambiará este nuevo escenario?

Es un cambio muy importante, sobre todo en el día a día. El hecho de que todas las competencias las lleve un equipo de gobierno integrado por compañeros del mismo grupo facilita mucho la tramitación de todos los proyectos. Así como ejemplo te puedo detallar que en el primer pleno de la legislatura, en septiembre, aprobamos la renovación integral del alumbrado público, que fue un proyecto para el que no tuvimos el apoyo de nuestro socio en la pasada y, de esta manera, lo hemos podido sacar adelante en tres meses. Es una etapa muy ilusionante, tenemos muchas ganas de hacer cantidad de cosas, porque la pasada fue, sobre todo, para pagar deudas y ponernos al día en temas administrativos del Ayuntamiento. En esta ya tenemos proyectos más ilusionantes.

¿Por ejemplo?

Tenemos varios, pero el más importante sería la puesta en funcionamiento de una guardería de 0 a 2 años. En nuestro municipio ahora hay mucha juventud, por la ubicación, por la cercanía a la zona de Torrelavega, y cada vez las familias tienen más bebés, por lo que creemos que es un sector por el que tenemos que apostar. La propuesta ya estaba en nuestro programa, pero vimos también que el presidente, Miguel Ángel Revilla, tenía entre sus líneas básicas de actuación la creación de estas guarderías. Por eso va a ser nuestro proyecto estrella y ya hemos solicitado cita con Marina Lombó para abordar el tema. Tenemos el edificio, que es la Casa de la Juventud, que está en La Veguilla, una zona muy céntrica y próxima a los demás centros escolares. Creemos que va a ser una realidad. Además, tenemos otro proyecto importante, una pasarela peatonal y ciclable que conecte la zona de La Robleda con la de La Concordia en Puente San Miguel, que también la pasada legislatura empezamos a trabajar en ella, pero en esta lo hemos retomado con muchas ganas y creo que también va a ser una realidad.

Reocín fue uno de los municipios afectados por las inundaciones de enero, ¿qué es lo que más le preocupa al respecto?

La denegación de las ayudas por parte del Gobierno de España. Básicamente nos los rechaza porque no hemos llegado a un 3% del presupuesto anual. Nos ha pasado como a muchos ayuntamientos, no queríamos engordar los gastos, hemos puesto unos realistas, lo que realmente se gastó esos días, y la verdad es que nos sorprende que nos la rechacen. Pero lo más importante es que no vuelva a pasar. En ese sentido, nos hemos unido los alcaldes de la zona del Saja para reclamar conjuntamente que se tomen medidas de una forma integral y definitiva. Entendemos la situación en la zona de levante, que tiene que haber un principio de solidaridad con las inundaciones de allí, pero también nosotros reivindicamos y necesitamos lo nuestro. Tenemos que dar una solución a nuestros vecinos, para que puedan vivir tranquilos sin el miedo continuo de que esto pueda volver a pasar.

¿Y cuál es la situación actual de los vecinos?

Se ha intentado volver a la normalidad, pero están muy nerviosos. Los daños más graves se han ido reparando y las viviendas a nivel individual también. El Consorcio se ha hecho cargo de gran parte de los daños, pero sobre todo es el miedo, la inseguridad y el estar pendiente continuamente del río. En agosto hubo también una crecida importante. En Caranceja y en el Ayuntamiento no hubo ningún daño, pero sí que estuvieron todos los vecinos, la Policía Local y Protección Civil pendientes minuto a minuto de la subida del río. Ahora lo que hay es una psicosis lógica. Por suerte no hubo daños personales, pero los materiales fueron cuantiosos. Por desgracia, por el cambio climático, que es una realidad, vamos a tener esta situación con más frecuencia, por lo que demandamos que haya soluciones integrales y definitivas para todos. No podemos resolver lo de Cabezón de la Sal sin que afecte a Reocín y lo de Reocín sin que afecte a Cabuérniga. Estamos todos unidos y ya era hora de que lo hiciéramos para este tema.

Otro de los temas candentes es la mina de zinc. El consejero de Industria, Francisco Martín, fijó para principios del próximo año la fecha para conocer si el proyecto es viable o no. ¿Qué supondría para el municipio que fuera una realidad?

Para el municipio sería una bolsa de oxígeno importantísima, no tanto por los ingresos directos que pudiéramos tener, puesto que, según parece, el zinc no se encuentra en la mina tradicional de Reocín, sino por la zona de Santillana del Mar, pero sí por el empleo. Lo sería para toda la comarca del Besaya y también para Reocín, si se cumplen las previsiones de 2.000 puestos de trabajo, de calidad y con buenos salarios. Y todo eso va en cascada, afecta a todo el comercio local, a todos los establecimientos y al optimismo que respira la gente. En mi municipio la gente está muy ilusionada y con muchas ganas, porque somos un municipio minero, así que no se ven problemas, solo las ventajas de que un proyecto así pudiera llevarse a cabo. Estamos a la espera.

Y respecto a los problemas, ¿qué opina de las críticas desde colectivos ecologistas respecto al posible impacto ambiental y a la afección a Altamira?

Es un proyecto muy diferente a la extracción minera que hubo anteriormente en El Zanjón de Reocín a cielo abierto. Ahora no tiene nada que ver, se va a extraer a través de unas galerías y en la superficie apenas va a haber afección. A nivel de las cuevas estoy convencidísimo de que todo el Gobierno de Cantabria va a asegurarse de que no va a haber ningún problema. Se van a hacer todos los controles necesarios y, por supuesto, ante cualquier posible afección a las cuevas de Altamira, el proyecto no se llevaría a cabo. Estamos hablando de que la extracción tendría lugar a 500 metros bajo tierra, por lo que es difícil que afecte a la superficie. En cualquiera caso, son los especialistas los que tienen que realizar los controles adecuados para que eso no suceda.

A finales de junio entró como diputado tras el triste fallecimiento de su compañero Rafael de la Sierra. ¿Qué lectura hace de la legislatura que acaba de arrancar, con un PRC con 14 diputados gobernando en mayoría absoluta gracias al pacto con el PSOE?

Hago una lectura positiva. Que por primera vez sea el grupo regionalista quien gane las elecciones y que Miguel Ángel Revilla se quite esa 'espinita' que tenía de no haberlas ganado nunca es un hito histórico y muy importante. El tener una mayoría que te dé estabilidad solo con el apoyo de un grupo también da mucha tranquilidad. En la pasada legislatura, aunque siempre se aprobaron los presupuestos con unos o con otros, había que negociar con más grupos y ahora con uno basta, con nuestros compañeros de Gobierno. Así es todo más sencillo.

Anteriormente comentaba que entre sus proyectos estrella para Reocín se encontraba la guardería de 0 a 2 años. Precisamente Educación fue una de las áreas más polémicas la pasada legislatura y ahora está en manos regionalistas. ¿Permitirá este cambio rebajar la tensión en la comunidad educativa?

Creo que sí, que si por algo se caracteriza el PRC es por el diálogo. En los primeros pasos que está dando la consejera veo que no hay ruido mediático, o no tanto como el que podíamos escuchar en otras épocas. Hay que escuchar a todo el mundo y buscaremos consenso. El hecho de que el PRC lleve esta Consejería también es un momento histórico. Ahí hay que intentar marcar la diferencia. En Reocín tenemos dos temas para tratar con Lombó, además de la guardería que te he mencionado anteriormente: queremos que se siga implantando y se fomente mucho más el estudio de nuestros orígenes. El origen de Cantabria, de los nueve valles, las instituciones… queremos potenciarlo porque el PRC lleva esta tierra en su ADN y, por eso, queremos darle más importancia en los centros educativos.

¿Cómo afronta el PRC la repetición electoral del 10N?

El PRC lo afronta muy a nuestro pesar porque no éramos partidarios de ir a elecciones. De hecho, a nivel nacional, llegamos rápidamente a un acuerdo con el candidato socialista a presidente para garantizar la gobernabilidad de España. Yo pienso que es lo mejor, que haya un presidente, y la mayoría de lo españoles decidieron que tenía que ser Pedro Sánchez porque fue la lista más votada. Hubiera sido lo más sensato. Ahora hay que repetir y el PRC lo afronta con mucha ilusión y con muchas ganas. Hemos roto muchas barreras sacando un diputado. En la pasada campaña vimos que mucha gente ni se enteró de que nos presentábamos y otra mucha no nos dio el voto por el miedo a que no fuera un voto útil y se perdiera. Creo que Mazón en estos meses ha demostrado que el PRC es el voto más útil de Cantabria, puesto que hemos estado continuamente en los medios y hemos arrancado del candidato a presidente unos compromisos que de otra manera no hubiera sido posible. Así que estamos convencidos de que vamos a mejorar los resultados.

Por otro lado, desde hace cuatro años ostenta el cargo de presidente de la Federación de Municipios, ¿cuáles son sus principales cometidos?

Se llevan los temas que afectan a la globalidad de los ayuntamientos. A veces se estudian temas particulares, pero sobre todo son generales. Estudiamos las medidas que se van tomando desde el Gobierno que afectan a los ayuntamientos y proponemos posibles mejoras. El caballo de batalla de la pasada legislatura se centró en dos temas. Por un lado, el Fondo de Cooperación Municipal, que ya se recuperó nada más llegar, por lo que ahora solicitamos su blindaje para que no dependa de vaivenes políticos, algo que inició Rafa de la Sierra y que ha continuado Paula en la misma línea y dándole la misma importancia que él decía que tenía. El otro tema trascendental fue la orden de Corporaciones Locales, la contratación de desempleados por parte de los ayuntamientos, porque había muchísimas deficiencias. Poquito a poco se han ido solventando y adaptado a la realidad y a las necesidades, tanto de los ayuntamientos como de los vecinos que son los que aspiran a los puestos de trabajo que ofertamos. Estoy muy satisfecho, sobre todo con la unión que hay dentro de la Federación. Hemos acordado todas las propuestas por unanimidad. Somos cinco alcaldes del PRC, cinco del PSOE y cinco del PP, y siempre ha habido acuerdo. No es mérito mío, es de todos, y sobre todo de los dos vicepresidentes que tengo, uno de cada partido, que tienen una altura de miras muy grande y que dan ejemplo a otros altos cargos que deberían asumir que estamos para mejorar la vida de los ciudadanos y para resolver sus problemas. En nuestras reuniones dejamos los partidos políticos fuera del despacho. Las necesidades son las mismas y los problemas de los pueblos son los mismos independientemente de quien gobierne. Creemos que esa es la línea que hay que seguir y esperamos que siga así esta legislatura.

Entiendo que su intención es repetir.

Es muy probable que sí. La idea es que incluso se haga una candidatura única en la que estemos integrados los tres partidos mayoritarios, lo que sería otra muestra de la unidad que hay entre los ayuntamientos de Cantabria.