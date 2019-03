Félix Álvarez defiende la limpieza de las primarias de Ciudadanos y pide a José López "no embarrar el proceso"

"Tiene todo el derecho del mundo a pedir los datos pero que no quede esto en una mera declaración para intentar sembrar la duda y embarrar este proceso". Así de contundente se ha mostrado Félix Álvarez sobre la petición de información de José López de los datos de las primarias de Cantabria tras el pucherazo en Castilla y León.

El candidato de Ciudadanos en las autonómicas, que se impuso al exsecretario de Organización de este partido en Cantabria por un resultado holgado, ha asegurado a este medio que está "totalmente convencido de que no ha habido nada raro". No obstante, ha pedido a López que dé "la misma publicidad y misma contundencia" que ha dado a la petición cuando reciba los resultados de la misma para que "no quede duda de la honorabilidad de las primarias".

Y es que, tras el 'caso Silvia Clemente', el sector crítico de algunos territorios reclamó a la Comisión de Garantías el detalle de las votaciones ante las sospechas de posibles irregularidades, un escenario que el partido ha negado asegurando que procederá a enviar toda la información a los candidatos, salvo la que esté sujeta a la Ley de Protección de Datos".

Asimismo, Felisuco ha recordado que sus apoyos en el proceso triplicaron a los de su rival, algo que, según ha remarcado, se veía venir desde los tres actos que cada candidato ofreció en Santander, Torrelavega y Castro Urdiales. "Reuní a más de 200 y él no llegó a 50", ha puesto en valor el número 1 naranja. "Se palpaba la necesidad de ponernos a cada uno en nuestro sitio", ha sentenciado.