El candidato que compitió con Felisuco en Cantabria pide información de las primarias tras el 'caso Silvia Clemente'

El pucherazo en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León ha extendido las sospechas de posibles irregularidades en otros territorios de España. A la solicitud de revisión del proceso por parte de los candidatos no oficialistas de Madrid y Murcia se ha sumado este miércoles la de José López, el aspirante que compitió con Félix Álvarez por encabezar la lista autonómica del partido naranja en Cantabria.

López ha pedido información a Madrid de las primarias en esta Comunidad, en las que fue derrotado con un 23% de los votos. Y lo ha hecho, según a podido saber este medio, a través de hasta tres cartas a la Comisión de Valores y Garantías reclamando, como lo hicieron ayer sus homólogos de Madrid y Murcia, el detalle de todos los votos con su código, la hora y la dirección IP desde la que se emitieron.

López pretende que se resuelvan las dudas en torno a "la coincidencia de 40 o 50 votos en un espacio muy pequeño de tiempo" y espera recibir una respuesta en los próximos días, que previsiblemente irá en la línea de la que emitió este martes el partido en las otras regiones. La organización aseguró que no hay irregularidades pero no explicó si enviará a los candidatos toda la información porque no sabe si está "sujeta a la Ley de Protección de Datos".

Y es que el 'caso Silvia Clemente', la exdirigente del PP fichada por Albert Rivera para encabezar la lista de Castilla y León beneficiada de un pucherazo en las primarias de este territorio -con una trayectoria política marcada por una ristra de presuntas irregularidades-, ha abierto el melón de la transparencia de un partido hecho a la medida de su líder quien, a pesar de contar con el control total del mismo, en los últimos meses había recibido reproches internos por manifestar abiertamente su apoyo a determinados candidatos.