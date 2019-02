El misterio del centenar de extranjeros que solicitó el voto rogado en Castro Urdiales horas antes de cerrarse el plazo

El misterio del centenar de rumanos que acudió a solicitar el voto rogado en Castro Urdiales para las elecciones municipales del mes de mayo a pocas horas de que se cerrara el plazo ha centrado el debate político en el municipio de esta última semana y las conversaciones de la gente a pie de calle.

Y es que diferentes partidos políticos hicieron público que una persona de nacionalidad rumana acudió al Registro del Ayuntamiento con los datos de 95 extranjeros comunitarios solicitando el voto rogado acompañada de una concejal del PRC. En una tertulia de la radio local Castro Punto Radio, el concejal de MasCastro, Demetrio García, desveló que la edil regionalista, Emilia Aguirre, acudió junto a esta persona después de que en el Consistorio se le dijera que cada uno tenía que llevar sus propios datos.

"Al final fue la concejala del PRC, Emilia Aguirre, a acompañarlos y después hubo una llamada a la secretaria municipal de otro edil regionalista, Lucio Miguel Díaz. No sé lo que se habló, pero me comentan que fueron palabras fuertes", relató el edil, apuntando que incluso "un ciudadano rumano acudió al Registro pidiendo papeles para votar al PRC, porque no saben ni lo que están pidiendo". Así pues, señaló directamente a este partido como responsable de "mover todo esto". "Blanco y en botella", detalló sobre la supuesta maniobra del partido de Revilla para captar votantes.

Según ha podido saber este medio, la edil acudió al Registro alegando que es abogada y argumentando que se podía hacer el trámite con un poder notarial, a lo que tanto los funcionarios, como la secretaria del Ayuntamiento e incluso la Junta Electoral -consultada por teléfono- se lo negaron.

"Choca que gente que nunca ha tenido interés en votar venga pidiendo el voto rogado solo para las municipales y no para las europeas", han asegurado fuentes municipales a eldiario.es, quienes han relatado que posteriormente acudieron de forma individual, no el total de los 95, con sus firmas que no coincidían y los datos personales mal rellenados. "Ha dado mucho el cante", han subrayado.

Por su parte, las portavoces de PP y PSOE no fueron tan explícitas y no señalaron directamente a los regionalistas como responsables de esta maniobra. No obstante, en ese debate radiofónico, se pronunciaron sobre el "sorprendente" incremento del Padrón Municipal durante el mes de enero. En apenas 27 días aumentó en 49 personas, mientras que, a lo largo de los 14 meses anteriores, el repunte fue únicamente de 65.

Sobre este asunto se pronunció días más tarde Ciudadanos, reclamando al Ayuntamiento que controle el padrón municipal ante posibles "irregularidades", incidiendo en lo "sorprendente" del intento de "empadronamiento y solicitud de voto rogado de numerosos ciudadanos rumanos por su cercanía al cierre electoral".

Acciones legales

Tras las acusaciones de la oposición, la concejala regionalista anunció que estaba valorando emprender acciones legales contra ellos, recalcando que se sentía "profundamente difamada" y defendiendo que cuando acudió al Registro con la persona en cuestión, fue para hacer una consulta legal.

En una entrevista para Onda Cero Castro Urdiales, Aguirre aseguró sentirse "absolutamente tranquila" y negó haber emprendido una campaña de empadronamiento para solicitar el voto rogado. Explicó que una mediadora de una extensa comunidad rumana se puso en contacto con ella para requerir sus servicios como abogada mostrando su interés y el de su entorno por votar.

Finalmente, cargó contra sus rivales políticos en la Corporación, sosteniendo que sentía "vergüenza" por su postura "vil y mezquina" tras pretender "manchar" su nombre con "acusaciones tan graves".