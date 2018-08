Bustamante y Niña Pastori cierran este domingo la primera edición del festival Vive la Feria

Las puertas del recinto abrirán a partir de las 20.00 horas y los encargados de poner música desde el primer momento a esta última noche de Vive la Feria serán los integrantes de Maneras de Vivir, un grupo especialista en hacer bailar a los espectadores con clásicos del pop y el rock en castellano, que tendrán un segundo pase en el Escenario Besaya a las 22.30 horas.

A las 21.00 horas, será Niña Pastori la que salte al escenario del exterior de La Lechera para presentar su último disco, titulado 'Bajo tus alas', que ha grabado acompañada de artistas de la categoría de Pablo Alborán, Manuel Carrasco o Vanesa Martín.

En este album, según ha explicado la organización, Niña Pastori ha regresado en este nuevo álbum a su mirada más personal, con un trabajo que salió al mercado en primavera. Se trata de un paso más en el estilo de la cantante de San Fernando, que tiene como vértices la profundidad de su voz, el flamenco y las nuevas tendencias musicales.

En su concierto interpretará canciones como 'Desde la azotea', elegido como el single de lanzamiento del que se ha convertido en el décimo disco de su carrera, en el que vuelve a hacer otra exhibición vocal e instrumental tras el éxito de 'Ámame como soy', con el que logró el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Flamenca.

Tras ella, será le cantante de San Vicente de la Barquera quien cerrará la noche y el festival con un concierto en el que repasará los grandes éxistos de su carrera así como su último sencillo 'Lo pide el alma'.

Tras acumular una decena de álbumes a sus espaldas, el cantante cántabro atesora quince Discos de Platino, con más de dos millones de copias vendidas y varias giras triunfales en las que, a ambos lados del Atlántico.

Con la actuación del recientemente ganador del programa de TVE 'Bailando con las estrellas' y miembro destacado de la primera promoción de Operación Triunfo, celebrada hace casi dos décadas, Vive la Feria llegará al fin de una primera edición.

Las entradas para el concierto están disponibles en la web oficial del evento -www.vivelaferiatorrelavega.com- y en la plataforma de venta de El Corte Inglés, tanto en sus propios establecimientos como en su página web y en el teléfono 902 400 222.

Las taquillas situadas en el exterior del recinto de la Feria de Muestras de La Lechera en Torrelavega permanecerán abiertas en horario de 18.00 a 23.00 horas.

Además, se pueden comprar entradas de forma física en las librerías Estvdio, en Manuel Muñoz (Torrelavega), en Siboney y Discos Cucos (Santander), en París Texas (Reinosa), en La Dársena (Suances), en Riviera (Laredo), en Astuy (Isla) y en Arson Sony (Castro Urdiales).

Los precios son de 18 euros para la entrada general y de 45 euros para la entrada VIP, que da acceso a primera fila y zona VIP, catering, precios especiales en barras y pulsera conmemorativa.

TRES JORNADAS CON 20 HORAS DE MÚSICA Y UNA DOCENA DE CONCIERTOS

Cuando concluyan estas actuaciones habrán sido tres jornadas con una docena de conciertos y casi 20 horas de música para festejar las fiewstas patronales de la Virgen Grande, según ha destacado la organización.

La primera jornada del festival, que tuvo lugar el viernes, estuvo protagonizada por Jarabe de Palo, Ramoncín, Revólver y el tributo The Best of Rock.

Revólver fue el primero en salir al escenario, donde interpretó las canciones más populares del grupo de Carlos Goñi, como, por ejemplo, 'Sara', 'Si es tan solo amor' o 'El dorado'.

Además, la cantante torrelaveguense Vicky Gastelo subió a las tablas junto a Goñi y su banda para interpretar un tema ante el público de su ciudad.

Por su parte, Jarabe de Palo fue otro de los platos fuertes de la primera jornada de Vive la Feria 2018, presentando en directo su último trabajo, titulado '50 PALOS'.

Además, Pau Donés interpretó algunas canciones que recorren dos décadas de música como resumen de la carrera de una de las bandas de referencia del rock latino internacional, con temas como 'La flaca', 'Depende' o 'Grita'.

Otro incombustible de la música como Ramoncín puso el colofón final a la noche, fundiéndose con el público de Torrelavega, con el que compartió sus canciones a pie de pista durante la recta final de su concierto.

El artista madrileño llegó a Vive la Feria junto a su banda, Los Eléctricos del Diablo, para presentar 'Quemando el tiempo', en el repasa toda su carrera, lo que permitió a los espectadores que se dieron cita en La Lechera disfrutar de clásicos como 'Litros de alcohol'.

La primera jornada del festival contó también con The Best of Rock, una banda tributo que desde el Escenario Besaya reunió en un mismo show a los mejores grupos del rock, desde Kiss a Led Zeppelin, pasando por AC/DC o Scorpions.

MARTA SÁNCHEZ, ROSARIO FLORES Y MIKEL ERENTXUN, ESTE SÁBADO

Pero antes de que Bustamante y Niña Pastori cierren este domingo el festival, tendrán que pasar este sábado por él Marta Sánchez, Rosario Flores y Mikel Erentxun.

El cantautor vasco interpretará, a partir de las 20.30 horas, en directo 'El hombre sin sombra', su último trabajo de estudio. Maldito Duende tomará el testigo sobre el Escenario Besaya a partir de las 21.50 horas con un tributo a Héroes del Silencio.

A continuación, le llegará el turno, sobre las 22.30 horas, a la pequeña de la saga de los Flores, hija menor de la mítica 'Faraona' y de Antonio González 'El Pescaílla'.

Rosario Flores llevará al escenario del festival su último álbum de estudio, 'Gloria a ti' y otros de sus conocidos temas. Finalmente, Marta Sánchez cerrará la noche a partir de las 00.30 horas.