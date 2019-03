El PRC rompe el acuerdo de gobierno con el PSOE en Marina de Cudeyo

El alcalde de Marina de Cudeyo, el regionalista Severiano Ballesteros, ha cesado este lunes, con el apoyo del Grupo municipal Regionalista, a los concejales del PSOE, hasta ahora sus socios de gobierno, por "falta de confianza".

Se trata de su primer y segundo teniente de alcalde, Pedro Pérez Ferradas y Emilia Pérez Prieto, responsables hasta ahora de las áreas de Urbanismo y Hacienda, respectivamente. Además, el también edil del PSOE Jaime González Oruña, responsable de Deportes, ha dimitido tras la destitución de sus dos compañeros.

Para Ballesteros, los socialistas "han traspasado todo lo permitido" al acusarle de "querer beneficiar" a unos particulares con las dos mociones que presentaron en el último Pleno, cuyo objetivo era "iniciar" el expediente de una modificación presupuestaria para adquirir una parcela junto a la plaza del Ayuntamiento para ampliar el aparcamiento y comprar un local para ampliar el Centro de Atención al Dependiente.

"Dos proyectos muy importantes y de gran calado para nuestros vecinos", ha incidido en nota de prensa Ballesteros, que ha lamentado que los ediles socialistas "hayan antepuesto sus intereses partidistas al bien general" de Marina de Cudeyo y "hayan traspasado todos los límites permitidos en política" al realizar una acusación "muy dura", ya que "me atribuyen la comisión de un delito que no he cometido", asegura.

Para el alcalde regionalista, la cercanía de las elecciones ha sido "el detonante" de este "sin sentido", porque hasta ahora la coalición de gobierno había funcionado "correctamente", con "respeto" y "diálogo" y con las "únicas desavenencias propias de dos partidos diferentes".

En este sentido, ha reiterado que, durante la celebración de la última sesión plenaria en la que se presentaron las dos mociones, se instó a todos los grupos a que se sumaran a las mismas "para presentarlas todos juntos porque son proyectos que tendrán que desarrollar la siguiente Corporación", ha apostillado.

"Los regionalistas no queríamos medallas. Solo buscamos comenzar dos proyectos que mejorarán la calidad de vida de nuestros vecinos y crearán empleo. Lo único que hicimos fue poner en marcha dos iniciativas que los ediles del PSOE estaban dilatando en el tiempo", ha afirmado.

De hecho, ha recalcado que el PSOE solo ha tenido un objetivo "hacer daño a este alcalde y sus compañeros de partido. Pero la realidad es que a quien perjudican es a los vecinos que les dejan sin aparcamiento y sin un Centro de Atención más moderno y mejora adaptado".

Por ello, ha lamentado que los representantes socialistas, en lugar de "pedir disculpas" por "retrasar" y "votar en contra" de estos dos proyectos, lo que han hecho "es incendiar la convivencia" en el seno del equipo de Gobierno al "realizar acusaciones muy gruesas que no podemos consentir. Hemos estado reunidos toda la mañana intentando aclarar las cosas y reclamando una rectificación pública, pero los ediles del PSOE se han negado y han echado la culpa a un tercero", ha sentenciado.

Para el alcalde de Marina de Cudeyo, "los más perjudicados" son los ciudadanos de Marina de Cudeyo porque estas situaciones "desvían la atención de nuestro quehacer diario", ha apuntado.

No obstante, ha subrayado que los concejales del PRC seguirán trabajando para "dar respuesta" a las demandas vecinales y para "sacar adelante" aquellos proyectos y actuaciones que "aún no son una realidad" y que "queremos dejar encaminados a la próxima Corporación".