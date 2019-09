Deja el Servicio Vasco de Salud otro de los altos cargos señalados por la Fiscalía tras las irregularidades en las oposiciones médicas

El hasta ahora subdirector de Gestión, Organización y Desarrollo de Recursos Humanos del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), Xabier Balerdi, ha cesado en el cargo, como publica este lunes el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Balerdi era otro de los altos cargos de la Sanidad vasca señalados por la Fiscalía como posible corresponsable de las irregularidades en las oposiciones médicas de 2018, ahora bajo la lupa judicial para determinar si fueron manipuladas para beneficiar a aspirantes muy concretos.

La resolución publicada en el BOPV y firmada por el director general de Osakidetza, Juan Diego, indica que el cese fue acordado el 12 de agosto, hace varias semanas, pese a lo cual no se le había dado publicidad. Este periódico -al cierre de esta edición- no ha podido recabar del Departamento de Salud una explicación de la salida de Balerdi, quien además de gestionar la OPE participó con instructor de las investigaciones internas puestas en marcha después de las primeras denuncias. Él analizó los exámenes en la categoría de Angiología y el informe final dictaminó que no había elementos objetivos que probaran las filtraciones de exámenes a pesar de los comentarios de algunos testigos. Una juez de Vitoria mantiene imputada a la autora de parte del examen de esa especialidad, la doctora María Reyes Vega, cuyos colegas de hospital lograron las mejores notas.

La de Balerdi no es, ni mucho menos, la única salida en Osakidetza por esta crisis. La más sonada es la del propio consejero de Salud, Jon Darpón, dimitido en marzo y relevado por Nekane Murga, una cardióloga a la que una testigo señaló en las investigaciones internas como conocedoras de las prácticas de filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas. Cesó también la directora general del Servicio Vasco de Salud, María Jesús Múgica, y el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto. De los altos cargos señalados por la Fiscalía sólo se mantiene en su puesto Andoni Arcelay, responsable de Asistencia Sanitaria.