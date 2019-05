Krakenberger pide a la ciudadanía que "no olvide" a Ibar y le apoye hasta su libertad porque sigue "la injusticia"

El portavoz de la 'Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar', Andrés Krakenberger, ha pedido a la ciudadanía que "no olvide" a Pablo Ibar --ciudadano hispanomericano de ascendencia vasca, que este pasado miércoles fue condenado a cadena perpetua por un triple asesinato cometido en Florida (EE.UU.) en 1994-- y la ha emplazado a que siga apoyándole hasta su puesta en libertad, porque persiste "la injusticia manifiesta" de mantenerle en prisión. Además, ha afirmado que la cadena perpetua es, "como mucho, el descanso a mitad de partido", y toca "enfrentarse a la segunda parte".

De esta forma, se ha referido al hecho de que ayer por la noche el jurado decidiera mantener a Ibar en la cárcel de por vida, en lugar de condenarle a cadena perpetua, tras declararle el pasado 19 de enero culpable del triple crimen ocurrido el 27 de junio de 1994 en Miramar (Florida) de Casimir Sucharski, propietario de un club nocturno, y las bailarinas Sharon Anderson y Marie Rogers.

En declaraciones a Europa Press, Krakenberger ha señalado que ha sido "un alivio" que Ibar no haya sido sentenciado a pena de muerte, sino a cadena perpetua, pero ha recordado que se ha pasado de "tener una persona con fuertes pruebas de su inocencia en el corredor de la muerte, a tener una persona con fuertes pruebas de su inocencia en una cadena perpetua".

En todo caso, ha recordado que, cuando el jurado dio a conocer el 19 de enero su veredicto de culpabilidad, ya anunció que la defensa recurriría, porque era "absolutamente incomprensible" la decisión del tribunal popular.

RECURSO

Por ello, ha reiterado que impugnarán la sentencia de cadena perpetua hecha pública este pasado miércoles ante el Tribunal de apelaciones del Cuarto de Distrito de Florida, con la esperanza de que se vuelva a anular y se repita, de nuevo, el juicio.

Andrés Krakenberger ha apuntado que el proceso será largo porque el recurso de apelación se resolvería en un plazo de unos seis años y la preparación de una nueva vista oral supondría otros dos años más.

El portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte ha afirmado que lo que más le preocupa ahora es que la gente "se desmovilice" en su apoyo a la causa de Pablo Ibar después del "alivio" de que no se le vaya a ejecutar. Además, ha recordado que, si hubiera nuevo juicio, ya no podría ser condenado a la pena capital, ya que la Fiscalía "lo más que puede pedir es la cadena perpetua".

Por ello, ha emplazado a la ciudadanía a que "no se relaje y se olvide" de Ibar porque continúa "la situación de injusticia manifiesta" al haberse considerado culpable al procesado y habérsele condenado.

EL VÍDEO Y LA CAMISETA

En este sentido, ha recordado las pruebas presentadas por la acusación como las imágenes de muy mala calidad del vídeo de la cámara de seguridad instalada en el domicilio de Casimir Sucharski, que grabó el asesinato y la cara de uno de los asesinos, que se quitó una camiseta que le tapaba el rostro. Esta grabación llevó a la detención de Pablo Ibar y a su condena a muerte en el año 2000, pena posteriormente anulada por la Corte Suprema de Florida.

Krakenberger ha recordado que, en esta nueva vista oral, se han tenido en cuenta también estas imágenes, cuando los propios peritos de la Fiscalía "admitieron claramente que no sirven para identificar" a Pablo Ibar "ni a nadie".

"También vimos cómo la perito que realizó el análisis del ADN en la camiseta (con la que el asesino tapó su cara y fue localizada en el jardín de la casa donde se cometió el triple crimen) encontró una mínima traza de AND que tiene una coincidencia parcial, no total, con el ADN de Pablo, y que tiene toda la morfología de ser una contaminación", ha añadido.

De esta forma, ha recordado que esta misma perito relató que "todos los análisis anteriores habían salido negativos" y que, cuando ella recibió la camiseta para analizarla, estaba en un sobre de papel abierto, de lo que se deduce que "la cadena de custodia se vio comprometida en este asunto tan turbio del caso de Pablo".

Además, ha destacado que "hay cintas de vídeos borradas estando bajo custodia policial que sirvieron para la exoneración" de Seth Peñalver --la otra persona que estaba acusada del asesinato-- en su juicio de 2012. En esta línea, ha destacado que el juez, a instancias del ministerio público, no dejó que se expusiera este caso en la actual vista oral.

"La Fiscalía, en primer lugar, arrastró los pies, no quiso traer esas cintas al juicio y, cuando por fin las encuentra, porque el bochorno de no traerlas era brutal, el juez dictamina que no son relevantes", ha manifestado.

"TANTAS IRREGULARIDADES"

A su entender, "son tantas y tantas" las irregularidades cometidas en el procedimiento que tienen "un armamento apelatorio potente". "Vamos a apelar y esperamos conseguir ya lo antes posible, aunque sea en años, que Pablo conozca la libertad", ha aseverado.

También ha asegurado que el padre del acusado, el expelotari guipuzcoano Cándido Ibar, sus tres hermanos, su mujer, Tanya Ibar Quiñones, y el resto de familiares, "están aliviados" tras la sentencia de cadena perpetua, porque "no es lo mismo tener esa espada de Damocles encima, que es la pena de muerte, a ir a un régimen mejor de visitas, en la que Pablo podrá estudiar, etcétera".

De hecho, ha apuntado que, aunque desconocen a qué prisión se le trasladará, en adelante, podrá recibir visitas presenciales. "Se van a poder abrazar, aunque el 'vis a vis' y ese tipo de cosas en Estados Unidos, directamente en Florida, no existen, pero sí que van a poder tener un contacto físico normal, un abrazo o estar en la misma habitación", ha explicado.

Pese a las mejoras en las condiciones carcelarias, ha instado a que "nadie pierda de vista" que persiste "la situación de injusticia manifiesta y éste es, como mucho, el descanso a mitad de partido". "Ahora ya tenemos que enfrentarnos a la segunda parte del partido", ha apuntado.

Por ello, ha concluido con un mensaje a la ciudadanía: "que no se relaje, que no se desvie del objetivos. Vamos a necesitar su apoyo igual o más que antes para poder conseguir que esta injusticia se enderece".