MAPA | La pandemia residencia a residencia: Euskadi cierra el fin de semana con 2.625 positivos y 435 fallecidos

Euskadi ha cerrado el fin de semana con al menos 2.625 casos positivos de coronavirus y, como mínimo, 435 fallecidos en las residencias de ancianos (y también de discapacitados), el 2% de las alrededor de 20.000 personas que completaban su vida en estos centros al inicio de la pandemia. Son más de 200 casos nuevos conocidos en los últimos tres días fruto de la realización masiva de test rápidos a los internos y 24 fallecidos en Álava y Gipuzkoa, ya que Bizkaia mantiene su política de no informar regularmente sobre las defunciones.

Habría 603 mayores y discapacitados ya recuperados, pero da la sensación de que Bizkaia maneja un criterio diferente en el recuento porque, de ellos, 418 serían vizcaínos (el 38% de los infectados), una proporción mucho más alta que en Álava y en Gipuzkoa. Solamente una mínima parte han sido hospitalizados, 215 personas este fin de semana, ya que se ha optado por aislamientos centro a centro o por agrupar casos en recursos más especializados como Birjinetxe y Unbe (Bizkaia), Cruz Roja (Gipuzkoa) o Zadorra (Álava).

Es prácticamente imposible conocer una fotografía exacta de la realidad de las residencias salvo que el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ofrezca una información que centraliza y que envía al Ministerio de Sanidad pero que nunca ha querido difundir. Cada una de las Diputaciones forales -competentes en la regulación de los geriátricos- sigue su propia política de comunicación.

Álava actualiza los datos cada 24 horas pero hace semanas que ha dejado de dar información por centros, aunque la gravedad de la pandemia en algunos de ellos es muy evidente. En toda la crisis, sólo ha ofrecido un dato de trabajadores infectados y era parcial, únicamente los de los centros públicos. No hay datos sobre casos sospechosos o sobre muertes de internos con síntomas pero sin un diagnóstico de COVID-19. Eso sí, quedan fuera de estas estadísticas los centros municipales de Vitoria y los de la diócesis.

Gipuzkoa ofrece también un boletín diario en el que sí se dan algunos datos de centros. No se conocen los positivos totales de cada uno de ellos pero sí los nombres de todos los afectados. En cuanto a los fallecimientos, habitualmente se indica su procedencia y el número en cada residencia, pero no es así siempre. Con los recuperados ocurre algo similar. En todo caso, es el territorio que mayor detalle facilita. No hay información, en todo caso, ni de trabajadores afectados ni de posibles casos sospechosos.

En cuanto a Bizkaia, ofrece un recuento cada 48 horas de positivos, incluyendo también a los gerocultores con COVID-19. Se indica también el personal en cuarentena. Pero no se informa de las defunciones ni tampoco hay detalle de la afección de la pandemia centro por centro. Las tres Diputaciones sí coinciden en excluir de su cómputo de casos positivos a los fallecidos y a los recuperados, algo que no hace Osakidetza ni ninguna comunidad autónoma.

Éste es el resumen de la situación en cada uno de los territorios:

Bizkaia. Positivos: 1.395 (1.238 activos: 936 residentes y 302 trabajadores). Fallecidos (hasta el 15 de abril): 157 (y 20 casos sospechosos). Hospitalizados: 152. Aislados: 111 (72 en Birjinetxe y 41 en Unbe). Personal en cuarentena: 256. Recuperados: 418. Centros afectados: 39 de 155.

Álava. Positivos: 698 (activos 489: 209 en la red privada, 138 en la red foral, 9 en la red municipal, 41 en la red municipal de Vitoria, 41 en centros de discapacitados, 45 trabajadores del IFBS y 6 religiosas en centros de la Diócesis). Fallecidos: 141 (131 en residencias forales y privadas, 2 en centros municipales, 5 en centros de Vitoria, 2 en un centro de discapacitados y 1 en centros de la Diócesis). Hospitalizados: 25. Recuperados: 68. Centros afectados: Alrededor del 25% de un centenar.

Gipuzkoa. Positivos: 532 (276 activos en residencias y 2 activos en centros de discapacitados). Fallecidos: 137. Hospitalizados: 36. En Cruz Roja: 42. Recuperados: 117. Centros afectados: 20 de 65 (16 residencias y 4 de discapacitados).

Aunque es imposible disponer de una información detallada centro por centro, se podrían reseñar algunas situaciones:

El origen: Sanitas San Martín (Vitoria) . Fue el primer brote de coronavirus en una residencia vasca. Y lleva en cuarentena desde el 8 de marzo. No hay datos actualizados pero los fallecidos son una veintena después de que se contagiaran medio centenar de internos. Hubo infectados también entre los trabajadores, entre los visitantes e incluso entre el personal de ambulancias que hizo los primeros traslados de los enfermos y ese foco se extendió por otros centros de Vitoria. Algunos de los mayores ya han superado la COVID-19.

Situación de los centros alaveses. En Zelaizabal Arkaute, de apenas 25 plazas, se han producido 10 decesos. 22 de los internos dieron positivo. En DomusVi Ariznabarra se habrían registrado del orden de medio centenar de contagios y una decena de fallecimientos. En la residencia San Prudencio de Vitoria hay confirmadas cinco muertes.

Situación de los centros guipuzcoanos. Si Tolosa es uno de los principales focos de incidencia de la pandemia en Gipuzkoa es por su residencia, Iurreamendi, con al menos 14 fallecidos. Ocurre lo mismo con Ordizia: en el centro San José hay 23 fallecidos confirmados. La lista sigue con Berra de Donostia (15), Otezuri de Zumaia (al menos 11) y Santa Ana de Zarautz (al menos 14). En Egogain y San Andrés de Eibar suman 22 decesos entre las dos y en Iturbide de Arrasate-Mondragón se registran al menos 12. La situación no es peor que en Álava y Bizkaia, es el efecto de que existan datos claros de cada uno de los focos.

Situación de los centros vizcaínos. Es la gran incógnita, ya que nunca se han ofrecido detalles. Algunas denuncias han sugerido problemas en centros de Balmaseda, de Galdakao o de Ermua. Un simple cálculo matemático arroja una media de cuatro defunciones en cada uno de los 39 centros con positivos.