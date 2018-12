"Me van a disculpar, pero no creo que haya una tabla de comisiones ilegales"

El ex 'número dos' del PNV de Álava Alfredo de Miguel, conocido por todos como Txitxo, pidió 100.000 euros de comisión a la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi en una reunión que mantuvo con ella en su despacho oficial de la Diputación, según la denuncia que dio origen al 'caso De Miguel'. En la denuncia salió un nombre: Kataia Consulting. La empresa principal de la trama está a nombre de las mujeres de tres dirigentes nacionalistas alaveses, la del propio De Miguel y las de Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Durante todo 2018, en la Audiencia Provincial de Álava, se ha celebrado el juicio por esta trama de corrupción en torno a De Miguel. Éste es un resumen por boca de sus protagonistas:

Ainhoa Alberdi, denunciante del 'caso De Miguel'

"Básicamente se me dice que tengo que pasar por caja. ¿Que si es una expresión literal? Puede haber cosas de las que no me acuerde, pero eso es literal. Entiendo claramente que me están pidiendo dinero. [...] Me llama soberanamente la atención. Me sorprende esa alegría. De ahí mi temor de que si esto era tan fácil de hacer yo no sería la única a la que se lo habían hecho [...]. Me metí en esto por convencimiento de Justicia y quizás debería haber reflexionado más las consecuencias [...]. Me dan un consejo: que durante muchos años mejor no hagamos el trabajo de presentación de concursos".

Jesús Villegas, abogado de Aitor Tellería

"Si la denuncia no tiene origen en la venganza, se le parece bastante. Hay mucha imaginación y mucha especulación [...]. El ministerio fiscal presenta a Alberdi como una víctima y el nivel que ha puesto está muy bajito. La señora Alberdi es en este caso una testigo profesional. Profesional del derecho, que sabe lo que quiere decir, cómo y cuándo [...]. Su actuación es una actuación teatral y, visto el resultado, realmente ha sido muy eficaz".

Aitor Tellería, su abogado Jesús Villegas, y Araceli Bajo ELDIARIONORTE.ES

Julián Sánchez Alegría, presidente de los parques tecnológicos de Euskadi

"Le dije que no se preocupase, que me iba a ocupar personalmente [de que cobrara íntegramente su contrato], y que si era verdad [la comisión] fuera a la Justicia a poner una denuncia".

Alfonso Arriola, gerente del parque tecnológico de Miñano

"Me llama por teléfono Julián y me comenta que tiene un tema que le parece preocupante, muy delicado, y que prefería en privado. Dos o tres días más tarde sube al parque y fuimos a dar un paseo por fuera. Las instalaciones son muy agradables para pasear. Me comenta de sopetón que Alberdi ha ido a hablar con él y que le ha comentado que Alfredo de Miguel le está pidiendo una comisión. Yo me quedo de piedra, anonadado. 'Julián, me pilla absolutamente de sorpresa. No quepo en mi asombro'. Tiene que ser un malentendido entre los dos. No se me ocurre pensar que un diputado foral va a pedir dinero".

Miren Lourdes Bilbao, técnica de Miñano

"Para mí Txitxo no es nadie. Le conocí en este pasillo el primer día de esta vista".

Mikel Zuloaga, abogado de Jon Iñaki Echaburu

"Es posible que cuando alguien reclama el dinero se venga arriba y pretenda reclamar una comisión de tema absolutamente privado. [Es posible] Que le hayan intentado cobrar una comisión por eso y que esa comisión por la intermediación en un contrato privado esté 'dentro de lo normal'".

Josu Arruti, principal arrepentido

"El señor Alfredo de Miguel me dice, ¿qué te parecería que al margen de tus honorarios con Riera les pidieras una comisión para ti y para mí? Igual me vence a mí también la avaricia. Comentamos cuál podía ser la cantidad adecuada y no ser redonda ayuda en ese sentido. Me van a disculpar, pero no creo que haya una tabla de comisiones ilegales".

Francesc Fernández Joval, gerente de Construcciones Riera

"Josu Arruti planteó este tema. Esto al final... resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, … El primer día te esperan para lo que quieren cobrar [...]. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Yo aún no sabía el nombre. Lo supe después. Lo pensé… Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si te puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave, el estar sentado aquí hay que superarlo mentalmente. En fin, lo pensamos y dijimos ¡nos tiramos a la piscina! Vamos a pagar comisión y pagamos comisión".

Nicolás Guerrero, sucesor de Fernández Joval en Construcciones Riera

"Hay una serie de engaños sucesivos. A las personas que habíamos depositado la confianza [en Construcciones Riera y Fernández Joval] nos han robado. Nos han robado directamente [...]. Cuando tuvimos conocimiento de esta investigación tuvimos la conciencia de que este proyecto estaba manchado, estaba sucio".

Josu Izaguirre, fiscal

"Se nos ha intentado reflejar a De Miguel como un concejal de pueblo, pero tenía gran influencia política y social. Hace cosas que sólo hay que hacer en callejones oscuros. De Miguel se dedicaba a ser padrino. Si no tienes padrino en este país parece que no tienes un contrato. Y que no se te ocurra denunciarlo, que no recibes otro. ¿Estamos en un país donde hay que ser mafioso para contratar con la Administración? ¿Solamente con padrino se puede contratar con la Administración? [...]. El señor De Miguel consigue que le hagan gratis unas obras en su domicilio y algunos hablan de que no ha habido lucro. Igual lo ha destinado a refugio de personas desamparadas…".

Alfredo de Miguel, principal acusados

"El baño se hizo nuevo y la cocina también. El alicatado... habíamos pedido una raya vertical para limpiar mejor etc. etc. Pero a la mujer no le parecía bien y quería volverlo a hacer, que era una liada. Nos hacían una propuesta de descuento si lo dejábamos como estaba. Mi mujer estaba más por la labor de cambiarlo, pero así somos los hombres... [...]. Yo llevo más los temas económicos y ella lleva más los temas de la casa. Cuando no hay problemas con las cuentas, no preguntaba. [...] ¿Comisiones? Ni a Ainhoa [Alberdi] ni a nadie. Ninguna comisión. Ni para este [contrato] ni para ningún otro. Ni extorsiones ni cosas raras [...]. Tan sencillo como esto, guste o no guste [...]. Se me ha investigado de arriba abajo y queda constancia de que no ha habido enriquecimiento ilícito [...]. Ha habido cosas que hecho mal y me arrepiento sinceramente. Si pudiera volver atrás no las haría bajo ningún concepto, pero jamás creo que he cometido un delito y menos aquellos por los que se nos ha acusado".

Prudencio Hierro, constructor amigo de De Miguel

"Siempre ayuda hacer un favor a un diputado foral".

Sergio Fernández Oleaga, empresario amigo de De Miguel

"¿Padrino? Yo lo digo en el sentido de que, si alguien le pregunta a Alfredo y tiene que recomendar, de nosotros va a hablar bien seguro. Tiene un buen concepto y va a hablar bien de ti".

Ainhoa Bilbao, esposa de De Miguel

"Mi marido se ocupaba de las cuentas y yo de temas domésticos, el colegio, las extraescolares, el supermercado, ...".

Joseba Garmendia, inspector de Hacienda

"Hay dudas razonables de la actividad empresarial. No tienen estructura económica, no presentan declaraciones fiscales, no atienden a los requerimientos, no consta que hayan tenido gastos, no consta que tengan personal ni subcontratado, no disponen de bienes muebles e inmuebles… Los servicios que supuestamente han prestado bien no se aportan o no consta que se hayan llevado a cabo. La conclusión lógica es que estas empresas han podido ser utilizadas por otras personas para canalizar fondos de origen diverso. Podemos entender que han sido utilizadas como empresas pantallas".

Manuel Pedreira, fiscal

"Reconozcamos errores. A nada que analicemos las conclusiones quedan patentes ausencias. Se echan de menos la reclamación o la imputación de participación a título lucrativo de Pilar Lasa [la suegra de Alfredo de Miguel] dentro de la asociación ilícita como beneficiaria de parte de los caudales de Kataia Consulting pero no era el momento en las conclusiones de traer nuevos partícipes, no podíamos solicitar nuevas responsabilidades".

Víctor Benedito, experto económico contratado por De Miguel

"El señor De Miguel no tiene un incremento patrimonial. Era un ciudadano con un utilitario normal y corriente. Saab no es una marca mala, pero no es Porsche [...]. ¿Kataia Consulting? No existe nada, ni ingresos ni gastos opacos. ¿El perfil de una empresa instrumentada o pantalla? No es el caso. No se utiliza para unos fines delictivos. Lo primero ha sido cumplimentar siempre todas las obligaciones [contables y fiscales]".

Iratxe Gaztelu-Urrutia, esposa de Koldo Ochandiano

"[Sobre 30.000 euros en efectivo que pagó a De Miguel] ¿Por qué no se hizo transferencia? Entiendo que no me lo dijera entonces... pero era por los papeles de Mikel 'Antza'. Me explicaron que había que sacar esa cantidad. El señor De Miguel estaba señalado en determinados papeles de ETA y le habían recomendado [ese tipo de movimientos]. Mi marido tenía trato con la chica de Ipar Kutxa y habló para que tuviera preparado un montante para que yo lo recogiera. Recogí los 30.000 en los alrededores de mi domicilio y se los di a De Miguel".

Koldo Ochandiano, exdirigente del PNV alavés

"El 4% no coincide con nada… ¡Que traigan una calculadora! [...]. Retribuíamos a las mujeres con unas cantidades mensuales [en Kataia Consulting] ¿Cobraban las tres? Sí, lo verían en la cuenta".

Aitor Tellería, exidirigente del PNV alavés

"¿Comisiones? No, nunca. Tenemos una contabilidad clara [en Kataia Consulting]. Ni está en mi mano ni aun habiendo estado en mi mano lo hubiese hecho [...]. He cometido aciertos y errores. El único que he cometido fuerte es el que me ha traído aquí [...]. Quiero pedir disculpas".

Araceli Bajo, esposa de Tellería

"Podía poner la mano en el fuego por mi marido. Si yo me hubiera enterado, primero de todo no sería mi marido. No se lo hubiera permitido. Después de 30 años le conozco perfectamente y Aitor no es una persona de coaccionar. Ese tipo de cosas no van con él. [...] Cuando firmamos lo de Kataia Consulting creo que nos equivocamos. Si consideran que hemos traspasado la línea, pedimos perdón".

Carlos Chacón, abogado de Ochandiano

"La Ertzaintza hace ingeniería creativa [...]. Lo que el fiscal llama 'el cuerpo del delito', el cuaderno [de Ochandiano con notas de comisiones y dinero negro] está manipulado, enriquecido, escondido y aparecido a los siete meses".

Gonzalo Susaeta, abogado de Alfredo de Miguel

"Las declaraciones heteroinculpatorias [de Arruti y Fernández Joval] son sospechosas y han de ser valoradas por el tribunal con la debida cautela por la obviedad de que los coacusados no están sometidos a decir verdad. Les está permitido mentir. La sospecha se puede acrecentar cuando la declaración no tiene lugar en una etapa inicial. En nuestro caso esto se ha producido 8 años después de incoarse el proceso [...] ¿Y cómo sabemos que [las pruebas del juicio] son las mismas que estaban en el domicilio de De Miguel?".

Eneko Goenaga, compañero de de Gonzalo Susaeta

"Habría desaparecido en el ordenador la contabilidad de 2008 y 2009 de Kataia Consulting".

Francisco Javier Villarrubia, abogado de Sergio Fernández Oleaga

"La investigación... Decir que es de Pepe gotera y Otilio es poco. Este procedimiento está lleno de coincidencias nefastas, joder. No hay nada. Es como cuando yo de niño toreaba sin toro en casa".

Agentes de la Ertzaintza 15008 y 15431:

"Que se diga que o nosotros o el señor juez [Roberto Ramos, que investigó el caso] hayamos manipulado esto... ¡Yo por ahí no paso! ¡Me están acusando!"

Javier Otaola, abogado del Gobierno vasco

"Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga eran aparentemente competidores cuando en realidad eran un pequeño cártel en el ámbito de su actuación [...]. Las fotocopias de Xabier Sánchez Robles [pruebas aparentemente falsificadas] son más una prueba de cargo que de descargo. Oscurece un poco la buena fe del acusado".

Josu Izaguirre, fiscal

"Se sabe lo que se aporta. Son fotocopias y no originales. Justo lo necesario para evitar acabar sentado de nuevo en el banquillo".

Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco

"Estos documentos… [Antes del juicio] Hay que proponer los testigos y me dirijo a algunos funcionarios del Gobierno. Concretamente uno de esos funcionarios... No lo voy a revelar porque la petición es no venir a declarar, pero sí me facilitó esta información. El funcionario me traslada que tanto familiarmente como personalmente no quiere venir pero que me facilita una información de utilidad. Yo me dirijo donde mis abogados y les digo que me han facilitado esta información. Yo la aporto, la traigo y ustedes valorarán la validez que pueda tener".

Javier Beramendi, abogado de Sánchez Robles

"El argumento estrella [del fiscal en este bloque del 'caso De Miguel'] es la falsedad de las carátulas y que prueba de la falsedad es que para eludir responsabilidades se presentaban fotocopias. ¡Sin pudor! Son afirmaciones llenas de insinuaciones insidiosas. Son inaceptables. Y luego está el miembro del coro, el letrado del Gobierno vasco, que se sumó a aplaudirlas, jalearlas y mostrar más pasión que el ministerio fiscal".

Gurutz Larrañaga y su letrado, Miguel Alonso, EFE

Oro Ochoa de Eribe, funcionaria de Juventud

"No era el estilo de Xabier dar explicaciones [...]. Si me hubieran dejado hacerlo a mí, no se lo habría dado siempre a los mismos".

Jaime Tapia, presidente del tribunal

"¡No les estamos haciendo ninguna pregunta y se les podrían hacer muchas! La persona que no tiene nada que ocultar en principio puede contestar a una persona y a otra. Cuando vienen aquí y sólo contestan a las personas que les asisten... Estoy haciendo pedagogía para que los acusados lo sepan [...]. Vamos a ver... aquí hay un guion. Con todo el respeto, pero se trata de convencer al tribunal [y no a sus defensas]".

Ibon Gaínza, abogado de Aintzane de Miguel, hermana de Alfredo

"En román paladino: los derechos de todo acusado son huir como un conejo, mentir como un bellaco y destruir pruebas [...]. Uno elige a los amigos pero no a los hermanos".

Gurutz Larrañaga, exviceconsejero de Cultura y superior de Sánchez Robles

"Contestaré a todos. Lo hago, primero, porque no tengo nada que ocultar y, segundo, por mi deber de cargo público. Lo considero un deber. [...] Las firmas que aparecen en toda la documentación son firmas que dan inicio [a los contratos con Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga]. No firmo el pago, sólo la autorización. Mi firma ya no aparece en todo el proceso de ejecución. La responsabilidad de seguimiento, de ejecución de los contratos, era de las distintas direcciones".

Miguel Alonso Belza, abogado de Larrañaga

"¿A sabiendas? No hay nada [de Larrañaga]. Ninguna llamada, ningún 'email', ninguna nota, ninguna reunión, … No hay ningún viaje ni estancia en ningún sitio. ¡No hay ningún viaje! [Juventud] No era la Dirección que más contratos tenía y en las otras no ha habido ningún problema".

Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco

"Ningun tipo de relación lúdica con el matrimonio [De Miguel-Bilbao]. Ni he ido a comer ni a cenar ni a nada [...]. ¿El viaje a Argentina? Coincidimos en el aeropuerto de Bilbao y en Madrid. Y también a la vuelta. Pero [mi mujer y yo] no tuvimos en la ruta ningún contacto ni con Alfredo de Miguel ni con su mujer".

Josu Montés, fundador de Ortzi Muga

"[Los principales acusados] Éramos de la misma generación. Somos una generación muy activa los que entramos en EGI [las juventudes del PNV] poco después de la escisión [de la que surge EA, en 1986]. Fue un impulso tremendo para los jóvenes. Coincidíamos en cientos de actos".

Iñaki San Juan, administrador de Errexal y Ortzi Muga

"Para mi alegría, en este 2018 hemos empezado a trabajar otra vez en Juventud"

Ainhoa Mentxaka, abogada de Iñaki San Juan

"En esos tres años [de Sánchez Robles] San Juan facturó el 1,68% del total y un 6,75% de los contratos de servicios exteriores. Si esto era una trama para conseguir contratos... No voy a decir que las cantidades sean pequeñas, pero en relación con el presupuesto total eran cantidades nimias. Son cantidades absolutamente nimias".

Ramón Tomàs i Riba, exparlamentario de CiU y empresario catalán

"Los servicios secretos, y así me ha pasado, informan en algunos países de la inconveniencia de tener relaciones conmigo a los presidentes de las empresas [por la acusación en el juicio, ahora retirada]".

María Justina Angulo, exalcaldesa de Zambrana con el PNV

"Soy la primera que en el caso de Zambrana quisiera saber quiénes han sido las personas que se han beneficiado. Y si se han beneficiado que lo paguen. Tengo una mochila cargada que no me la he cargado yo. Yo jamás hubiera firmado el decreto de haber sabido que no cumplía la legalidad vigente. Anímicamente estoy a nivel de suelo".

Jaime Tapia EFE

Vicente Armentia, exconcejal de Urbanismo de Zambrana

"¿Yo concejal de Urbanismo? Creo recordar que sí, pero no tuve que hacer grandes cosas o ninguna".

María Jesús Alonso, secretaria de Zambrana

"Dos cheques aparecieron en mi mesa. Salí y pregunté. '¿Y esto?' La alcaldesa me dijo que tampoco sabía".

Jaime Tapia, presidente del tribunal

"Ustedes siguen siendo inocentes. Nosotros tenemos que decidir ahora. Es una labor muy importante. El que tiene la llave de la cárcel es el tribunal".