La Sanidad vasca recula y no enviará a trabajar a sanitarios asintomáticos que den positivo en la prueba del Covid-19

La consejera de Salud, Nekane Murga, ha parecido dar a entender este martes que el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha cambiado de criterio en apenas 10 días y que ha dejado de enviar a trabajar a sanitarios que daban positivo en la segunda prueba del coronavirus alegando que llevaban varios días sin síntomas, como adelantó este periódico. Tanto organizaciones como el Sindicato Médico de Euskadi (SME) como profesionales afectados habían denunciado esta situación públicamente alegando que no había garantías de que no se produjeran nuevos contagios.

Todavía el sábado, la consejera Murga defendió estas altas a sanitarios positivos. "Se basa en criterios científicos. La PCR es la forma de identificar el virus y tiene mucha sensibilidad. Es capaz de detectarlo con una pequeña cantidad [de carga vírica]. Muchas veces permanecemos con restos de virus semanas posteriores a estar curados. Este resto hace que esta prueba sea positiva pero que el virus no tenga capacidad de contagiar. Por lo tanto, siempre que una persona está clínicamente bien y no tiene síntomas durante al menos 5 días y esa personas se decide que está en condiciones de ir a trabajar... Son puestos sin actividad clínica con pacientes de riesgo y con mascarillas. No sólo lo hace Osakidetza", indicó a preguntas de los periodistas.

Este martes, preguntada por el comunicado del Sindicato Médico en el que se destacaba que Osakidetza "reculaba", ha respondido lo siguiente, dando a entender que se ha cambiado la política interna: "Mire, yo defiendo habitualmente los protocolos consensuados firmados por los expertos como eran en aquella ocasión. También he defendido siempre que el motivo de que se cambien protocolos es que se va teniendo mayor conocimiento de las características del virus y de sus formas de propagación. Si ha habido un cambio de estos expertos en modificar el protocolo, será y es que tienen datos que les parecen que aportar mayor seguridad al colectivo de profesionales puede tener algún tipo de valor esperando a esta PCR negativa posterior a haber estado infectados". Ha añadido también que "en torno al 24% de los profesionales sanitarios ya tienen este test negativizado" entre los que en su día se contagiaron, 1.200 según el dato más actual que se ofreció. Solicitadas más aclaraciones, portavoces de Salud se han remitido a la explicación de Murga y remarcan que todas las actuaciones son "coordinadas" con el Ministerio de Sanidad.

"Lo peor ha pasado"

Osakidetza, por otra parte, ha destacado lo positivo de los últimos datos de evolución de la pandemia en Euskadi con excepción hecha de los fallecimientos, 28 más en la última jornada y que alcanzan los 859. Son 11.226 los positivos totales, 208 más que en la última medición, si bien el porcentaje de negativos cada vez es más alto, del 85% entre las realizadas este lunes. "Ha pasado lo peor", ha llegado a decir el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, quien ha puesto encima de la mesa medidas de relajación del confinamiento como que los más pequeños puedan salir a la calle o la posibilidad de hacer deporte. Erkoreka y Murga han comparecido conjuntamente tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Murga, de su lado, ha destacado el balance especialmente positivo de la estadística en Álava, con apenas 36 contagios en 48 horas después de duras semanas que han dejado los niveles de positivos como los más altos con diferencia de Euskadi. Son 214 las personas hospitalizadas en Txagorritxu y Santiago, dos más que el lunes, pero la curva de ingresos marca una clara tendencia a la baja ya desde inicios de abril. De hecho, la titular de Salud se ha congratulado de que hay más pacientes sin coronavirus en Txagorritxu que con Covid-19. La Sanidad vasca trabaja ya en devolver a la normalidad los servicios movilizados de manera excepcional contra la emergencia, tales como espacios en clínicas privadas, centros de salud o zonas de otras especialidades de los propios hospitales.

En Bizkaia los contagios suben en 152 hasta los 6.085 -probablemente por los test generalizados en residencias- y en Gipuzkoa se quedan en 2.086 con 35 más. Aquí también en unas pocas personas las hospitalizaciones, como en Álava, aunque en Bizkaia hay un bajón importante. Respecto a los recuperados y altas hospitalarias, son ya 5.193 en total.

Por su parte, los informes del Ministerio de Sanidad indican que la tasa de contagios es del -3,7% y que cada persona infecta a 0,93, un dato muy inferior al de semanas atrás y que se considera positivo siempre que sea más bajo que 1. Murga, eso sí, ha advertido de que los buenos datos tienen "dientes de sierra" e incluso no ha descartado un incremento de casos con la vuelta al trabajo generalizada a partir de esta semana. El Gobierno vasco, hace dos semanas, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez, planteó el parón, criticó esta medida.

Gipuzkoa: de nuevo más muertes en residencias

En cuanto al balance en la situación de las residencias, sigue llamando la atención que la Diputación de Gipuzkoa informe de más muertes que las que registra Osakidetza entre los guipuzcoanos, sean o no ancianos. El último dato de la institución foral es de ocho decesos y son solamente dos más según el Gobierno vasco, que asegura registrar todos los fallecimientos con Covid-19. Son ya varios días con más casos comunicados en los centros de mayores que por el Servicio Vasco de Salud.

Éste es el resumen de los últimos datos:

BIZKAIA. Positivos: 1.054 (205 de ellos trabajadores). Fallecidos: 33 (a 1 de abril). Hospitalizados: 145. Aislados: 111 (63 en Birjinetxe y 48 en Unbe). Casos sospechosos: 298. Centros afectados: 39 de 155.

Positivos: 1.054 (205 de ellos trabajadores). Fallecidos: 33 (a 1 de abril). Hospitalizados: 145. Aislados: 111 (63 en Birjinetxe y 48 en Unbe). Casos sospechosos: 298. Centros afectados: 39 de 155. GIPUZKOA. Positivos: 433 (302 activos en centros de mayores y 15 en centros de discapacitados). Hospitalizados: 36. En Cruz Roja: 33. Fallecidos: 99. Recuperados: 27 (26 en residencias y 1 en centro de discapacitados). Centros afectados: 17 de 65 (16 residencias y 1 de discapacitados).

Positivos: 433 (302 activos en centros de mayores y 15 en centros de discapacitados). Hospitalizados: 36. En Cruz Roja: 33. Fallecidos: 99. Recuperados: 27 (26 en residencias y 1 en centro de discapacitados). Centros afectados: 17 de 65 (16 residencias y 1 de discapacitados). ÁLAVA. Positivos: 665 (511 activos: 231 en la red privada, 149 en la red foral, 8 en la red municipal, 41 en la red municipal de Vitoria y 37 en centros de discapacitados, además de 45 trabajadores). Fallecidos: 120 (59 en hospitales y 55 en residencias forales, 5 en centros de Vitoria y uno en un centro de discapacitados). Hospitalizados: 32 (5 discapacitados). Recuperados: 34.