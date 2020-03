La oposición denuncia que el Gobierno de Urkullu esquiva al Parlamento y no responde a sus solicitudes

Un mensaje en Twitter ha abierto el debate. ¿En qué situación está el Parlamento Vasco con las elecciones del 5 de abril desconvocadas y en medio de la crisis del coronavirus? La actividad ordinaria lleva paralizada desde hace semanas y solamente hay en agenda una reunión "informal" -definida así oficialmente- para que el lehendakari, Iñigo Urkullu, explique la gestión del Gobierno contra la pandemia. Pero el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona afirma que el Ejecutivo no está respondiendo tampoco a las solicitudes de información por escrito. Portavoces de PP y Elkarrekin Podemos coinciden en que la oposición no tiene mecanismos de control al Ejecutivo.

Cuatro de ellas en relación a la tragedia y posterior gestión en el vertedero de Zaldibar. El plazo finalizó el 18 y 26 de marzo ¿Por qué no han respondido a estas solicitudes de información y sí a otra? 🤔 Repito, no hay precedentes. 4/5 pic.twitter.com/Rx4eWEsE0J — J Estarrona Elizondo (@Josu_Estarrona) March 30, 2020

En las últimas semanas, solamente Jon Hernández (miembro de IU y de la coalición Elkarrekin Podemos) ha recibido respuesta a una pregunta que formuló al Departamento de Cultura. El Ejecutivo, en cambio, no ha enviado informes solicitados por EH Bildu, Elkarrekin Podemos o PP sobre el coronavirus, sobre el vertedero de Zaldibar, sobre las contrataciones de carpas y eventos con las empresas de un cargo del PNV o sobre la situación en la clínica concertada de La Asunción en Tolosa.

"No han pedido ampliación de ningún tipo, los plazos se han agotado y no ha llegado nada", se queja el 'popular' Carmelo Barrio, uno de los que tenía preguntas formuladas. "Parece que la disposición del lehendakari a colaborar está bien claro que no es tal", abunda. "No hay precedentes" de algo así, insiste Estarrona. De EH Bildu es la pregunta que más tiempo lleva colgada, una sobre el coronavirus formulada por Rebeka Ubera un mes antes de que se conociera el primer caso, a finales de enero. En un comunicado enviado la pasada semana, la coalición abertzale ya había alertado de que PNV y PSE-EE estaban "bloqueando" la Cámara y que no estaba teniendo funciones efectivas.

"Toca ser flexibles, claro, pero lo que me preocupa es que no se puede controlar al Gobierno de ninguna forma efectiva. ¿Para qué sirve entonces el Parlamento? En algunos casos podemos entender los retrasos, pero, ¿y una solicitud de información? Es simplemente que nos envíen documentación y expedientes", argumenta Cristina Macazaga, parlamentaria de Elkarrekin Podemos y miembro de la Mesa, otra de las que espera respuesta por parte del Ejecutivo. "Los debates políticos se están haciendo en los medios en vez de en las instituciones", protesta para subrayar que este mismo problema se da en diputaciones y ayuntamientos.

Fuentes del PNV indican que cuando se cerraron físicamente las puertas del Parlamento por el coronavirus se decidió en la Mesa "suspender los plazos para las peticiones de información". Añaden, eso sí, que en la última reunión de la Mesa se acordó instar al Ejecutivo a que diera curso a las solicitudes de la oposición "a la mayor brevedad posible". Este miércoles se reúne nuevamente el órgano de Gobierno del Parlamento -lo hace desde hace semanas por medios telemáticos- y este asunto será objeto de debate.

Entretanto, los servicios técnicos de la Cámara preparan ya la videconferencia "informal" de este jueves en la que la oposición podrá preguntar y reclamar aclaraciones al lehendakari, Iñigo Urkullu. EH Bildu pidió una comparecencia al uso en la diputación permanente -el retén parlamentario entre legislaturas- pero se optó por una fórmula sin ninguna validez jurídica a la luz del reglamento, que exige para los debates oficiales ciertos formalismos y cierta presencia física en la sede del legislativo. Joseba Egibar (PNV), Maddalen Iriarte (EH Bildu), Lander Martínez (Elkarrekin Podemos) -a pesar de haber dimitido-, José Antonio Pastor (PSE-EE) -Idoia Mendia se recupera del Covid-19- y Carmelo Barrio (PP) -y no el dimitido Alfonso Alonso- han probado ya la aplicación que dará soporte al debate político.

Sin más competencias para la diputación permanente

Nunca antes en la historia se habían tenido que posponer las elecciones, que iban a celebrarse este domingo. Ello hará que la diputación permanente se mantenga de guardia durante más meses que los previstos ya que se ha revocado la convocatoria de las autonómicas pero no la disolución del Parlamento. Se da la circunstancia de que este martes el Parlamento Vasco ha cumplido cuarenta años en cuarentena.

En este sentido, los letrados de la Cámara han elaborado ya un informe ante las peticiones de partidos como EH Bildu de que la diputación permanente ampliase sus poderes. Los juristas lo descartan, entienden que ese órgano es simplemente un retén y no puede sustituir al pleno ni reunirse de manera periódica, sólo para abordar asuntos de urgencia. De hecho, llegan a decir los letrados que mantener el control al Gobierno hasta las elecciones puede ser utilizado con fines partidistas. "Parece, por tanto, razonable pensar que en estos momentos la Diputación Permanente debe actuar conforme a las competencias y funciones que le corresponden reglamentariamente, y que la ampliación de sus competencias y funciones como si de un parlamento ordinario se tratase, es decir, con los 75 parlamentarios y parlamentarias con su mandato en vigor, no tiene base ni reglamentaria ni fáctica", concluye el documento.